Lega dei sistemi di trading.

Georgiy Merts:

Ho diversi TC in alto con stop più piccoli di quello.

Non mi interessa il prezzo della mia Lega, non la sto vendendo e non la sto gestendo per voi.

Oh, gente, siete un po' testardi.
 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque TS per saldo:

I migliori 20 TS per qualità commerciale:

Top five TS chart per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:

Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

 

Bene... Come sospettavo - la situazione nella parte superiore con l'introduzione del limite forzato di SL - è cambiata significativamente. (Ora nessuno dei 700 TS ha SL più del 140% del range giornaliero. ) In precedenza, la maggior parte dei TC aveva SL pari al 200%-300% del range giornaliero, e alcuni TC lo avevano più del 1000% del range giornaliero).

Di conseguenza, ora non ci sono "sei" in alto né in termini di qualità né di equilibrio!!!

Allo stesso tempo, la qualità media nella parte superiore è diminuita, e le classifiche sono diventate molto più "strane"...

Ma comunque, questi grafici "nervosi" sono, secondo me, migliori di quelli "lisci" che potrebbero "crollare" in qualsiasi momento.

Vediamo cosa succede dopo...

 
Georgiy Merts:

George, controlla come funzionano i robot con stop regolari calcolati in base al money management (come percentuale del deposito). Il 300% (anche il 140%) del range giornaliero è uno stop non realistico - si romperà al primo trade perdente. Che senso hanno queste impostazioni?))

Sono interessanti le condizioni di modellazione ragionevoli e realistiche.
 
In generale, è necessario ridurre notevolmente il lotto con stop così lontani per evitare che il "margin call" venga battuto. Significa che spostiamo lo stop per vincere l'affare e diminuiamo proporzionalmente il lotto per evitare tale stop. Come risultato, il lotto sarà così piccolo che dovremo aumentare i centesimi. Qual è il punto?

Pertanto, i robot dovrebbero essere testati su valori normali e medi dei parametri e poi vedremo un quadro oggettivo.

Sembra che l'arresto ridicolo e il lotto minuscolo vi siano offerti dall'ottimizzazione, il che dimostra la sua inferiorità. Non si rende conto che è importante non solo evitare le perdite, ma anche fare soldi, quindi sposta indietro lo stop e riduce il lotto, riducendo a zero il significato di tale commercio.

Dovresti abbandonare una volta questa "protesi" e regolare i tuoi parametri secondo il buon senso del trading sano.
Реter Konow:
Gli è stato detto così tante volte che non lo capisce.
 
George, c'è una semplice logica qui: se l'ottimizzazione offre uno stopper del 1000% di ADR (range giornaliero) per un robot, significa che durante il test su una o più parti della storia il robot è andato in deep.... in breve, in un grande meno)). Non solo "grande", ma in MEGA drawdown. -- Sì, grazie alla riduzione del lotto e alla distanza di arresto è "uscito" dal buco del bilancio, ma qual è il suo valore di scambio dopo tale "disgrazia"? Ha davvero perso credibilità. No?)))

In breve, se il top consiste in tali bot "incasinati" che hanno perso il 300%-1000% dell'ADR sulla storia, ma sono riusciti a ottenere profitto grazie alla "virtualità" dei loro depositi e condizioni di prova, allora potete scartarli.
 
Реter Konow:
George, controlla come funzionano i robot con stop convenzionali, calcolati utilizzando il money management (come percentuale del deposito). Il 300% (anche il 140%) del range giornaliero è uno stop non realistico - si romperà anche nel primo trade perdente. Che senso hanno queste impostazioni?))

Sono interessanti le condizioni di modellazione ragionevoli e realistiche.

No, non lo farà. Diciamo che prendiamo TP di 5 giorni, SL di 3 giorni. Possiamo facilmente essere nel profitto - queste condizioni sono abbastanza ragionevoli.

Ma tale SL si ottiene automaticamente.

"Pure TS" non fornisce SL. (Diciamo, puramente inversione). Lo SL è impostato in modo tale da non essere mai colpito nella storia. Se la storia mostra un drawdown di cinque giorni, lo SL è impostato un po' più grande.

 
Реter Konow:
In generale, il lotto dovrebbe essere notevolmente ridotto con stop così lontani, in modo da non mettere fuori uso il "margin call". Cioè, la fermata dovrebbe essere spostata per vincere l'affare e il lotto dovrebbe essere proporzionalmente ridotto per poter prendere questa fermata. Come risultato, il lotto sarà così piccolo che dovremo aumentare i centesimi. Qual è il punto?

Sì, certo. Proprio così.

Il punto è verificare il TIPO del sistema su un dato simbolo. Qui, lo stesso sistema flip. Nella sua forma classica non ha né fermate né prese. Questo è il motivo per cui vengono fissati degli stop and take protettivi che non vengono mai infranti sulla storia. Ed è così che il sistema viene scambiato.

L'unico problema era "non si vede la foresta per gli alberi". Di norma, vincevano per caso, ma i modelli di trading mi ricordavano un Martin.

Guarda qui - un sacco di gente commercia con le martore. È proprio per questo motivo. Quel martin ti permette di guadagnare un po' tutto il tempo, a condizione di non perdere la tendenza nell'altra direzione...

 
Реter Konow:

A quanto pare, la fermata ridicola e il lotto minuscolo vi sono offerti dall'ottimizzazione, il che dimostra la sua inferiorità. Non capisce che è importante non solo evitare le perdite, ma anche fare soldi, quindi sposta lo stop e riduce il lotto, riducendo a zero il significato di questo commercio.

Se rifiutate questa "protesi" una volta, dovreste impostare i vostri parametri secondo il buon senso del trading intelligente.

Il mio lotto è fissato ovunque. E per quanto riguarda il punto del trading - ti sbagli. Ve l'ho detto un centinaio di volte - ci sono TUTTE le varianti di sistema nella Lega.

Pensateci: prendiamo un simbolo piatto e ottimizziamo un sistema di tendenza su di esso. Pensi che i parametri saranno così buoni lì?

E viceversa, se usiamo un simbolo di tendenza e vi applichiamo un sistema piatto... Cosa pensi che troverà l'ottimizzazione?

Esattamente nel modo giusto. Un tale sistema mostra che questo simbolo non gli corrisponde.


L'unico problema che ho avuto è stato quello di dover limitare in qualche modo il numero di "sistemi che spuntano". Che stavano vincendo per puro caso. Qui, una limitazione forzata di SL durante l'ottimizzazione, come la vedo io, può fornire questo.

Seguire.

