Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 146
Il set-file è semplicemente i valori di intervalli ragionevoli di variabili. Fondamentalmente, non puoi mettere un valore non valido - c'è un controllo in EA e viene tagliato se viene rilevato.
Mi riferivo alle impostazioni che 442420 ha eseguito per quasi un anno, dal 09.07.2018. Volevo eseguirlo sulla storia disponibile con queste impostazioni.
Il parametro di ingresso TP vs SL ha una serie di valori predefiniti (elenco a discesa) di questo tipo TSRS_0210_1 ecc. Che cos'è?
0210 sta per rapporto TP/SL 0.210, rispettivamente queste quattro cifre dovrebbero essere guardate a diverse impostazioni.
Ho avuto problemi tecnici con l'ottimizzazione. Ho deciso che devo aver sbagliato qualcosa con i parametri ottimizzati, dato che ho impostato io stesso i loro intervalli.
Ho deciso di ricontrollare su EMAFlatRTS, che hai postato per Artyom, c'era un set pronto con una serie di parametri ottimizzabili, 429000 combinazioni in totale.
Ho eseguito l'ottimizzazione genetica su EURUSD per il periodo di 2 anni 23.07.16 - 23.07.18 sperando di ottenere un analogo di 640150 come uscita.
Come al solito, il numero iniziale stimato di corse era di 10496. Ma su 512 esecuzioni l'ottimizzazione si è fermata. La generazione successiva non è partita.
L'intero registro è disseminato di errori di "parametri di input errati" in tutti i core.
L'inoltro di 88 corse è passato senza errori.
Problemi assolutamente simili erano presenti nei test iniziali di EMAFlatSP.
Come affrontare questo problema (il problema dell'incompatibilità dei parametri di input)
Wow... Che TP hai... Sei sicuro che su un sistema FLET sia possibile un TP di ben dieci volatilità giornaliere? Per l'eurodollaro sono 5-6 mila pip a cinque cifre.
La lega TC sospettava che tu fossi inadeguato. :)))
Non mi aspettavo che qualcuno usasse questi esperti di ottimizzazione. Ecco perché li ho impostati per controllare i parametri di input, per non sbagliare io stesso e per non eseguire accidentalmente dei valori senza senso.
Tutte le corse in cui il TP è maggiore di 3 volatilità giornaliere sono considerate un errore.
Anche il periodo EMA non può essere "indefinito", deve essere impostato su almeno tre.
Inoltre, supera le opzioni del segnale di entrata (esIEnterSignal) - rimuovi il valore zero (ES_NONE_0) - non ci sarà nessuna entrata.
EMAFlatSP è lo stesso, gli stop non dovrebbero essere impostati più in alto di tre volatilità giornaliere.
Non sono sicuro di niente. Ho preso il tuo set pronto e l'ho eseguito così com'è.
Tutto sommato, è chiaro, ho bisogno di analizzare le gamme di parametri di ingresso.
Georgiy Merts:
Anche il periodo EMA non può essere messo "indefinito", deve anche essere impostato su almeno tre.
Inoltre, ho trovato che il periodo EMA inferiore a 9 è incompatibile con i TF a 15 minuti.
George, "prima che inizi", per favore salva le attuali impostazioni 640150. Ma non pubblicarle. Per idea, alla seconda fase (ottimizzazione del break-even) dovrei ottimizzare io stesso. Poi li confronteremo.
Questo TS è interessante in quanto è attualmente un longevo con quasi un anno di storia.
Non riesco ad avere un'interpretazione univoca del parametro reverseSignal in EMAFlat: in modalità Reverse si ottiene EMATrend o cosa?
No. L'entrata può essere solo lungo o contro il trend come determinato dall'EMA e dall'incrocio dei prezzi.
Il segnale di entrata è una barra "d'impulso", che è determinata da vari metodi. Ma dove è diretto questo segnale?
Per un segnale diretto è un segnale al lato della candela (rialzista - per comprare, ribassista - per vendere). Per un segnale inverso è un segnale di acquisto se la candela è ribassista.
E dopo aver ricevuto il segnale (diretto o inverso) controlliamo se è diretto alla tendenza corrente (ed entriamo, se è un sistema di tendenza), o contro (ed entriamo, se è un sistema piatto).