Aleksey Masterov:
C'è. C'è un graal sotto forma di metodi ottimali di selezione del TS reale per il trading sul conto reale. Non possiamo prendere un profitto costante con le perdite, ma abbiamo un TILT TOTALE della curva del capitale e il saldo del conto verso l'alto. È un graal e plz condurre ulteriori ricerche a seconda dell'ora del giorno e trarre profitto da questo o quel TS, è interessante.
E a proposito, non sarebbe male avere un articolo.... Non è uno scherzo. Con schemi, piani, analisi delle statistiche e qualsiasi altra cosa tu ritenga opportuna.... questo sarebbe l'accordo.

PPS come all'inizio c'era qualcosa come un indicatore di lavoro ci pochi TS e come quando uno va in profitto o pochi su quello e saltare al commercio sul reale ... il sistema ha diversi indicatori... Se uno va in profitto o diversi, uno salta al profitto e l'altro al trading reale... Ci sono curve di diversi colori che vanno su e giù e tu scegli i tuoi offerenti, Georg, se non ti dispiace, mandami un link per rileggere...

Beh, non discuto, se si trova il metodo ottimale di selezione... Ma non ne ho trovato uno. Quindi la mia scelta finora è più intuitiva.

 
Реter Konow:
George, c'è una semplice forchetta: o il thread è pieno di discussioni di ricerche interessanti o si trasforma in un inutile sacco di pulci dove alcune creature si sentono a loro agio. Dipende da voi. In linea di principio, per il gusto di divertirsi si può scegliere la seconda opzione, ma io continuerei con la prima).

Beh, io non ho la capacità di fare la ricerca e nessuno vuole farla. Quindi è un inutile flubber...

Triste, ma vero.

 
Aleksey Masterov:
Mi ricorda Kitty e ostap quando si stavano confrontando con la percentuale di partecipazione dell'altro, ostap era come, beh, se non sei interessato, allora posso trovare il tesoro di tua zia senza di te.... :-)

Non c'è niente in comune.

A differenza di Ostap - ho già tutto ciò di cui ho bisogno. Mantengo il sistema aggiornato e questo è tutto. Per sviluppare - è necessario elaborare una metodologia per selezionare il TS. Non riesco a farlo. Beh, è qui che si ferma tutto.

Per esempio, il thread Previsioni 2020 è di per sé un flood, quindi tutto ciò che vi è scritto è anche un flood. E così il tuo filo, è una raffica in primo luogo.
 
Vladimir Baskakov:
Il thread Previsioni 2020, per esempio, è di per sé spazzatura, quindi anche tutto ciò che vi è scritto è spazzatura. E così il tuo filo, è una raffica in primo luogo.

Sì, questa è l'ingiustizia della vita.

 
Dobbiamo formalizzarlo, IMHO.
LINK un link alla domanda nella sezione PPP in fondo al post.
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page296#comment_18250560
 
No, non ricordo niente del genere.

Io facevo solo delle classifiche, per vedere quali sistemi arrivavano in cima e quali uscivano dalla cima... Ma ho smesso di tenere il conto molto tempo fa.

 
Non sei tu, ma prima di LIGI, c'era un articolo in cui si potevano selezionare sistemi redditizi e collegarsi a loro nei trade. Non so se avevo ragione prima della Lega... C'erano curve di colore diverso in parte in basso in parte in alto, ricorda plz. L'articolo è qui sul forum oppure no, credo sia qui...
 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

