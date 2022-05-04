Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 297
C'è. C'è un graal sotto forma di metodi ottimali di selezione del TS reale per il trading sul conto reale. Non possiamo prendere un profitto costante con le perdite, ma abbiamo un TILT TOTALE della curva del capitale e il saldo del conto verso l'alto. È un graal e plz condurre ulteriori ricerche a seconda dell'ora del giorno e trarre profitto da questo o quel TS, è interessante.
Beh, non discuto, se si trova il metodo ottimale di selezione... Ma non ne ho trovato uno. Quindi la mia scelta finora è più intuitiva.
George, c'è una semplice forchetta: o il thread è pieno di discussioni di ricerche interessanti o si trasforma in un inutile sacco di pulci dove alcune creature si sentono a loro agio. Dipende da voi. In linea di principio, per il gusto di divertirsi si può scegliere la seconda opzione, ma io continuerei con la prima).
Proprio così.
Beh, io non ho la capacità di fare la ricerca e nessuno vuole farla. Quindi è un inutile flubber...
Triste, ma vero.
Mi ricorda Kitty e ostap quando si stavano confrontando con la percentuale di partecipazione dell'altro, ostap era come, beh, se non sei interessato, allora posso trovare il tesoro di tua zia senza di te.... :-)
Non c'è niente in comune.
A differenza di Ostap - ho già tutto ciò di cui ho bisogno. Mantengo il sistema aggiornato e questo è tutto. Per sviluppare - è necessario elaborare una metodologia per selezionare il TS. Non riesco a farlo. Beh, è qui che si ferma tutto.
...
Il thread Previsioni 2020, per esempio, è di per sé spazzatura, quindi anche tutto ciò che vi è scritto è spazzatura. E così il tuo filo, è una raffica in primo luogo.
Sì, questa è l'ingiustizia della vita.
Beh, non discuto, se si trova la migliore metodologia per scegliere... Ma non ne ho trovato uno. Quindi la mia scelta finora è più intuitiva.
Deve essere formalizzato, IMHO. Я
No, non ricordo niente del genere.
Io facevo solo delle classifiche, per vedere quali sistemi arrivavano in cima e quali uscivano dalla cima... Ma ho smesso di tenere il conto molto tempo fa.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi: