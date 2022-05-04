Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 304
Ma George ha trovato una soluzione molto radicale: abbandonare quasi completamente la fermata e portare il lotto a zero.
A proposito, mi è sfuggito questo punto.
No, Peter.
Rinuncio a fermate in cui l'essenza stessa della ST non le prevede. Nei sistemi TP di aggancio e di trascinamento. Gli stop sono posizionati in modo tale da non interferire con la storia. È chiaro che se c'è stato un grande drawdown sulla storia, e lo stop sarà in chissà dove... Ma questo significa solo che il sistema non si adatta al mercato, e non può essere utilizzato con o senza uno stop.
E nei sistemi con stop permanenti e SL trailing - gli stop sono una parte necessaria del TS, quindi come abbandonarli?
Bene... Sono incoraggiato dai risultati.
Nonostante il calo generale e il numero di TC con alta qualità, e nonostante la diminuzione del punteggio medio di qualità nei Tops, i sistemi selezionati, messi sul centesimo e sul reale - mostrano risultati soddisfacenti. Non hanno "stelle dal cielo", prendono regolarmente delle fermate. Tuttavia, il risultato complessivo è ancora un piccolo profitto su entrambi i conti (sistemi diversi).
Sto guardando un paio di sistemi interessanti... Entrambi hanno 1:4 trade vincenti rispetto a quelli perdenti. Ma, allo stesso tempo, la media (per il tempo di lavoro nella Lega) TP-SL Ratio è 5, e il massimo sulla storia arriva a 10...
La recente decisione di limitare "forzatamente" lo SL a metà e metà del range giornaliero (ora tutti i TC della Lega hanno uno SL più piccolo, il massimo - 140% del range giornaliero), anche se forzato, ma corretto.
Una tale decisione distorce il quadro dei TC che hanno un grande drawdown sulla storia, come "upticks - sixes" di cui ho sempre diffidato. Ma, ora questi TS sono "scesi" nelle valutazioni, e ora è diventato molto più facile selezionare il TS da utilizzare. Una cosa è guardare attraverso tre dozzine di TC, di cui due dozzine sono proprio questi "upstarts". Ed è un'altra cosa guardare attraverso cinque o dieci sistemi, che mostrano risultati più modesti, ma molto più stabili. Prima erano semplicemente "persi tra gli emergenti". Ora sono immediatamente visibili.
E mi sto orientando sempre più verso sistemi con un alto rapporto TP-SL. Anche se traggono profitto molto meno spesso dei sistemi piatti con un basso rapporto TP-SL e ancora di più degli scalper, il cui rapporto TP-SL può essere anche inferiore a 0,1
A mio parere, tali sistemi sono più stabili. Se un sistema "rompi-raro" diminuisce le sue caratteristiche, rimarrà rompi-raro pur rimanendo redditizio. Ma se un sistema di "generazione frequente" diminuisce le sue caratteristiche, può facilmente trasformarsi in un sistema di "generazione media", o addirittura in un sistema di "generazione rara", diminuendo così significativamente la sua redditività.
E non sto parlando delle centinaia di scambi di scalper al giorno per il profitto di DC (e sono avaro di avidità)...
Petya ti ha detto, metti un SL e un lotto sani di mente, senza che la tua lega sia una fantasia da scemo sull'argomento...
No. Scommetto lo stesso SL della Lega.
È solo che ora i "sistemi a scomparsa" sono spariti dal Top, e non interferiscono con il confronto... In quei sistemi che vengono messi, SL con o senza restrizioni è lo stesso. Guardavo questi sistemi e vedevo che gli "upstart" sono molto più redditizi. Ora - non si mettono in mezzo, e non pretendono di essere impostati per davvero.
Ecco, per esempio, il mio cenote:
È possibile aprire un segnale. Il prezzo di un mese di abbonamento a "modo mio" è di 0,08 dollari
Sì, apri, dammi qualcosa di vero.
Dove mettete questo tipo di pagamento? Vedete, il capitale sul conto è di 800 centesimi. Ciò significa che il segnale non costa più di 8 centesimi al mese.
Dove mettete questo tipo di pagamento? Vedete, il capitale sul conto è di 800 centesimi. Ciò significa che il segnale non costa più di 8 centesimi al mese.
Top 20 per equilibrio:
Grafico dei cinque migliori TS per equilibrio:
Le prime 20 TS per qualità del commercio:
Grafico dei cinque migliori TS in termini di qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi: