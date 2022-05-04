Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 304

Nuovo commento
 
Реter Konow:
Ma George ha trovato una soluzione molto radicale: abbandonare quasi completamente la fermata e portare il lotto a zero.

A proposito, mi è sfuggito questo punto.

No, Peter.

Rinuncio a fermate in cui l'essenza stessa della ST non le prevede. Nei sistemi TP di aggancio e di trascinamento. Gli stop sono posizionati in modo tale da non interferire con la storia. È chiaro che se c'è stato un grande drawdown sulla storia, e lo stop sarà in chissà dove... Ma questo significa solo che il sistema non si adatta al mercato, e non può essere utilizzato con o senza uno stop.

E nei sistemi con stop permanenti e SL trailing - gli stop sono una parte necessaria del TS, quindi come abbandonarli?

 

Bene... Sono incoraggiato dai risultati.

Nonostante il calo generale e il numero di TC con alta qualità, e nonostante la diminuzione del punteggio medio di qualità nei Tops, i sistemi selezionati, messi sul centesimo e sul reale - mostrano risultati soddisfacenti. Non hanno "stelle dal cielo", prendono regolarmente delle fermate. Tuttavia, il risultato complessivo è ancora un piccolo profitto su entrambi i conti (sistemi diversi).

Sto guardando un paio di sistemi interessanti... Entrambi hanno 1:4 trade vincenti rispetto a quelli perdenti. Ma, allo stesso tempo, la media (per il tempo di lavoro nella Lega) TP-SL Ratio è 5, e il massimo sulla storia arriva a 10...


La recente decisione di limitare "forzatamente" lo SL a metà e metà del range giornaliero (ora tutti i TC della Lega hanno uno SL più piccolo, il massimo - 140% del range giornaliero), anche se forzato, ma corretto.

Una tale decisione distorce il quadro dei TC che hanno un grande drawdown sulla storia, come "upticks - sixes" di cui ho sempre diffidato. Ma, ora questi TS sono "scesi" nelle valutazioni, e ora è diventato molto più facile selezionare il TS da utilizzare. Una cosa è guardare attraverso tre dozzine di TC, di cui due dozzine sono proprio questi "upstarts". Ed è un'altra cosa guardare attraverso cinque o dieci sistemi, che mostrano risultati più modesti, ma molto più stabili. Prima erano semplicemente "persi tra gli emergenti". Ora sono immediatamente visibili.

 

E mi sto orientando sempre più verso sistemi con un alto rapporto TP-SL. Anche se traggono profitto molto meno spesso dei sistemi piatti con un basso rapporto TP-SL e ancora di più degli scalper, il cui rapporto TP-SL può essere anche inferiore a 0,1

A mio parere, tali sistemi sono più stabili. Se un sistema "rompi-raro" diminuisce le sue caratteristiche, rimarrà rompi-raro pur rimanendo redditizio. Ma se un sistema di "generazione frequente" diminuisce le sue caratteristiche, può facilmente trasformarsi in un sistema di "generazione media", o addirittura in un sistema di "generazione rara", diminuendo così significativamente la sua redditività.


E non sto parlando delle centinaia di scambi di scalper al giorno per il profitto di DC (e sono avaro di avidità)...

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

E mi sto orientando sempre più verso sistemi con un alto rapporto TP-SL. Anche se traggono profitto molto meno spesso dei sistemi piatti con un basso rapporto TP-SL e degli scalper il cui rapporto TP-SL può essere anche inferiore a 0,1.

A mio parere, tali sistemi sono più stabili. Se un sistema "rompi-raro" diminuisce le sue caratteristiche, rimarrà rompi-raro pur rimanendo redditizio. Ma se un sistema di "generazione frequente" diminuisce le sue caratteristiche, può facilmente trasformarsi in un sistema di "generazione media", o addirittura in un sistema di "generazione rara", diminuendo così significativamente la sua redditività.


E non sto nemmeno parlando di come la DC trae profitto da centinaia di offerte di scalper al giorno...

Petya te l'ha detto, metti un SL e un lotto sani di mente, senza che la tua lega sia una fantasia da scemo sull'argomento...
 
Vladimir Baskakov:
Petya ti ha detto, metti un SL e un lotto sani di mente, senza che la tua lega sia una fantasia da scemo sull'argomento...

No. Scommetto lo stesso SL della Lega.

È solo che ora i "sistemi a scomparsa" sono spariti dal Top, e non interferiscono con il confronto... In quei sistemi che vengono messi, SL con o senza restrizioni è lo stesso. Guardavo questi sistemi e vedevo che gli "upstart" sono molto più redditizi. Ora - non si mettono in mezzo, e non pretendono di essere impostati per davvero.

Ecco, per esempio, il mio cenote:


È possibile aprire un segnale. Il prezzo di un mese di abbonamento a "modo mio" è di 0,08 dollari
[Eliminato]  
Georgiy Merts:

No. Scommetto lo stesso SL della Lega.

È solo che ora i "sistemi a scomparsa" sono spariti dal Top, e non interferiscono con il confronto... In quei sistemi che vengono messi, SL con o senza restrizioni è lo stesso. Guardavo questi sistemi e vedevo che gli "upstart" sono molto più redditizi. Ora - non si mettono in mezzo, e non pretendono di essere impostati per davvero.

Ecco, per esempio, il mio cenote:


È possibile aprire un segnale. Il prezzo di un mese di abbonamento a "modo mio" è di 0,08 dollari
Sì, aprilo, almeno dammi qualcosa di reale.
 
Vladimir Baskakov:
Sì, apri, dammi qualcosa di vero.

Dove mettete questo tipo di pagamento? Vedete, il capitale sul conto è di 800 centesimi. Ciò significa che il segnale non costa più di 8 centesimi al mese.

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Dove mettete questo tipo di pagamento? Vedete, il capitale sul conto è di 800 centesimi. Ciò significa che il segnale non costa più di 8 centesimi al mese.

Sta tutto nei dettagli, ma il punto è che anche se aprite
 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Grafico dei cinque migliori TS per equilibrio:

Le prime 20 TS per qualità del commercio:

Grafico dei cinque migliori TS in termini di qualità del trading:

I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:


 
George, stai guardando le statistiche? :)

Nella tabella della qualità, lo stesso ZpnFlatDTS si classifica al primo e all'ultimo posto allo stesso tempo.

La differenza tra simbolo e stop è di 2 e 5 (Dio ce ne scampi) giorni.

La conclusione è che non si possono trarre conclusioni sulla base di tali dati, ma mi dici quello che puoi e quello che già fai, beh, starò zitto (risparmiando tempo). :)

Ancora un paio d'anni e le conclusioni necessarie arriveranno finalmente...
1...297298299300301302303304305306307308309310311...360
Nuovo commento