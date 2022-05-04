Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 288
Dove si trova? Il campionato è un insieme di TS in cui la maggior parte dei sistemi sono perdenti! Quale profitto?
И... parliamo per nome, siamo colleghi dopo tutto...
Non si tratta di vincere, ma di partecipare, lo capisco.
Il calendario per tempo, o meglio per settimana, per strumento e per TS, che erano in cima a 20, come scomporre o raggruppare che avrebbe preso in considerazione e TS e strumento, non hanno pensato, inoltre i dati sono solo 20 valori top. In generale, voglio vedere una regolarità nel tempo, per esempio ogni prima settimana del mese l'Eurobucks non guadagna affatto, e la sterlinaEuro inizia a guadagnare ogni trimestre per 3 settimane dall'inizio del trimestre.
Naturalmente sarà un casino lì, con 20 valori in alto e 700 combinazioni, ma dividendo per strumento e per tipi di TS penso che qualcosa si possa vedere.
Bene, per esempio, ecco una tabella di solo i migliori TP di tipo FlatDTS - cioè sistemi con entrata contro il trend e supporto "regular trailing":
Ecco un grafico dei cinque principali:
È necessario?
Tengo il rapporto solo per i primi 20 per qualità di scambio. Ho un file Excel con questi dati per ogni settimana. Posso fornire.
Penso che tu abbia bisogno di vedere un dottore
Sei tu che hai bisogno di vedere un dottore. Non c'è niente di sbagliato in me. Ho esattamente quello che mi serve.
Tengo solo un rapporto sui primi 20 in termini di qualità degli scambi. C'è un file Excel con questi dati per ogni settimana. Posso fornirglielo.
Avrà bisogno di tutti i rapporti per un paio d'anni. Un grafico o una tabella per 2 anni è interessante. 53 settimane, 106 tavole. Il grafico sarà strappato, ma sarà possibile calcolare quali strumenti e TS erano più frequenti di altri, la frequenza, o concluderemo che non c'è uno schema.
Inviato in privato.
File Excel di tutte le classifiche della lega TC per qualità.