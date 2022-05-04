Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 288

Georgiy Merts:

Dove si trova? Il campionato è un insieme di TS in cui la maggior parte dei sistemi sono perdenti! Quale profitto?

Non si tratta di vincere, ma di partecipare, lo capisco.
Perché avete bisogno di 700 perdenti, vi state divertendo o cosa?
 
Valeriy Yastremskiy:

Finora non sono stato in grado di organizzare i tuoi dati, anche se i grafici separati per strumento e per tipo di TS nel tempo potrebbero mostrare qualcosa. Non capisco perché non volete farli per sempre. Naturalmente, questo è lavoro, ma può essere qualche dato generalizzato. È chiaro che ci sono delle lacune nei dati, ma se)

Di cosa avete bisogno? Ho la possibilità di costruire gli stessi grafici per entrambi i simboli e i tipi di TC...

Cosa è richiesto, potete formulare?

И... parliamo per nome, siamo colleghi dopo tutto...

 
Ho detto all'inizio - ho bisogno di avere una serie di sistemi che abbiano una certa storia demo in ogni momento. Ecco, ce l'ho... Sono completamente soddisfatto. Di cosa hai bisogno - non lo so.

 
Georgiy Merts:

Di cosa avete bisogno? Ho la possibilità di costruire gli stessi grafici sia per simboli che per tipi di TC...

Cosa è richiesto, potete formulare?

И... teniamoci sul nome di battesimo, siamo colleghi dopo tutto...

Il calendario per tempo, o meglio per settimana, per strumento e per TS, che erano in cima a 20, come scomporre o raggruppare che avrebbe preso in considerazione e TS e strumento, non hanno pensato, inoltre i dati sono solo 20 valori top. In generale, voglio vedere una regolarità nel tempo, per esempio ogni prima settimana del mese l'Eurobucks non guadagna affatto, e la sterlinaEuro inizia a guadagnare ogni trimestre per 3 settimane dall'inizio del trimestre.

Naturalmente sarà un casino lì, con 20 valori in alto e 700 combinazioni, ma dividendo per strumento e per tipi di TS penso che qualcosa si possa vedere.

 
Valeriy Yastremskiy:

Finora non sono stato in grado di organizzare i tuoi dati, anche se i grafici separati per strumento e per tipo di TS nel tempo potrebbero mostrare qualcosa. Non capisco perché non volete farli per sempre. Naturalmente è un lavoro, ma può essere qualche dato generalizzato. È chiaro che ci sono delle lacune nei dati, ma cosa succede se).

Bene, per esempio, ecco una tabella di solo i migliori TP di tipo FlatDTS - cioè sistemi con entrata contro il trend e supporto "regular trailing":

Ecco un grafico dei cinque principali:

È necessario?

Georgiy Merts:

Ho detto all'inizio - ho bisogno di avere una serie di sistemi che abbiano una certa storia demo in ogni momento. Ecco, ce l'ho... Sono completamente soddisfatto. Di cosa hai bisogno - non lo so.

Credo che tu abbia bisogno di vedere un medico.
 
Valeriy Yastremskiy:

Il grafico per tempo, o meglio per settimane, per strumenti e per TS che erano in cima al 20, come rompere o gruppo che avrebbe preso in considerazione sia TS e strumento non ha ancora pensato, inoltre i dati solo 20 valori top. In generale, voglio vedere una regolarità nel tempo, per esempio ogni prima settimana del mese l'Eurobucks non guadagna affatto, e la sterlinaEuro inizia a guadagnare ogni trimestre per 3 settimane dall'inizio del trimestre.

Naturalmente sarà un casino, ci sono 20 valori in alto e 700 combinazioni, ma dividendo per strumento e tipo di TC penso che qualcosa si possa vedere.

Tengo il rapporto solo per i primi 20 per qualità di scambio. Ho un file Excel con questi dati per ogni settimana. Posso fornire.

 
Sei tu che hai bisogno di vedere un dottore. Non c'è niente di sbagliato in me. Ho esattamente quello che mi serve.

 
Georgiy Merts:

Tengo solo un rapporto sui primi 20 in termini di qualità degli scambi. C'è un file Excel con questi dati per ogni settimana. Posso fornirglielo.

Avrà bisogno di tutti i rapporti per un paio d'anni. Un grafico o una tabella per 2 anni è interessante. 53 settimane, 106 tavole. Il grafico sarà strappato, ma sarà possibile calcolare quali strumenti e TS erano più frequenti di altri, la frequenza, o concluderemo che non c'è uno schema.

 
Valeriy Yastremskiy:

Avrà bisogno di tutti i rapporti per un paio d'anni. Un grafico o una tabella per 2 anni è interessante. 53 settimane, 106 tavole. Il grafico sarà strappato, ma sarà possibile calcolare quali strumenti e TS erano più frequenti di altri, la frequenza, o concluderemo che non c'è uno schema.

Inviato in privato.

File Excel di tutte le classifiche della lega TC per qualità.

