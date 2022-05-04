Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 284
Pietà
Fuori di qui, ho promesso a Georges che mi sarei comportato normalmente
Caro Vladimir, metti il gesso alla tua costosa conoscenza qui
La macchina sta arrivando, sto andando a fare il giro dello stato, mi piacerebbe fermarmi e vederti
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Non ci arriverai, Alyosha, io vivo a Koenig:)
Quello è il primo posto dove voglio trasferirmi, c'è un buon MP lì e sarà il posto più interessante della rf
Quello è il primo posto in cui voglio trasferirmi, c'è un buon MP lì e sarà il posto più interessante della rf
E? Quindi avete pubblicato e poi cosa fare?
A chi?
L'obiettivo della Lega TC è quello di avere sempre un set di sistemi debuggati sulla storia, con qualche storia demo.
Questo obiettivo è realizzato e supportato da un rapporto settimanale.
Cos'altro "fare"? Chi è stato?