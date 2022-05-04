Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 284

Nuovo commento
 
Vladimir Baskakov:
Pietà

Fuori di qui, ho promesso a Georges che mi sarei comportato normalmente

[Eliminato]  
Ecco l'uomo che ti ha creduto, Zhora:
 

Caro Vladimir, metti il gesso alla tua costosa conoscenza qui

La macchina sta arrivando, sto andando a fare il giro dello stato, mi piacerebbe fermarmi e vederti

 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

[Eliminato]  
Fast235:

Caro Vladimir, metti il gesso alla tua costosa conoscenza qui

La macchina sta arrivando, sto andando a fare il giro dello stato, mi piacerebbe fermarmi e vederti

Non ci arriverai Alyosha, io vivo a König:)
 
Vladimir Baskakov:
Non ci arriverai, Alyosha, io vivo a Koenig:)

Quello è il primo posto dove voglio trasferirmi, c'è un buon MP lì e sarà il posto più interessante della rf

[Eliminato]  
Fast235:

Quello è il primo posto in cui voglio trasferirmi, c'è un buon MP lì e sarà il posto più interessante della rf

Che vice:) sei fuori di testa;)
 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:

Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:

Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Quindi? Quindi hai pubblicato e poi cosa fai?
 
Vladimir Baskakov:
E? Quindi avete pubblicato e poi cosa fare?

A chi?

L'obiettivo della Lega TC è quello di avere sempre un set di sistemi debuggati sulla storia, con qualche storia demo.

Questo obiettivo è realizzato e supportato da un rapporto settimanale.

Cos'altro "fare"? Chi è stato?

1...277278279280281282283284285286287288289290291...360
Nuovo commento