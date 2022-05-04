Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 287
Amico, che febbre;) svegliati Alesha!
Cosa vuoi dire? Non hai voluto aprire il tuo segnale, anche se il modulo eseguibile è proprio lì... E tu dici: "cosa"?
Non è solo un dollaro. È qualsiasi lavoro che non è fatto da te. Tu sei il principale scroccone qui, implorando che ti venga mostrato il Graal, anche se ti ho detto cento volte che la Lega TC è solo un insieme di esperti che hanno una buona storia di demo. E l'ho mantenuto per molto tempo, riavviando il sistema ogni giorno per mantenere la storia aggiornata. Un bel lavoro. E vuoi rastrellare i risultati con le mie mani.
Ahimè, non funzionerà. Il regcode servirà solo per promettere di aprire un segnale gratuito.
Sì, sei al 100% e... intelligente, Zhora.
Non mi piacciono gli scrocconi.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Sì, come sospettavo - la situazione è un po' cambiata nei top. La quota di sistemi RTS è chiaramente diminuita... Bene... vediamo cosa succede tra un mese...
Esatto, e dopo un anno a tutti!!!
Cosa "in un anno"? ? Ci sono tutti i rapporti qui - ci sono sempre stati dei sistemi a traino inverso nei top, che sono molto simili a quelli della martingala. I loro SL potrebbero facilmente essere su intervalli di cinque o otto giorni. Rispettivamente, la prima tendenza indovinata mangerebbe semplicemente tutto il profitto di un gran numero di scambi.
Ora, lo SL è impostato per intervalli di due giorni al massimo, anche se la qualità storica del trading peggiora. Di conseguenza, tutti questi "semi-martinetti" non possono mostrare una qualità così alta come prima. Ma altri tipi di TS sono diventati visibili. Ho già messo un paio dei nuovi sistemi sul mio cent...
Beh, aspetta i profitti!
Dove si trova? La lega è un insieme di TS in cui la maggior parte dei sistemi non sono redditizi! Quale profitto?
Non sono ancora riuscito a organizzare i tuoi dati, anche se i grafici separati per strumento e per tipo di TS nel tempo potrebbero mostrare qualcosa. Non capisco perché non volete farli per sempre. Naturalmente è un lavoro, ma può essere qualche dato generalizzato. È chiaro che ci sono delle lacune nei dati, ma forse)