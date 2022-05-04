Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 285
A chi?
L'obiettivo della Lega TC è quello di avere sempre un set di sistemi debuggati sulla storia, con qualche storia demo.
Questo obiettivo è realizzato e supportato da un rapporto settimanale.
Cos'altro "fare"? Chi è stato?
Alesha, lo scopo del Forex trading è il profitto, dov'è il tuo profitto?
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Nell'ultima settimana sono stato impegnato a sovra-ottimizzare tutti i sistemi con SL più grandi di 2 giorni. Mi chiedo come influenzerà la classifica.
In passato, il top quasi sempre erano TS con SL enormi, fino a dieci giorni di intervallo. Ho deciso di porre fine a questo oltraggio. Se il test storico mostra che la migliore qualità di trading ha il TS, in cui lo SL è uguale a, diciamo, cinque intervalli di giorni, limitiamo forzatamente lo SL a due intervalli e concordiamo con la diminuzione della qualità storica.
Secondo le mie previsioni, questa metodologia dovrebbe ridurre i punteggi più alti nelle valutazioni, ma dovrebbero apparire sistemi che mostrano risultati medi, ma sono molto più stabili degli "upstarts", di cui ci sono molti ora.
Beh, questo fa la differenza, avrebbe dovuto essere fatto prima
Beh, non hai suggerito una cosa del genere.... Mi sto decidendo solo ora...
Vedremo. Già dai grafici possiamo vedere che la qualità delle cime è diminuita, ci sono più "contrazioni". Ma, tuttavia, il quadro generale - finora rimane lo stesso, il 20% dei sistemi mostra risultati soddisfacenti. Vediamo come tutto questo si riflette nella stabilità delle loro prestazioni.
Signori - c'è comunque tutto da guardare, e non il fatto che questo approccio "aiuta", voglio dire, che anche la "migliore" scommessa sul reale, a tali perdite verserà più di quanto guadagnano, la più paura di "elementare" per mettere soldi seri ... e anche se non riesci a far funzionare quelli piccoli... :-) pratica - tutto si vedrà!!!
Sì, è vero, prima di tutto ho sovraottimizzato il TS con grandi SL.
Al momento, tutti i TC che sono "in più" - hanno uno SL massimo di 1,9 range di giorni.
Tra i "meno TC" - ce ne sono ancora molti che hanno uno SL massimo di 3 giorni. (Tutti quelli con un SL più grande sono già sovra-ottimizzati.) Gradualmente saranno tutti sovra-ottimizzati con un SL più piccolo.
Vediamo se questo porta risultati...
