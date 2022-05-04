Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 285

Nuovo commento
[Eliminato]  
Georgiy Merts:

A chi?

L'obiettivo della Lega TC è quello di avere sempre un set di sistemi debuggati sulla storia, con qualche storia demo.

Questo obiettivo è realizzato e supportato da un rapporto settimanale.

Cos'altro "fare"? Chi è stato?

Alesha, lo scopo del forex trading è il profitto, dov'è il tuo profitto?
 
Vladimir Baskakov:
Alesha, lo scopo del Forex trading è il profitto, dov'è il tuo profitto?

Non vedi la differenza tra "Lo scopo della Lega TC" e "Lo scopo del forex trading"?

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Non vedi la differenza tra "Lo scopo della Lega TC" e "Lo scopo del forex trading"?

Oh, gente, non potete essere così t
 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

 

Nell'ultima settimana sono stato impegnato a sovra-ottimizzare tutti i sistemi con SL più grandi di 2 giorni. Mi chiedo come influenzerà la classifica.

In passato, il top quasi sempre erano TS con SL enormi, fino a dieci giorni di intervallo. Ho deciso di porre fine a questo oltraggio. Se il test storico mostra che la migliore qualità di trading ha il TS, in cui lo SL è uguale a, diciamo, cinque intervalli di giorni, limitiamo forzatamente lo SL a due intervalli e concordiamo con la diminuzione della qualità storica.

Secondo le mie previsioni, questa metodologia dovrebbe ridurre i punteggi più alti nelle valutazioni, ma dovrebbero apparire sistemi che mostrano risultati medi, ma sono molto più stabili degli "upstarts", di cui ci sono molti ora.

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Nell'ultima settimana sono stato impegnato a sovra-ottimizzare tutti i sistemi con SL più grandi di 2 giorni. Mi chiedo come influenzerà la classifica.

In passato, il top quasi sempre erano TS con SL enormi, fino a dieci giorni di intervallo. Ho deciso di porre fine a questo oltraggio. Se il test storico mostra che la migliore qualità di trading ha il TS, in cui lo SL è uguale a, diciamo, cinque intervalli di giorni, limitiamo forzatamente lo SL a due intervalli e concordiamo con la diminuzione della qualità storica.

Secondo le mie previsioni, questa metodologia dovrebbe ridurre i punteggi più alti nelle valutazioni, ma dovrebbero apparire sistemi che mostrano risultati medi, ma sono molto più stabili degli "upstarts", di cui ci sono molti ora.

Beh, questo fa la differenza, avrebbe dovuto essere fatto prima
 
Georgiy Merts:

Nell'ultima settimana sono stato impegnato a sovra-ottimizzare tutti i sistemi con SL più grandi di 2 giorni. Mi chiedo come influenzerà la classifica.

In passato, il top quasi sempre erano TS con SL enormi, fino a dieci giorni di intervallo. Ho deciso di porre fine a questo oltraggio. Se il test storico mostra che la migliore qualità di trading ha il TS, in cui lo SL è uguale a, diciamo, cinque intervalli di giorni, limitiamo forzatamente lo SL a due intervalli e concordiamo con la diminuzione della qualità storica.

Come avevo previsto, questa metodologia dovrebbe ridurre i punteggi più alti nelle valutazioni, ma dovrebbero apparire sistemi che mostrano risultati medi, ma molto più stabili degli "upstarts" che ci sono molti di loro ora.

Vladimir Baskakov:
Beh, questo fa la differenza, avrebbe dovuto essere fatto prima
Signori - si deve guardare tutto comunque, e non il fatto che questo approccio "aiuta", voglio dire, che anche la "migliore" scommessa sul reale, con tali alci verserà più di quanto guadagnano, più paura di scommettere soldi seri sul "elementare" ... e anche se non riesci a far funzionare quelli piccoli... :-) pratica - tutto si vedrà!!!
 
Vladimir Baskakov:
Beh, questo fa la differenza, avremmo dovuto farlo prima

Beh, non hai suggerito una cosa del genere.... Mi sto decidendo solo ora...

Vedremo. Già dai grafici possiamo vedere che la qualità delle cime è diminuita, ci sono più "contrazioni". Ma, tuttavia, il quadro generale - finora rimane lo stesso, il 20% dei sistemi mostra risultati soddisfacenti. Vediamo come tutto questo si riflette nella stabilità delle loro prestazioni.

 
Roman Shiredchenko:
Signori - c'è comunque tutto da guardare, e non il fatto che questo approccio "aiuta", voglio dire, che anche la "migliore" scommessa sul reale, a tali perdite verserà più di quanto guadagnano, la più paura di "elementare" per mettere soldi seri ... e anche se non riesci a far funzionare quelli piccoli... :-) pratica - tutto si vedrà!!!

Sì, è vero, prima di tutto ho sovraottimizzato il TS con grandi SL.

Al momento, tutti i TC che sono "in più" - hanno uno SL massimo di 1,9 range di giorni.

Tra i "meno TC" - ce ne sono ancora molti che hanno uno SL massimo di 3 giorni. (Tutti quelli con un SL più grande sono già sovra-ottimizzati.) Gradualmente saranno tutti sovra-ottimizzati con un SL più piccolo.

Vediamo se questo porta risultati...

 
Georgiy Merts:

Sì, è vero, prima di tutto ho sovraottimizzato il TS con grandi SL.

Al momento, tutti i TC che sono "in più" - hanno uno SL massimo di 1,9 range di giorni.

Tra i "meno TC" - ce ne sono ancora molti che hanno uno SL massimo di 3 giorni. (Tutti quelli con un SL più grande sono già sovra-ottimizzati.) Gradualmente saranno tutti sovra-ottimizzati con un SL più piccolo.

Vediamo se questo porta risultati...

Sì... altrimenti stava diventando un po' esagerato e "si adattava" alla storia alle grandi fermate.
1...278279280281282283284285286287288289290291292...360
Nuovo commento