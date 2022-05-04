Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 141
Questo la dice lunga su quanto apprezzi il tuo tempo come esperto. :D
Preferisci passare un anno da solo per risparmiare 30 centesimi al giorno invece di buttarne cento e fare tutto in un giorno. :DD E se l'idea funziona - probabilmente porterà migliaia di persone ogni giorno. Non vale la pena di investire?
Non credo che un commerciante che non riesce a guadagnare un centinaio di dollari per iniziare un nuovo progetto avrebbe potuto inventare qualcosa di valido.
Per parafrasarti, George - "la quantità di capitale investito in un'idea è un'indicazione che il fornitore dell'idea stessa ci sta pensando". :DD
E questo viene da qualcuno che non solo non capisce l'ottimizzatore, ma che non è nemmeno riuscito a metterci l'esperto suggerito.
1. Risparmio molto più di 30 centesimi al giorno.
2. Sono stato a lungo non "scavare" - tutto il "a portata di mano", eseguire gli script e impostare per ri-ottimizzare i sistemi che ha mostrato il "colpo di prova" - ogni giorno richiede non più di 15 minuti di tempo.
3. HO 672 sistemi testati su una storia di almeno due anni, alcuni dei quali hanno anche una bella storia di funzionamento su demo. Prova ad avere questo "per cento" - e vedrò come te la cavi.
L'idea della TC League - non mi è venuta subito. E ora capisco che è assolutamente l'idea giusta. Tutti i seicento e più TC che non hanno mostrato un "colpo di prova" - costantemente nello stato attuale testato, e non richiedono né tempo, né risorse informatiche, né denaro. Solo 5-15 TC che mostrano un comportamento inammissibile richiedonorisorse di calcolo ogni giorno. E questo va avanti da un anno. Se facessi dei test nel cloud ogni volta che volessi vedere come si comportano 672 sistemi, spenderei molti più soldi.
Tutto il tuo ragionamento si basa sul fatto che tu - non ti sei seriamente impegnato nell'ottimizzazione di un gran numero di TC. Quindi prima prova a farlo - beh, almeno con l'Expert Advisor che ti ho dato, ottimizzalo (non solo eseguilo) su 64 coppie! E vedete quanto tempo ci mettete nel cloud. Sono sicuro che non arriverai nemmeno a cento in un giorno, ci sono solo 24 ore e hai 64 coppie. 20 minuti per ottimizzare anche nel cloud - probabilmente non ce la farai. E questo è solo un TS! E io ne ho 24 (anche se le coppie sono più piccole - solo 28)
E mi sembra - un commerciante che non può fare e stanziare un centinaio per un nuovo progetto - difficilmente potrebbe proporre qualcosa di sensato.
Per parafrasarti, George - "la quantità di capitale investito in un'idea - ti dice cosa ne pensa il fornitore dell'idea stessa". :DD
Sì, su questo sono d'accordo. Con l'arrivo di nuovi grandi progetti che portano migliaia di dollari - sono davvero molto triste. Ed è giusto, dato che non metto molto nella mia idea - quindi mi rendo conto che può essere un "flop".
Con la vecchiaia, ahimè, i cervelli cominciano a muoversi più difficilmente, l'energia è minore, e la salute molto spesso intralcia il lavoro...
Bene... Quello che ho è quello che ho... Per me un centinaio di dollari non è un importo proibitivo, ma per pagarlo per una nuvola, dato che l'ordine di selezione di TC per il lavoro "combattimento" - penso che sia prematuro. (Decifrando per voi esattamente quello che penso senza investire molto denaro nell'idea)
A seconda di ciò che si intende per "adattamento", i grafici mostrano che i TC LIGI, dopo aver ottimizzato i valori dei parametri utilizzati (aggiornandoli), possono (e dovrebbero) vivere abbastanza bene per un certo tempo. La ricerca nel forum non funziona, quindi vedi. Robert Pardo "Sviluppo, ottimizzazione e test di sistemi di trading".
A proposito, la gente dice che ottimale=adeguato alla storia. Quindi la vostra cosiddetta sovraottimizzazione è la stessa cosa. Tu stesso lo capisci, quindi non hai bisogno di un tester perché l'idea non scoppi. Ma si può ri-ottimizzare per anni, discutere, e così via. Non sarà noioso.
Signori, sono solo curioso. Tutto questo è a scopo di lucro? Il che è normale in questo ambiente. O stai solo facendo qualche ricerca, come lo sviluppo della fusione fredda, o come Henning - bollendo l'urina, cercando di ricavarne oro? xD
Non capisco la domanda.
Lo scopo della Lega TS è dichiarato più di una volta. "Avere un set di TS semplice, già testato sulla storia, e ha mostrato un buon trading sulla demo per un po'".
Esso - è pienamente soddisfatto. Cosa c'è che non va? Che diavolo "piscio"?
Ho già dato un'analogia: un vivaio con delle piantine. Puoi provare a coltivare alberi da frutto dai semi. Oppure puoi andare in un vivaio e ottenere subito una piantina che ti piace. Non otterrete subito delle mele, e infatti sta a voi ottenere l'albero migliore dai semi e dalle piantine. Ma coltivare l'albero migliore dai semi e dalle piantine sono compiti molto diversi.
Così è per la Lega. La Lega non è il Graal, l'ho detto cento volte. La Lega è uno strumento. Pensatelo come una sorta di "indicatore globale di TC". Tutto. Indicatore. Ed è utile quanto la MA o l'ATR.
Personalmente, uso i risultati della Lega e ne sono felice. Il resto di voi - come volete. Ripeto - per la promessa di aprire un segnale gratuito - genererò redcodes illimitati per qualsiasi TS desiderato.
Signori, sono solo curioso. Tutto questo sforzo è a scopo di lucro? Il che è normale in questo ambiente. O stai solo facendo qualche ricerca, come lo sviluppo della fusione fredda, o come Henning - bollendo l'urina, cercando di ricavarne oro? xD