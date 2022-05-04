Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 282
Non capisco il suo ragionamento. Vi ho dato un esempio chiaro da cui non avete capito nulla.
Da dove avete preso le percentuali? Perché 1/5 del volume di mercato? Perché il 20% di razionalità nel mercato?
Comprendete almeno che tutti non possono fare soldi anche teoricamente. Nemmeno a 1 dollaro. Anche se sono tutti super-razionali. È fisicamente impossibile.
Mi sembra di discutere con qualcuno che pensa che la Terra sia piatta perché nessuno ci cade).
Il 20% è la mia valutazione soggettiva della razionalità del mercato.
Ma non capisco perché dal fatto che ci sono dei movimenti di prezzo razionali nel mercato ne consegue che TUTTI dovrebbero guadagnare? Lei stesso scrive giustamente che il guadagno di alcuni è la perdita di altri...? Il fatto che ci sia una componente razionale nel mercato non contraddice affatto il fatto che la maggior parte delle persone fanno perdite...
Se siete d'accordo con questo, allora dovreste capire che tutta la "razionalità" è basata sulla previsione, che non è meglio che indovinare i fondi di caffè.
Prima si fa una previsione "razionale" del futuro e poi si sceglie una strategia di azione di mercato in base ad essa. È RAZIONALE?! )))
Di conseguenza, la tua previsione può essere relegata nella spazzatura, e tu puoi fare soldi sulla previsione dalla spazzatura. Questo è ciò che è il mercato.
La migliore razionalità nel mercato è l'insider).
State "razionalmente" cercando di prevedere le azioni di migliaia di sconosciuti che sono ignoranti del futuro come voi?
Il concetto di "razionalità" non si applica nella previsione dei movimenti futuri dei prezzi.
Cosa c'è di strano? Ho detto che la razionalità massima che si può prevedere è del 20%. Non credo di essere così esperto, quindi la mia quota di razionalità in base alla quale posso guadagnare qualcosa è del 5-10%. Vanno alla diffusione... E' tutto piuttosto all'interno delle mie vedute... Sto cercando di "spremere" di più... Non funziona ancora... Probabilmente non lo farò mai, ma ho spremuto il 5-10%...
E dove sono, nella sua Pam? Sei, a dir poco, un po' tirchio, non puoi discutere con me.
E dove sono, nella sua Pam? Sei, a dir poco, una specie di spilorcio, non puoi discutere con me.
Perché dovrei preoccuparmi di questo? Ve l'ho detto cento volte - ho bisogno della lega. Non ho bisogno di segnali. Perché ho bisogno di "fare trading per almeno un mese", ho fatto trading per cinque anni sul mio conto principale con "zero" risultati (ma, DC prende correttamente il suo spread). Io non "vendo" la lega a nessuno, a differenza di te. Quindi non ha alcun "prezzo".
Se hai bisogno di un segnale, allora apri un conto in centesimi, collegalo al segnale, e fai trading per almeno un mese...
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque TS per saldo:
I migliori 20 TS per qualità commerciale:
Il miglior grafico a cinque TS per qualità di trading:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi: