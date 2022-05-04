Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 289

Come ho detto prima, il trading redditizio è possibile solo con un costante "system hopping". Questo è esattamente ciò per cui ho bisogno della Lega TS. Ci sono sempre sistemi in esso, debuggati sulla storia, e che mostrano buoni risultati nel trading demo.

Non resta che sviluppare una strategia per questo "salto". Questo è quello che sto facendo.

 
Georgiy Merts:

Inviato in privato.

File Excel di tutte le classifiche della lega TC per qualità.

Farò un casino))))

 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

Top five TS chart per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

 
Georgiy Merts:

Non sembrano esserci dipendenze o schemi qui, leggi tutto il ramo... Inoltre, i tuoi migliori hanno una media di 20 scambi - non è abbastanza. Più guardi i tuoi grafici precedenti con 50 scambi o più, è spaventoso lì...
E di questi 50, c'era qualche robot che prima era tra i migliori con gli stessi parametri di trading, come nei primi grafici settimanali?
 
Valeriy Yastremskiy:

Avrà bisogno di tutti i rapporti per un paio d'anni. Un grafico o una tabella per 2 anni è interessante. 53 settimane, 106 tavole. Il grafico sarà strappato, ma sarà possibile calcolare quali strumenti e TS erano più frequenti di altri, la frequenza, o concluderemo che non ci sono schemi.

Sembra che non ci siano schemi, in base all'esperienza... non è difficile pubblicare un rapporto... dopo l'analisi.
 
Aleksey Masterov:
Non ce ne sono di evidenti). Quando lo farò, lo condividerò, naturalmente).

 
OK
 
Aleksey Masterov:
A mio parere, nessun robot può fare profitti per tutto il tempo. Ci sono periodi di profitto e periodi di perdita per QUALSIASI robot, e i periodi di perdita sono SEMPRE più lunghi dei periodi di profitto.

Quindi, l'unico modo per essere redditizi è cambiare costantemente i sistemi.

Per fare questo - è necessario avere sempre una serie di sistemi, che mostrano buoni risultati al momento. La Lega offre una tale opportunità.

 
Aleksey Masterov:
Personalmente, secondo me, non c'è uno schema. Ora guardo solo i sistemi e metto in commercio quelli che mostrano i migliori risultati.

La seria alterazione è avvenuta un mese fa - ho deciso di fermare il Baccanale dei TS "reverse trailing" e ho limitato rigorosamente i loro SL, come risultato le file dei migliori si sono assottigliate molto, ma tra di loro sono apparsi sistemi assolutamente diversi, e ora sto scegliendo tra di loro i candidati per i trade reali.

Zhora, come fai a saperlo, non hai ancora fatto un dollaro
