Come ho detto prima, il trading redditizio è possibile solo con un costante "system hopping". Questo è esattamente ciò per cui ho bisogno della Lega TS. Ci sono sempre sistemi in esso, debuggati sulla storia, e che mostrano buoni risultati nel trading demo.
Non resta che sviluppare una strategia per questo "salto". Questo è quello che sto facendo.
File Excel di tutte le classifiche della lega TC per qualità.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Top five TS chart per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Avrà bisogno di tutti i rapporti per un paio d'anni. Un grafico o una tabella per 2 anni è interessante. 53 settimane, 106 tavole. Il grafico sarà strappato, ma sarà possibile calcolare quali strumenti e TS erano più frequenti di altri, la frequenza, o concluderemo che non ci sono schemi.
Non sembra esserci uno schema, per esperienza... se non è troppo disturbo, puoi postare il rapporto... dopo l'analisi.
Non ce ne sono di evidenti). Quando lo farò, lo condividerò, naturalmente).
Non sembrano esserci dipendenze o schemi, ho letto tutto il ramo... Inoltre, i tuoi migliori hanno una media di 20 scambi - non è abbastanza. Guarda i tuoi grafici recenti dove i trade partono da 50, è spaventoso mettere soldi su questo tipo di cose...
A mio parere, nessun robot può fare profitti per tutto il tempo. Ci sono periodi di profitto e periodi di perdita per QUALSIASI robot, e i periodi di perdita sono SEMPRE più lunghi dei periodi di profitto.
Quindi, l'unico modo per essere redditizi è cambiare costantemente i sistemi.
Per fare questo - è necessario avere sempre una serie di sistemi, che mostrano buoni risultati al momento. La Lega offre una tale opportunità.
Non sembra esserci alcuno schema, per esperienza... non è difficile pubblicare un rapporto... dopo l'analisi.
Personalmente, secondo me, non c'è uno schema. Ora guardo solo i sistemi e metto in commercio quelli che mostrano i migliori risultati.
La seria alterazione è avvenuta un mese fa - ho deciso di fermare il Baccanale dei TS "reverse trailing" e ho limitato rigorosamente i loro SL, come risultato le file dei migliori si sono assottigliate molto, ma tra di loro sono apparsi sistemi assolutamente diversi, e ora sto scegliendo tra di loro i candidati per i trade reali.
