Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 258
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Oggi ho provato a far funzionare il TC tester secondo i dati LIGI pubblicati qui. Ma per qualche motivo mi dà un errore all'avvio. Dice che "il valore di passo e di arresto è sbagliato". Forse sto facendo qualcosa di sbagliato.
1. Ho impostato i parametri per il mago.
2. Ho impostato il parametro di rischio a 1-10 ma il mio stop e il mio passo non sono ancora apparsi.
Per favore, ditemi cosa ho fatto di sbagliato. Non avrei salvato il mio Tadpole e non avrei avuto alcun errore.
Grazie in anticipo.
Oggi ho provato a far funzionare il tester TC secondo i dati LIGI pubblicati qui. Ma per qualche motivo mi dà un errore all'avvio. Dice che "il valore di passo e di arresto è sbagliato". Forse sto facendo qualcosa di sbagliato.
1. Ho impostato i parametri per il mago.
2. Ho impostato il parametro di rischio a 1-10 ma il mio stop e il mio passo non sono ancora apparsi.
Per favore, ditemi cosa ho fatto di sbagliato. Sto chiedendo come posso correggere l'errore.
Grazie in anticipo.
Hai capito bene.
Per prima cosa, fai un deposito di $10K e il parametro di rischio zero (questo è il lotto minimo costante). Apparirà l'errore?
Il rischio è la quantità di percentuale del deposito che può essere persa in un trade. A volte succede che un trade viene aperto dopo un gap, in questo caso solo un trade dovrebbe "mancare" con un errore, ma il resto dovrebbe funzionare normalmente.
Cosa c'è di sbagliato lì - è difficile per me giudicare, dovresti almeno guardare il registro.
Ecco uno screenshot. A quanto pare ho inserito tutti i dati, ma è sempre lo stesso. Mi dispiace in anticipo, il mio browser è in spagnolo.
Ed ecco cosa c'è scritto nei parametri.... I valori di stop e di passo non sono corretti.
Posso accendere lo schermo su skype...
Ecco uno screenshot. A quanto pare ho inserito tutti i dati, ma è sempre lo stesso. Mi dispiace in anticipo, il mio browser è in spagnolo.
Ed ecco cosa c'è scritto nei parametri.... I valori di stop e di passo non sono corretti.
Posso accendere lo schermo su skype...
Uh, ..... Ve lo dico io, si sbagliano. Dovresti leggere come usare lo strategy tester!
L'unico parametro che puoi ottimizzare è la percentuale di rischio. E non solo lo ottimizzerai "da zero a zero" (quanti passaggi sono?), ma ottimizzerai una magia "da uno a dieci"! Sei sicuro di aver capito cos'è un "magik"? Non è un parametro, è l'ID del sistema scelto, non può essere "ottimizzato"!
Leggi come funziona il tester di strategie, e metti solo il rischio sull'ottimizzazione. Lasciare il regcode a zero, specificare il Magik desiderato.
Inoltre - come sospetto che tu abbia un conto netting ? Lega TS - funziona solo su conti hedge conformi a MT4.
Uh-.... Vi dico che si sbagliano. Leggi come usare il tester di strategia.
L'unico parametro che puoi ottimizzare è la percentuale di rischio. E non solo lo ottimizzerai "da zero a zero" (quanti passaggi sono?), ma ottimizzerai una magia "da uno a dieci"! Sei sicuro di aver capito cos'è un "magik"? Non è un parametro, è l'ID del sistema scelto, non può essere "ottimizzato"!
Leggi come funziona il tester di strategie e metti solo il rischio sull'ottimizzazione. Lasciare il regcode a zero, specificare il Magik desiderato.
Inoltre - come sospetto che tu abbia un conto netting ? Lega TS - funziona solo su conti hedge conformi a MT4.
questo è probabilmente un difetto della lega - i parametri non destinati all'ottimizzazione dovrebbero essere sinput (a differenza di input) ...
Uh.... Ve lo dico io, si sbagliano. Leggi come usare il tester di strategia.
L'unico parametro che puoi ottimizzare è la percentuale di rischio. E non solo lo ottimizzerai "da zero a zero" (quanti passaggi sono?), ma ottimizzerai una magia "da uno a dieci"! Sei sicuro di aver capito cos'è un "magik"? Non è un parametro, è l'ID del sistema scelto, non può essere "ottimizzato"!
Leggi come funziona il tester di strategie, e metti solo il rischio sull'ottimizzazione. Lasciate il regcode a zero, specificate il Magik desiderato.
Inoltre - come sospetto che tu abbia un conto netting ? Lega TS - funziona solo su conti hedge conformi a MT4.
Stavo leggendo oggi come usare lo strategy tester, forse mi sono perso qualcosa. Ma per quanto mi ricordi non c'era nulla su Magik.
Quando imposto MAGIC, gli altri parametri sono impostati di default. Posso cambiarli, ma per cosa?
Ho un conto MT5. Quando ho scaricato il file della lega c'erano 3 archivi. Come ho capito uno per MT5, che ho installato.
questo potrebbe essere un difetto della "Lega" - i parametri non destinati ad essere ottimizzati dovrebbero essere sinput (al contrario di input) ...
Sì, sono d'accordo, come soluzione "infallibile" è quella giusta.
Accettato.
In linea di principio, sto solo partendo dal punto che non ho bisogno di ottimizzare nulla - tutto è stato ottimizzato molto tempo fa, basta confrontare i sistemi, e scegliere quello giusto, e il rischio - a seconda dello slippage consentito... Ma la gente si è davvero abituata all'ottimizzazione permanente... Per inerzia possono cercare di ottimizzare tutto.
Stavo leggendo oggi come usare lo strategy tester, forse mi sono perso qualcosa. Ma per quanto mi ricordi non c'era nulla su Magik.
Quando inserisco il valore MAGIC, gli altri parametri sono impostati in modo difettoso. Posso cambiarli, ma per cosa?
Ho un conto MT5. Quando ho scaricato il file della lega c'erano 3 archivi. Come ho capito uno per MT5, che ho installato.
Non l'ho installato, il mio tester di strategia non ha niente a che fare con Magik. Il magik è un identificatore, il numero di TS che volete eseguire. È chiaro che cambiandolo tutti gli altri parametri vengono impostati come predefiniti. Ma la domanda è come e perché ottimizzerete questo identificatore?
Puoi cambiare i parametri a tuo piacimento, ce ne sono tre:
Il conto MT5 dovrebbe essere un conto di copertura, solo che è compatibile con MT4. In linea di principio, quando si cerca di eseguire su un conto di compensazione, il modulo eseguibile della Lega dovrebbe terminare.
Ci sono tre file nell'archivio, uno per MT4, uno per MT5, il terzo è una lista di maghi della Lega.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 14 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 TS per qualità di trading:
Il miglior grafico a cinque TS per qualità del commercio:
Gli 11 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi: