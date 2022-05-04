Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 259
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Grafico dei cinque migliori TS per equilibrio:
Le prime 20 TS per qualità del commercio:
Il grafico dei primi cinque in termini di qualità del trading:
I 13 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Se tutti i ts lavorano con un lotto minimo fisso, è impossibile ottenere dati sul drawdown. Sul lotto relativo un Expert Advisor probabilmente perderà costantemente, perché può essenzialmente aspettare e non sopporta, e sul lotto minimo passerà facilmente e sembrerà promettere bene. Uno dei criteri più importanti per valutare un sistema di trading non può essere ottenuto sul lotto minimo. Il significato di tali test non è molto chiaro. Abbiamo bisogno di un lotto relativo chiaramente definito. Puoi fare per esempio la stessa percentuale di rischio, per esempio 3 o 10, nota per essere sicura, e guardare il drawdown dei bot.
Cosa intende per "impossibile da ottenere"?
In primo luogo, se a lotto costante è una perdita - poi aumentando il lotto - la perdita è tanto più garantita (perché il 10% del guadagno è meno del 10% della perdita).
In secondo luogo, è una partita costante che permette di "valutare equamente" le prospettive di TC. Se il lotto è una percentuale - allora il valore delle transazioni a un'equità alta sarà più alto che a una bassa.
Infine - il modulo eseguibile è posto sopra l'argomento, e viene aggiornato periodicamente. Nel tester di strategie, tutti i TC funzionano senza restrizioni. Per eseguirlo su una demo o reale, è necessario un recode gratuito, che viene dato per la promessa di aprire un segnale gratuito o di monitoraggio sul sistema. Prendete il modulo eseguibile, e mettere la percentuale di rischio, come si ritiene necessario, stimare il drawdown ad un lotto relativo.
C'è un altro possibile problema. Se impostiamo lo stesso money management, cioè stop e take size, al fine di ottenere le condizioni più uguali per i consulenti, molto probabilmente, non sarà del tutto corretto, perché ogni sistema richiederà probabilmente un approccio individuale a questa questione per funzionare del tutto. E se i sistemi hanno una gestione diversa, si pone la questione se possiamo confrontarli del tutto. Vedo parametri ottimizzati per ciascuno, proprio come faremmo noi se fosse il nostro unico consigliere.
Le dimensioni di stop e take sono determinate al momento dell'ottimizzazione del sistema.
Questo è il motivo per cui il money management è spento, la dimensione del lotto è impostata come costante per il conto demo. E nel lavoro reale può essere impostato dalla percentuale di rischio.