Buon pomeriggio, è possibile unirsi alla lega? Non ho voglia di leggere 500 pagine (
 
Buon pomeriggio, è possibile unirsi alla lega? Non ho voglia di leggere 500 pagine (

È possibile.

Nell'archivio allegato - l'attuale modulo eseguibile della Lega di TS per MT4 e MT5.

Inoltre - l'elenco di tutti i TS attuali, inclusi nella Lega, con l'indicazione del mago e della divisione (si apre in Excel).

Ogni giorno alcuni TS vengono riottimizzati, ecco perché il modulo runtime dovrebbe essere aggiornato periodicamente.

Quando si avvia il modulo eseguibile, è necessario specificare la procedura guidata e la percentuale di rischio desiderata. Funziona nel tester di strategia senza alcuna limitazione.

Per eseguirlo su un conto demo o reale - è necessario specificare il codice regex.

Ogni codice rosso è valido per alcuni mesi, e viene generato gratuitamente per la promessa di aprire un segnale gratuito con questo o più maghi. Se un tale segnale è aperto, allora potete copiare le compravendite da esso a quello reale o al vostro segnale o al PAMM - non mi importa. La condizione è solo nell'apertura di un segnale gratuito e se vuoi aggiungere maghi o aggiornare le regex - tutto rimane in vigore - c'è un segnale e le regex per esso sono generate gratuitamente e senza restrizioni.

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

Classifica Top 20 per la qualità del commercio:

Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:

Il più vecchio grafico di TS:

 

La situazione è certamente interessante, sì
 

Modulo eseguibile attuale di TC League (due versioni - per MT4 e MT5).

Inoltre è allegata una lista di tutti i TC con data di costruzione, tipo di TC e divisione (si apre in Excel).

Ricordate che nel tester qualsiasi sistema funziona senza alcuna restrizione. Per eseguirlo su demo o reale - avete bisogno di regcod. I codici sono gratuiti per la promessa di un monitoraggio aperto.

