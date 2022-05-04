Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 255
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque per equilibrio:
I primi 20 in termini di qualità del commercio:
Top five chart per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Ciao, c'è una bella CU. 10-60% al mese. Dobbiamo scrivere un robot. C'è qualcuno di Krasnoyarsk? Tutte le informazioni solo di persona.
Ciao, puoi dirmi se hai dei bagarini?
In che modo i bagarini sono diversi dai non bagarini?
Se stiamo parlando di TS che fanno un numero enorme di piccoli scambi - allora ci sono, ma molto raramente mostrano buoni risultati...
Grazie. Puoi leggere i rapporti di trading degli scalper per metterli sulla demo!
Ecco l'attuale eseguibile della CU League con una lista di maghi attuali (696 pezzi).
Tutti lavorano nel tester senza restrizioni. Guarda, scegli qualsiasi...
Per mettere su demo o reale - hai bisogno di rgcod libero. I codici sono generati in quantità illimitate per una promessa di aprire il monitoraggio o il segnale gratuito.
Dal segnale gratuito - puoi copiare i tuoi trade quanto vuoi su qualsiasi conto, incluso quello reale, non mi dispiace.
Top 20 in equilibrio:
Salute! C'è una top 20 in Equity?
Salute! Avete i primi 20 in termini di capitale?
Chi conta?
Calcolare l'equità sulla storia è molto più difficile. È per l'equilibrio - ho selezionato tutte le offerte e ho sommato i risultati. E per l'Equity - bisogna guardare come questo strumento è cambiato durante ogni affare, rispettivamente, la complessità di tali stime aumenta troppo... E il punto di tutto ciò? Non ci sono "overcomers" tra i TS della Lega. Qualsiasi commercio ha sempre il suo SL fisso, che non aumenta mai.
C'è una possibilità - c'è l'ultimo modulo del sistema appena sopra. Nel tester - funziona senza restrizioni. Si specifica il magik, si specifica il rischio, non si compila il regcod, non serve nel tester - e si ottiene l'equilibrio e il grafico dell'equità...
Ma per coloro che stanno bruciando il desiderio di vedere un grafico solo per l'equità - posso darvi le password di investimento dei conti di tutte e tre le divisioni della lega, dove i mestieri di tutti i TC sono ammucchiati, scegliere interessante da maghi, fare grafici di equità.
Ce n'era una qui, Dasha Baskakov... Tutto era sbagliato per lui... e "non hanno bisogno della Lega"... e "nessun segnale della Lega"... e "nessun monitoraggio"... E quando gli hai offerto 'prendi le password, le ho già postate, se necessario - le posterò di nuovo, organizza un segnale, anche un monitoraggio, anche un grafico di Equity - e lui si è subito sgonfiato... Quando qualcuno lo fa, siamo sempre pronti a guardare... Ma quando lo fai da solo... qual è il punto...