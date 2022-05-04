Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 261
Tutte le mie strategie sono semplici come tre copechi. Ho già mostrato gli esperti di Codobase che lavorano esattamente sugli stessi principi.
L'idea principale della Lega è vedere quali principi funzionano su quale simbolo e quali no.
Come ho visto, non ci sono TC che sono sempre redditizi. E la chiave per ottenere profitti consistenti è solo quella di passare costantemente da un sistema all'altro. Per questa commutazione - è necessario avere sempre una serie di sistemi testati. Lega TS è proprio un set del genere.
Non ho una domanda "come scrivere un TS redditizio". - Ne ho un sacco. La mia domanda principale è come scegliere il TS redditizio, che sarà redditizio per qualche tempo.
A proposito, quanto guadagna al mese ora? Se non è un segreto. E per quanti Expert Advisor pensa di diversificare?
E credo che sia possibile costruire una serie di ipotesi che saranno sempre soddisfatte, solo in misura diversa, a seconda della natura del mercato, il grado di ottimizzazione che troveremo. Naturalmente questa è un'ipotesi molto audace, forse lo è, ma i gradi sono così diversi che non farà soldi. Ma lo sto cercando.
Non so... Non ci sono riuscito finora in otto anni.
A proposito, quanta % guadagna ora al mese? Se non è un segreto. E in quanti consulenti pensa di diversificare?
Te l'ho detto molte volte - non ho mai perso e non mi sono mai ritirato... Sono sempre "in giro per lo zero"...
Te l'ho detto più di una volta - non ho mai perso o ritirato... Sempre 'appeso intorno zero...
Cosa vuoi dire?
Non confondere la lega con il mio account di lavoro.
Il mio account di lavoro ha due o tre TC attivi alla volta, che cambio periodicamente.
In Lega CU - poco meno di 700TS è sempre in vigore. E la regola del 20-80 è in pieno effetto, solo il 20% dei TC mostra qualche risultato. Tutto il resto è una schifezza completa. Lo era, e lo è ancora.
Non hai bisogno di un test - ho una storia demo reale per ognuno dei 700 TS, ognuno dei quali è stato testato e ottimizzato per un intervallo di 2 anni prima di essere installato sulla demo. Prendi qualsiasi periodo di tempo, e confronta. Sono tutti quegli scrocconi, che non hanno mai usato il tester, che pensano che 700 sistemi possano essere facilmente testati. Sono sicuro che non possono nemmeno testare 70 sistemi, anche se sanno dell'esistenza del tester. Ho dieci volte il numero di sistemi, tutti hanno un periodo di prova di due anni e c'è una storia demo per tutti loro.
Il problema è nella selezione di tali ST che lavorerebbero con profitto per un certo tempo. Infatti, non faccio trading di coppie di valute, ma di "sistemi di trading". Il mio compito non è quello di aprire-chiudere operazioni su alcune coppie, ma di mettere o togliere alcuni sistemi.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 TS per qualità di trading:
Il miglior grafico a cinque TS per la qualità del trading:
I 19 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Se 80 è una merda, come può 700 essere nella lega?
la mia comprensione è che c'è solo 140
E per quanto riguarda i test, vi dico questo.
testare anche un solo sistema richiede centinaia di volte più tempo che scrivere codice
E perché hai ottimizzato per due anni?
Abbiamo 2 direzioni, 3 metodi di ingresso, 4 metodi di manutenzione. Totale 24 sistemi per simbolo. La lega CU ha "familiarità" con 29 simboli. Totale - abbiamo 696 TC.
Tutti i sistemi sono in funzionamento continuo. Ogni sistema ha dei parametri di "soglia", il cui superamento significa che il sistema è fuori uso e deve essere ri-ottimizzato. Di solito ci sono da tre a dieci sistemi di questo tipo ogni giorno. Così, tutti i 696 sistemi - hanno sempre un ottimizzato 2 anni di storia con misurazione di tutti i dati, più un po 'di tempo di lavoro demo (fino a quando i parametri "soglia" sono superati). Il compito del trader è quello di scegliere i sistemi che hanno buone caratteristiche e le avranno per qualche tempo.
Rapporto sui migliori sistemi - sono pubblicati settimanalmente in questo thread. 140 (20% di tutti) sono sistemi che mostrano almeno qualche segno di profitto.
La scrittura del codice è finita da tempo, ci sono sistemi molto semplici là fuori - ho dato esempi di esperti gratuiti da Codebase che lavorano secondo le stesse regole.