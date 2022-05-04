Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 251

Georgiy Merts:

Heh heh heh... Ecco fatto... È la solita gelosia...

Non ho promesso a nessuno un monitoraggio. Chi vuole farlo, che lo faccia da solo, io do la password di investimento della Lega a chiunque la voglia. Non ho segreti per quanto riguarda i principi dei sistemi, ho anche citato esperti gratuiti di kodobase, che operano esattamente sugli stessi principi.

Bene, i moderatori sono fedeli perché hai offerto ancora meno... Sono i poveri che devono guardare le mie "foto di niente".

Offrite qualcosa di meglio - e poi parlate di "immagini del nulla".

Hai ragione, per niente...
 
Vladimir Baskakov:
Quindi solo il monitoraggio nella MQ non lo vedremo? È tutto chiaro, spaghetti di nuovo.

"vedere" al volo è tutto vero!!!

 
Vladimir Baskakov:
Voglio che questo thread sia cancellato perché non c'è e non ci sarà alcun monitoraggio. E tutte le immagini dello stesso tipo non riguardano nulla. Non è chiaro perché i moderatori siano leali.

Sì... Sei così eco!!!

I TROLL PROSPERANO! PERCHÉ NON TI UNISCI AL TOP E MOSTRI IL MONITORAGGIO, ANCHE SE STA DILUVIANDO! !! PER FAVORE?

P.S. l'uomo ha lavorato e identificato un modello, e merita IMHO, almeno - attenzione. Hanno identificato i modelli, si stendono i valori effettivi dei parametri con mestieri in profitto, anche se la parte superiore della demo e cosa? Se avete un desiderio - lo collegate, altrimenti - potete passare oltre. Tutto - tutto l'amore. Che altro avete bisogno - non capisco ...

Stai dicendo sciocchezze.

Roman Shiredchenko:

Sì... Sei così eco!!!

I TROLL PROSPERANO! PERCHÉ NON TI UNISCI AL TOP E MOSTRI IL MONITORAGGIO, ANCHE SE STA DILUVIANDO! !! PER FAVORE?

P.S. l'uomo ha lavorato e identificato un modello, e merita IMHO, almeno - attenzione. Hanno identificato i modelli, si stendono i valori effettivi dei parametri con mestieri in profitto, anche se la parte superiore della demo e che cosa? Se avete un desiderio - lo collegate, altrimenti - potete passare oltre. Tutto - tutto l'amore. Che altro avete bisogno - non capisco ...

Stai dicendo sciocchezze.

Dovresti fare attenzione con le pillole.
 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

Miglior TS per qualità commerciale:

I migliori cinque grafici per qualità del commercio:

Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:

Il grafico dei cinque TS più vecchi, con almeno 50 scambi:

Georgiy Merts:

Impressionante!!!
 
Vladimir Baskakov:
Impressionante!!!
Dov'è il monitoraggio, il segnale o altro? Vedo solo immagini.
 
DARYIA SHAPOLOVA:
Dov'è il monitoraggio, il segnale o altro? Vedo solo immagini.
E tutti hanno trovato il link, il segnale è stato rimosso.
 
DARYIA SHAPOLOVA:
E dov'è il monitoraggio, il segnale o qualcos'altro? Vedo solo immagini.

Di che tipo di monitoraggio stiamo parlando?

Ho 700 TS nella Lega - vuoi 700 segnali o 700 monitor?

Non ho abbastanza risorse per organizzare tutto.

Se vuoi - ti do la password di investimento da qualsiasi divisione della Lega TS (sul più alto - 80 TS), e organizzare il proprio monitoraggio o segnale, come si desidera. Devi selezionare i trade sul mago che ti interessa e costruire un grafico.

Lo faccio con l'aiuto di uno script speciale e di Excel. Se non ti piacciono le mie foto - prendile, fallo da solo. Vi darò la mia password di investimento.

DARYIA SHAPOLOVA:
Dov'è il monitoraggio, il segnale o altro? Vedo solo immagini.
Le immagini sono ad alta tecnologia, del 21° secolo, molto istruttive e informative. Questo thread è stato in cima per due anni. Che tipo di monitoraggio casalingo, per favore.
