Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 254
Non vedo come questo contraddica quello che sto dicendo?
Lo fa.
È il fatto che il mercato cambia - che porta alla conclusione che si dovrebbe avere SEMPRE una serie COMPLETA di sistemi basati su tutti i tipi di principi diversi e opposti.
Facendo funzionare tutti i sistemi contemporaneamente - ho costantemente una scelta di sistemi che funzionano.
Proprio così, un sistema che ha mostrato buoni risultati per molto tempo - in qualsiasi momento può smettere di mostrarli. Ma, basandosi sul fatto che ci sono molti più sistemi cattivi che buoni, è meglio prendere un sistema che mostra profitto e aspettarsi che lo mostri per qualche tempo. È meglio prendere un sistema che non mostra profitto e aspettarsi che lo mostri ora.
Il ragionamento di un bambino. Un eccesso totale su 24 caratteri di 700 tc. Seriamente? Siete consapevoli del fatto che ci dovrebbe essere molto più di questo per la "forza bruta". In quale altro periodo è pieno, su tutti ;)? Dilettante
Lei stesso è un dilettante. Prima ascoltate quello che vi viene detto, poi fatevi furbi.
Non è "eccesso completo", è "insieme completo" delle tecniche disponibili.
Allora, hai intenzione di fare il monitoraggio o no?
Andiamo, ha davvero importanza...
Un diploma dice molto poco sulle conoscenze e le competenze di una persona. Lo dico come tutor.
Non mettere a soqquadro le tue speranze.
Esattamente, è quello che sto dicendo, tu non hai bisogno di monitoraggio, quindi perché dovrei farlo io?
Bisogna fare quello che qualcuno ha bisogno di fare. Se ho bisogno di grafici, li metto fuori. Se qualcuno aveva bisogno di monitoraggio, poteva farlo. Ma per il resto... Perché fare qualcosa di cui nessuno ha bisogno, né io, né tu, né nessun altro?
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del commercio:
Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Il fatto è che alcune persone competenti qui capiscono l'inutilità della vostra impresa. Ma molte persone non lo fanno.
Questoapproccio non vi porteràda nessuna parte. È ovvio.
Il mercato cambia continuamente. La 2a legge della dialettica"Legge dei cambiamenti quantitativi ai cambiamenti qualitativi" non si applica qui.
Quelle strategie di trading che mostrano buoni risultati oggi, mostreranno cattivi risultati domani. E dopo domani sarà il contrario.
E giocando con loro, non sarete mai in grado di determinare quale scegliere e quando applicarli.
C'è stata a lungo una tendenza evidente - il trading di mercato sta perdendo costantemente e invariabilmente il suo significato. Viene costantemente evirato dagli sguardi insensati degli speculatori commerciali. All'inizio, la gente valutava il valore mutevole dei prodotti in termini locali e globali, ma decenni dopo, i prodotti cominciarono a scomparire dalla vista dei commercianti e i numeri rimasero nella loro testa. Ora, tutti risolvono all'infinito i puzzle matematici che si inventano da soli. Non c'è più un valore per il denaro, solo una scala di prezzi astratta. Non c'è una valutazione degli eventi mondiali - ma ci sono idee grafiche deliranti descritte da un flusso di alcune formule. C'è una follia digitale nelle loro teste, un'insensatezza impressionante, che li porta a cercare qualcosa di conosciuto solo da loro. Ecco perché non si può prevedere il mercato moderno - non è più legato al significato. L'algotrading accelera solo il processo di allontanamento dalla realtà verso la schizofrenia matematica.
Ma, ben fatto George! Continuate ad esplorare e a cercare.
Pertanto, il mercato moderno non può essere previsto - non ha più senso. L'algotrading accelera solo il processo di allontanamento dalla realtà verso la schizofrenia matematica.
No, penso che sia un'altra cosa.
Il mercato è come una barca con l'acqua sul fondo e l'unico modo per evitare di bagnarsi è sedersi su uno dei lati. Se molte persone si siedono su un lato, la barca si rovescia e solo quelli che sono sull'altro lato rimangono all'asciutto. Così si scopre che i passeggeri cercano di imbrogliarsi a vicenda saltando tra le tavole, e quello che lo fa meglio degli altri si bagna di meno.
Tutta la "schizofrenia matematica" è solo una conseguenza del tentativo di "calcolare gli altri". Non vedo nulla di insolito qui.
La lega TC è solo uno di questi tentativi. L'essenza è vedere quali principi funzionano su quali simboli. Per poter lasciare in tempo i sistemi che hanno cessato di funzionare e iniziare a lavorare su quelli che sono attualmente redditizi.
