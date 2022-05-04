Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 256
Chi conta?
Calcolare l'equità sulla storia è molto più difficile. È per l'equilibrio - ho selezionato tutte le offerte e ho sommato i risultati. E per l'Equity - bisogna guardare come questo strumento è cambiato durante ogni affare, rispettivamente, la complessità di tali stime aumenta troppo... E il punto di tutto ciò? Non ci sono "overcomers" tra i TS della Lega. Qualsiasi commercio ha sempre il suo SL fisso, che non aumenta mai.
C'è una possibilità - laggiù, appena sopra l'ultimo modulo del sistema. Nel tester - funziona senza restrizioni. Si specifica il magik, si specifica il rischio, non si riempie la regex, non è necessaria nel tester - e si ottiene l'equilibrio e il grafico di Equity...
Ma per coloro che stanno bruciando il desiderio di vedere un grafico solo per l'equità - posso darvi le password di investimento dei conti di tutte e tre le divisioni della lega, dove sono ammucchiate le offerte di tutti i TC, scegliere maghi interessanti, fare grafici di equità.
Ce n'era una qui, Dasha Baskakov... Tutto era sbagliato per lui... e "non hanno bisogno della Lega"... e "nessun segnale della Lega"... e "nessun monitoraggio"... E quando gli hai offerto 'prendi le password, le ho già postate, se necessario - le posterò di nuovo, organizza un segnale, anche un monitoraggio, anche un grafico di Equity - e si è subito sgonfiato... Quando qualcuno lo fa, siamo sempre pronti a guardare... Ma quando lo fai da solo... qual è il punto...
Anche se in linea di principio, se non c'è superamento, allora l'equilibrio dovrebbe essere circa l'equità (a rischio moderato).
Nessun problema. Inviateci le vostre password e i vostri codici - daremo un'occhiata. Ma suppongo che Mybook non sia molto richiesto qui? Se i moderatori non interferiscono, posso postare degli screenshot. Non ho fatto io stesso gli indici azionari.
Anche se in linea di principio, se non c'è sovraottimizzazione, allora l'equilibrio dovrebbe corrispondere all'incirca al patrimonio netto (con un rischio moderato).
Nessun problema.
Conti MT4
Server: Alpari-ECN-Demo
Divisione Alta:
Accesso: 9968945
Password dell'investitore: iAuWgDi9
Divisione media:
Accesso: 60088262
Password dell'investitore: jXcBzYs3
Divisione bassa:
Accesso: 60179305
Password dell'investitore: OSri5S4
Sopra nell'archivio c'è una lista di tutti i maghi, che indica dove e quali maghi stanno lavorando. Ma ogni giorno ci sono dei cambiamenti: i sistemi passano da una divisione all'altra e quelli che hanno mostrato un comportamento inaccettabile vengono riottimizzati.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del commercio:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Nessun problema.
Sopra nell'archivio c'è una lista di tutti i maghi, che indica dove e quali maghi stanno lavorando. Ma ci sono cambiamenti ogni giorno - i sistemi vengono spostati da una divisione all'altra, e quelli che hanno mostrato un comportamento inaccettabile vengono ri-ottimizzati.
Medium - stessa storia
C'è qualcosa che non va nel vostro sistema. Non aggiunto - imprecando sulla mancanza di informazioni sui depositi, anche se visualizzata tutta la storia dal 2017 (alta divisione)
Medium - stessa storia.
Non capisco.
Cosa vuoi "aggiungere"? Una volta che hai visualizzato tutta la storia, va bene. Ora vedi quale mago ti interessa, selezioni tutti i trade su quel mago e costruisci i risultati del trade.
Non c'è bisogno di aggiungere nulla - è una password di investitore, cioè di sola lettura.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Top five chart per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
La top 5 per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Top 5 di qualità commerciale:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi
Cinque dei più vecchi TP con almeno 50 scambi:
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per qualità del commercio:
I TC più vecchi con almeno 50 scambi. (A causa delle recenti forti fluttuazioni, molti TC hanno mostrato un "colpo di spunta", quindi il numero di TC con 50 scambi e sopravvissuti alle turbolenze è solo del 18%):
Cinque dei più vecchi TS, con almeno 50 scambi:
Il giorno della marmotta?
Cosa vuoi dire? Dov'è Groundhog Day se ci sono sempre diversi TC nelle tabelle?
Sarei contento di vedere "Groundhog Day", allora sarebbe chiaro quale TS usare...