Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 4
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Situazione al momento.
(Tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo).
Top 20 TS per equilibrio:
Grafico dei primi 10 TS per equilibrio:
I migliori 20 TS per qualità commerciale:
Il miglior grafico di 10 TS per qualità del commercio:
Ilsegnale gratuito della Lega TS è aperto con i sistemi che ho selezionato per il potenziale reale.
Possiamo trarre alcune conclusioni sulle prestazioni dei sistemi-favoriti (io valuto solo la qualità del commercio).
Per la terza settimana di fila il TS "Breaking the channel with fixed TP-SL" su GBPUSD è in testa. È vero, la qualità è leggermente diminuita durante la scorsa settimana (c'è stato solo uno scambio), ma è il migliore di tutti.
Il secondo posto è occupato dal sistema "Return to EMA with reverse trailing" su USDCHF. Questo sistema si è spostato in alto nel grafico per tutte e tre le settimane. Anche se la qualità del suo trading è leggermente diminuita durante l'ultima settimana.
Infine, il terzo posto è occupato dal "Channel break with direct trailing stop" su GBPJPY. Questo sistema ha aumentato la qualità del trading durante le ultime tre settimane.
Il sistema "Breaking Through the Channel with Reverse Trailing Stop" su EURUSD, che era uno dei tre leader della scorsa settimana, ha fortemente diminuito la qualità del trading e non è nemmeno nella top twenty per qualità, dato che ora occupa il 70° posto (su 450). Il che mi mostra ancora una volta l'instabilità del supporto di tipo "reverse trailing" (quando si imposta solo il TP, e ad ogni barra si tira su il prezzo per chiudere).
Situazione al momento.
(Tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo):
Top 20 TS per equilibrio:
Grafico delle prime 10 TS per equilibrio:
I migliori 20 per qualità di trade (i TS che non hanno fatto un solo trade perdente - non sono inclusi nella classifica, perché è impossibile calcolare i recuperi, nell'ultima tabella sono con qualità zero):
Classifica Top 10 per qualità del commercio:
Ancora in testa per qualità è il breakout del canale con TP-SL fisso sul pounddollar. Quattro scambi sono stati fatti nell'ultima settimana e la qualità complessiva degli scambi è leggermente migliorata.
Il secondo posto è occupato dal TP di una rottura del canale con il trailing stop diretto su USDCAD. Il sistema ha eseguito solo due operazioni durante l'ultima settimana, e anche leggermente ridotto la qualità del commercio, che, tuttavia, rimane molto alto, ma l'ultimo proprietario del secondo posto ha completato un affare con stoploss, che è inaccettabile per il sistema di trailing inverso, e in generale fuori del rating per la sovraottimizzazione. Questo mi ha confermato ancora una volta l'estrema instabilità dei sistemi di trailing stop-loss.
Il terzo classificato della scorsa settimana ha anche notevolmente ridotto la qualità del trading durante l'ultima settimana, anche se rimane ancora ad un livello elevato. Pertanto, il terzo posto è ora occupato dal sistema di incrocio dei trend di prezzo e EMA con TP-SL fisso su EURUSD.
Non capisco: tutti gli EAs lavorano contemporaneamente su uno stesso conto o cosa? Per equilibrio, intendi il profitto netto chiuso da ogni EA?
Sì, tutti i 448 TC lavorano nello stesso conto. Posso darvi la password di investimento in privato. Ma, senza uno script speciale, che "cattura" gli accordi del TS necessario, è inutile. Perché solo la metà dei TS lavora "in nero", e i periodi di perdita in qualsiasi sistema sono più lunghi dei periodi di profitto. Periodicamente aggiungo denaro virtuale al conto.
Di questi sistemi sono selezionati i migliori - rappresentano il lavoro su un conto demo indicativo, "pre-reale" della Lega di TS, che è presentato nel mio profilo. Selezione del TS per il pre-reale - questa è l'ultima domanda della Lega TS, che deve essere risolta prima di entrare nel conto reale. Purtroppo, non posso ancora risolverlo, la selezione è fatta intuitivamente, tramite valutazione visiva.
Per equilibrio, sì, intendo il profitto netto chiuso da ogni TS. Volchansky una volta disse giustamente che sarebbe bello vedere i mezzi - ma calcolare i mezzi sulla storia è molto più difficile che calcolare il bilancio. E nessuno dei miei TS è over sitting, ognuno ha sempre SL, che non aumenta mai (ma, che a volte sta molto lontano - fino a 5 giorni di TR) e i fondi non si allontanano molto dal saldo - il che si può vedere monitorando i migliori TS nel mio profilo.
Georges hai un buon indicatore di tendenza? è usato sopra tutti i sistemi?
Scegliere il miglior TS non sembra essere il più difficile, solo che il sistema non deve tornare alla fine del mese al saldo dell'inizio dello stesso
Georges hai un buon indicatore di tendenza? è usato sopra tutti i sistemi?
Non è così difficile scegliere il miglior TS, è solo che il sistema non dovrebbe tornare al saldo alla fine del mese.
Uso due varianti per determinare la tendenza - l'incrocio Close-EMA e un contatto del prezzo con il confine alto o basso del Canale dei prezzi. (I test hanno dimostrato che queste due varianti sono significativamente diverse, e tutte le altre varianti gravitano sulla prima o sulla seconda.
e su "non dovrebbe tornare all'equilibrio" - chi sta discutendo... non dovrebbe... Tuttavia, tra i 448 TC - ci sono tutti i tipi di variazioni. Ce ne sono molti che riducono l'equilibrio senza nemmeno provare a sollevarlo (anche se sono stati testati a intervalli annuali).
L'introduzione di indicatori aggiuntivi non aiuta molto, i TS diventano più "belli" sulla storia, ma perdono la loro stabilità. Come ho detto più volte - me ne sono assicurato molto tempo fa - il profitto del TS non dipende molto dalla sua complessità. Possiamo usare centinaia di condizioni, indicatori, regole - ottenere una curva perfetta sulla storia e anche i primi scambi possono confermare la redditività di questo sistema, tuttavia, in un mese - il sistema inizierà a fallire.
E ora la domanda - perché preoccuparsi di allevare un umano artificiale se qualsiasi donna può darne uno in 9 mesi, perché sviluppare dei TC complessi se funzionano esattamente come quelli semplici?
Sì, è bellissimo. Ma un peccato, non promettente. L'autore scrive che la metà dei sistemi sono in positivo. Bene, bene. Presto ci sarà il 25% di profitto. E poi, tutti conoscono il risultato finale. C'è una soluzione al problema, ma non su questo piano. Pensateci, cercatelo.
Faccio la TC League da più di un anno ormai. Circa la metà dei TC sono sempre in positivo. A volte, ce ne sono più della metà. A volte anche meno. Ma, in questo caso - ogni TC ha una "condizione di controllo", al di sopra della quale - il TC si ferma e va alla riottimizzazione. In media, "commettono hara-kiri" 5 TC ogni giorno. Quindi, hai ragione - i TC in media "vanno sempre in negativo".
L'ho sottolineato più di una volta - QUALSIASI ST ha periodi di guadagni e periodi di perdite, inoltre, i periodi di perdite sono più lunghi dei periodi di guadagni. E l'unico modo per essere sempre in attivo è passare da un TS perdente ad uno redditizio nel tempo.
L'obiettivo della Lega TC non è affatto quello di "ottenere il Graal", per qualche motivo mi viene attribuito. No. Notate (manteniamo il "voi") - non sto nascondendo i principi dei TS-leader. Prendete il codice di un TS simile da Kodobase, e ottenete risultati simili ai miei per questo TS (se impostate le stesse impostazioni, che non vorrei condividere - faccio ancora molto lavoro, e non voglio darlo via gratis).
Il compito della Lega dei TS è quello di creare un "pool di TS funzionanti", quelli che sono già stati testati sulla storia, e mostrano buoni risultati sul trade demo per qualche tempo.
Vedo che questo compito - risolto con successo.
E come risultato - i miei pensieri sono cambiati significativamente. C'è stato un momento in cui guardavo il grafico dei prezzi e pensavo: cosa devo fare per far funzionare il mio TS? Fa davvero schifo quando il TS, che sembrava iniziare a mostrare buoni risultati - tutto ad un tratto ha iniziato a fallire. Ero solo disperato - cosa dovevo fare?
Creando una lega CU, sono "salito di livello". Non corro più con la palla, non dico ai "giocatori" dove mettere i piedi, come correre verso la porta, come calciare la palla. Guardo solo la classifica. Ci sono SEMPRE "giocatori" che si comportano bene. E il mio compito ora non è più quello di trovare "tecniche redditizie" che possano mostrare buoni risultati in futuro, ma di selezionare i TC che stanno già lavorando, e che con un'alta probabilità si comporteranno esattamente allo stesso modo in futuro. Purtroppo, questo problema non è molto più semplice, ed è anche lontano dall'essere completamente risolto.
Non ho detto che lei personalmente non avrà successo. Avete fatto il primo passo giusto. La maggior parte dei commercianti non è nemmeno riuscita a farlo. E il problema si risolve in tre passi. La domanda è: quale sarà il vostro secondo passo? Dato che stai girando nello stesso posto da un anno, ho suggerito che non hai un piano per il passo numero 2. Da qui il pessimismo nel mio testo.
Ho scritto più di una volta sul "passo numero due". - Non riesco proprio a trovarlo.
Il reale dovrebbe essere il TS, che soddisfa due condizioni:
Ho risolto il primo problema e penso di averlo fatto con successo. Ho introdotto un indice integrale di "qualità" che corrisponde molto bene alla mia stima intuitiva della curva di equilibrio. Infatti, una curva in cui la qualità è al 100% è molto, molto buona. E se è di qualità al 120%, è l'invidia della curva. Allo stesso tempo, le curve con una qualità del 50%, anche se danno risultati positivi, hanno ancora un aspetto piuttosto sgradevole. Quindi sono molto contento di questa stima.
Ma non basta che la curva sia "bella". Ho un sacco di belle curve. Devo fare in modo che questa bellezza duri anche per un po'. Questo è il secondo problema. Dobbiamo in qualche modo identificare la capacità di "resistere al cambiamento", e in qualche modo valutarla. Finora, ahimè, ci sono solo piccole stime e ragionamenti. Sto provando diversi approcci, ma, ahimè, nessuno di essi mi ha ancora soddisfatto.
Ora, questo è il "passo numero due": sviluppare un sistema per valutare la sostenibilità. Una volta sviluppato, si può aprire un conto reale.