Calcolo delle differenze, esempi.
Qual è il vantaggio di RU?
Non pretendendo affatto un vantaggio.
Secondo me:
Se inizialmente immaginiamo un'immagine del sistema da modellare (anche complessa: aereo, automobile) con qualche certezza, è più conveniente marcare immediatamente lo spazio (per esempio il sistema cartesiano) e modellare il sistema utilizzando l'intero apparato matematico. L'approccio "design from the top".
Se non avete un quadro completo del sistema (avvicinatevi alla foresta, alla palude o al forex:) sto parlando di me stesso ), allora dovete fare affidamento sui passi già fatti e su una visione abbastanza ristretta. Questo è più vicino al calcolo delle differenze (ricorrenza). Un approccio di "ricerca dal basso". Gli algoritmi permettono anche sulla base di pochi passi di capire cosa sta succedendo in termini diapproccio "design from the top".
In questa analogia, una rete neurale è un sistema con droni - sonde che indagano, suggeriscono un percorso e un quadro generale. Nel processo di esplorazione prenderà molte decisioni programmate sul significato di ciò che viene osservato e sulle scelte che fa. Personalmente, non sono sempre disposto (o addirittura costretto :)) ) ad affidarmi alle decisioni degli altri. :)))))
Ho risposto come meglio potevo. )) Solo che siamo di nuovo a un passo da Philo-Sophia. Non voglio andarci. ))
Calcolo delle differenze, esempi.
Aleksey Panfilov, 2018.01.10 16:51
Suggerisco che non c'è filosofia in questo thread, solo matematica, programmazione, test, ottimizzazione.
SMA per SMA è, secondo me, "negli occhi di chi guarda", e a proposito, su Fourier. Forse ci arriveremo ancora un po'.
P/S 01.02.2018 Penso che ci sia anche una differenza, prova a ripetere il tuo indicatoreBanzai.mq4su questa linea.
La SMA è un dente di sega per natura solo molto fine, quindi quando si prende la seconda differenza assumo la linea del dente di sega dell'indicatore.
Naturalmente, le differenze successive possono anche essere considerate come nuove informazioni.
Tuttavia, già sulla prima differenza non mi è del tutto chiaro quale linea algebrica stiamo tracciando. E man mano che la "leva" aumenta, tutto si confonde. ))))
Ecco, per esempio, un'altra variante dell'uso degli incrementi di prezzo come nuova informazione. Qui l'incremento viene letto esplicitamente come una differenza.
1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1-1*Y2-5*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1-1*Y2-6*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
2*Y2=1*Y1-1*Y2+3*Y3-1*Y4
3*Y2=1*Y1-1*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5
4*Y2=1*Y1-1*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6
5*Y2=1*Y1-1*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7
6*Y2=1*Y1-1*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8
È come se usando il polinomio della quarta potenza sulle prime differenze (incrementi di prezzo) avessimo aumentato (del numero di punti) la potenza alla quinta.
Calcolo delle differenze, esempi.
Maxim Dmitrievsky, 2018.01.31 05:37La matrice è semplicemente degenerata :) In questi casi, si usa la regolarizzazione, i gradi sono ridotti
Calcolo delle differenze, esempi.
Aleksey Panfilov, 2018.01.10 18:34
Penso che arriveremo agli Expert Advisors e all'ottimizzazione.
Per l'ottimizzazione aggiungeremo all'indicatore descritto nel messaggio 51 la possibilità di cambiare la leva di estrapolazione. Estrapolazione per polinomio di terzo grado.
Per vedere le possibilità di questo indicatore, usiamo il ben noto Expert AdvisorMoving Average.mq4.
Come singolo segnale useremo l'incrocio di due curve. Facciamo qualche cambiamento:
EURUSD, M15, lo spread di 2 punti è lì:
Sulle"quattro cifre"?