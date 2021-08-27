Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 9

Nikolai Semko:
In ogni caso, le ultime barre sono ridisegnate, il che significa che il valore del codice= 0.
no
 
Aleksey Panfilov:

Sulle "quattro cifre"?

sì, il 4

se più di questo, il segnale

 
Renat Akhtyamov:
no
Lei è o illuso o ingannato.
Oppure hai inventato una macchina del tempo. Allora congratulazioni!
Si può vedere a occhio nudo che almeno una barra successiva è coinvolta nella costruzione della barra attuale.
 
sono d'accordo

nella costruzione dell'ultima barra visibile la barra successiva, che è assente, partecipa

mancando la prossima barra

Penso che sia quello che manca nella citazione che vediamo

c'è solo un'ultima barra nascosta che non dura più di 10 minuti

Ho iniziato a calcolarlo, ma finora non ho avuto il cervello per farlo.
 
Ecco, per esempio, un'approssimazione di Fourier ridisegnabile:

Ed ecco la solita SMA non disegnata con un periodo di 4, ma con uno spostamento a sinistra di 2:

Questi sono tutti giocattoli e auto-inganni

 
L'approssimazione di Fourier è ancora più ripida della mia.

Cosa viene ridisegnato lì?

 
Tutto si sta ridisegnando. Ho scaricato il codice per questo indicatore qui

GIF animata:


 
sia fresco e fresco d'altra parte

/devo imparare anche l'animazione

davvero difficile da ridisegnare

e se il punto di partenza del calcolo è legato a una certa data?
 
L'estrapolazione di Fourier in questa forma è un giocattolo inutile.
Forse può essere utile su RSI in questa forma

 

Per vedere la dinamica.

Stesso esperto su M15.



File:
2018_02_04.zip  432 kb
