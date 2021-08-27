Calcolo delle differenze, esempi.
Cos'è il calcolo delle differenze?
Lo è:
Δf(xk) = f (xk+1) - f (xk)
Propongo di raccogliere indicatori ed esperti sul calcolo delle differenze in questo thread, in codice open source.
Ho riscritto l'indicatore in una versione più chiara per darvi un esempio:
Sul grafico appare così:
La linea blu-rossa è l'interpolazione (trovare un punto all'interno dell'intervallo) con un polinomio di 4° grado con una leva di 72.
a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800 *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;
La sottile linea blu è l'estrapolazione (trovare un punto al di fuori dell'intervallo) tramite il polinomio di grado 2 con leva 78.
a2_Buffer[i]= 3160*a1_Buffer[i] -6240 *a1_Buffer[i+1 ] + 3081*a1_Buffer[i+2 ];
La linea rossa è la linea di costruzione del polinomio di potenza 4. È ridisegnato e basato sul punto di apertura dell'ultima barra.
a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=10) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer[i+1+z] - 10*a4_Buffer[i+2+z] + 10*a4_Buffer[i+3+z] - 5*a4_Buffer[i+4+z] + 1*a4_Buffer[i+5+z]; }}
Sì.
È direttamente collegato al binomio di Newton.
È vero per i punti equidistanti:
1*Y1-2*Y2+1*Y3=0 è l'equazione della differenza di una linea retta.
1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4=0 - l'equazione della differenza della parabola di secondo grado.
1*Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4+ 1*Y5=0 - equazione della differenza della parabola di terzo grado.
Si sovrappone anche agli argomenti:
Questo è quello che hanno fatto tutti... scrivere...
Il futuro dipende dal passato?
Per ogni azione, c'è una traccia nel presente, che naturalmente influenza il futuro. :))))
Suggerisco di saltare la filosofia in questo thread, discutiamo solo di matematica, programmazione, test e ottimizzazione.
Naturalmente, in questa forma ci sono X e Y, mentre nell'equazione di ricorrenza, solo Y e tutti i coefficienti (a + bX+ cX^2+ dX^3+ eX^4) sono ridotti e sostituiti da cinque valori di Y stesso.
Ho guardato il codice, ho capito bene, è una qualche variante di un filtro di feedback? Da dove vengono i coefficienti 5061600, 4926624 e altri?
In realtà, da dove viene l'indie, da Internet? ))
1. Ho guardato il codice, ho capito bene, è una qualche variante di un filtro di feedback?
2.E da dove vengono i coefficienti 5061600, 4926624 e altri?
3. In generale, da dove viene l'induttore, da internet? ))
1. Sì. Questo filtro ha 400 anni di storia solo scritta: Cartesio, Newton, Pascal, Taylor, Lagrange.
2. I coefficienti sono calcolati. Sembra che nel secondo anno abbiamo conosciuto i metodi di Lagrange e Taylor. Sembra che ci siano molte varianti per il calcolo dei coefficienti.
3. Questo in particolare è stato disegnato oggi. :)))))
Propongo di raccogliere indicatori ed esperti sul calcolo delle differenze in questo thread, in codice open source.
Se ci sarà interesse, alla fine costruiremo o disegneremo qualcosa di utile. :)
Ho riscritto l'indicatore in una versione più chiara come esempio: