Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 20
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
IlPan PrizMA CD Phase Sin leva 72 indicatore nel codice base.
Poiché l'indicatore è basato su una sinusoide, può essere spostato a sinistra o a destra semplicemente cambiando il parametro esterno 'leverage'.
Vorrei sottolineare che ci sono delle "stampelle" nell'indicatore che permettono di visualizzare le linee originali dell'indicatorePanPrizMA Sin leverage 72.
Riguardo al cambio di linea, assegnando una leva a metà periodo 72-73 si invertono le linee. Per default leva =1. Il periodo della sinusoide è 145.
L'indicatore per MT4 è anche nella base di codice:Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72.
Aggiunto all'indicatore nella base di codice, il calcolo dell'ampiezza. Nona linea arancione su una serie di 8.
Ho pensato di metterlo in questo thread. ))
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e tester di strategie
Predire il futuro usando le trasformate di Fourier
Dmitrii, 2008.04.25 15:47Oh questa Fourier .... Sapevate che l'armonica 0 è uguale alla media semplice (SMA) sullo stesso periodo di decomposizione (T)?
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Previsione del futuro con l'aiuto delle trasformate di Fourier
custode, 2008.04.25 15:58
Di per sé, è un payoff atteso.
Sembra essere correlato con:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Calcolo delle differenze, esempi.
Aleksey Panfilov, 2018.01.31 09:38
Penso che SMA di SMA sia "dritto all'occhio" e a proposito di Fourier. Forse ci arriveremo ancora un po'.
P/S 01.02.2018 Penso che ci sia anche una differenza, prova a ripetere il tuo indicatoreBanzai.mq4su questa linea.
La SMA è un dente di sega in natura solo molto superficiale, quindi quando prendo la seconda differenza assumo una linea a dente di sega dell'indicatore.
Sul grafico appare così:
Interpolazione della linea blu-rossa (trovare un punto all'interno dell'intervallo) mediante il polinomio di grado 4 con leva 72.
La sottile linea blu è l'estrapolazione (trovare un punto fuori dall'intervallo) con il polinomio di grado 2 con leva 78.
La linea rossa è la linea di costruzione del polinomio di potenza 4. È ridisegnato e basato sul punto di apertura dell'ultima barra.
Gli indicatori si sincronizzano meglio con il prezzo equi. )
Grafico costruito dall'esperto Stanislav Korotky: https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419