Calcolo delle differenze, esempi.

IlPan PrizMA CD Phase Sin leva 72 indicatore nel codice base.


Poiché l'indicatore è basato su una sinusoide, può essere spostato a sinistra o a destra semplicemente cambiando il parametro esterno 'leverage'.

Индикатор PanPrizMA Sin leverage 72 дает возможность рассчитать фазу. Что в некоторых случаях может быть  полезно. Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность. Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение.
 

Vorrei sottolineare che ci sono delle "stampelle" nell'indicatore che permettono di visualizzare le linee originali dell'indicatorePanPrizMA Sin leverage 72.

Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию  экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой  около константы  line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения).
 

Riguardo al cambio di linea, assegnando una leva a metà periodo 72-73 si invertono le linee. Per default leva =1. Il periodo della sinusoide è 145.


 

L'indicatore per MT4 è anche nella base di codice:Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72.


Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют  посчитать фазу. Иногда это может быть  полезно. Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4).
 

Aggiunto all'indicatore nella base di codice, il calcolo dell'ampiezza. Nona linea arancione su una serie di 8.


 

Ho pensato di metterlo in questo thread. ))

Oh questa Fourier .... Sapevate che l'armonica 0 è uguale alla media semplice (SMA) sullo stesso periodo di decomposizione (T)?

Di per sé, è un payoff atteso.

Sembra essere correlato con:

Penso che SMA di SMA sia "dritto all'occhio" e a proposito di Fourier. Forse ci arriveremo ancora un po'.

P/S 01.02.2018 Penso che ci sia anche una differenza, prova a ripetere il tuo indicatoreBanzai.mq4su questa linea.

La SMA è un dente di sega in natura solo molto superficiale, quindi quando prendo la seconda differenza assumo una linea a dente di sega dell'indicatore.


 
Aleksey Panfilov:

Sul grafico appare così:



Interpolazione della linea blu-rossa (trovare un punto all'interno dell'intervallo) mediante il polinomio di grado 4 con leva 72.

La sottile linea blu è l'estrapolazione (trovare un punto fuori dall'intervallo) con il polinomio di grado 2 con leva 78.

La linea rossa è la linea di costruzione del polinomio di potenza 4. È ridisegnato e basato sul punto di apertura dell'ultima barra.

Gli indicatori si sincronizzano meglio con il prezzo equi. )

Grafico costruito dall'esperto Stanislav Korotky: https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419


Come si controlla l'efficacia di questo metodo, c'è una strategia di base?
 
Si prende un intervallo, per esempio 1000 barre, si calcola il valore medio su di esso e si assume che sia 1,1123 per l'euro. Poi si sottrae questo valore da tutte le citazioni di questo intervallo e si ottiene una curvatura che oscilla intorno allo zero. Si approssima questa curvatura con il metodo dei minimi quadrati come una sinusoide con tre parametri: fase, ampiezza, frequenza. Sottrarre questa sinusoide dalla curvatura - si ottiene un nuovo residuo oscillante, regolare la prossima sinusoide su di essa - sottrarre di nuovo e così via per 4-5 volte. Il risultato sarà, diciamo, 5 onde sinusoidali, le allunghi tutte, per esempio, di 100 barre nel futuro, aggiungi la media e voilà - hai una specie di previsione per il futuro movimento dei prezzi di 100 barre. In effetti, non è altro che la stessa Fourier, e la precisione è circa la stessa - 50/5. Ho fatto una cosa del genere molto tempo fa - non ha senso, ma è abbastanza ovvio.
