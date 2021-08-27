Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 13
Semplifichiamo l'esperto. Prenderemo i valori dalle linee già disegnate usando l'estrapolazione (che non vengono ridisegnate).
Su ogni timeframe sposteremo la linea a destra di due valori diversi.
E faremo l'ottimizzazione come nel messaggio 112. Chiuderemo ogni trade con un'inversione. Tutto il tempo sul mercato.
Sono l'unico che è sorpreso da questa distribuzione di MAE e MFE?
Si scopre che, con qualsiasi risultato della posizione, il movimento sia in più che in meno è fissato da valori strettamente definiti.
Forse c'è un bug nella stampa dei risultati? Guarda un po', eh?
Non sarò in grado di controllarlo io stesso nel prossimo futuro. Ma se crediamo al grafico MFE, senza SL con TP = 2450 (in cinque cifre) possiamo guadagnare molte posizioni.
Ma l'Expert Advisor dovrebbe essere con l'interruttore, come nel messaggio 120.
Ho allegato il "con interruttore", valori predefiniti per EURUSD, ultimi due anni fino al 14 febbraio.
Ho testato l'Expert Advisor con il TP specificato, l'aumento è di circa 200 punti, molto probabilmente solo per un paio di operazioni selezionate. E la visualizzazione degli scambi sul grafico non implica una distribuzione così chiara.
Pertanto, la domanda e l'equivoco rimangono. Forse lo stesso algoritmo di inversione forma una tale distribuzione, perché?
Tre strati, quattro anni, algoritmo genetico. Al di sotto delle aspettative, ma non lo butterò via subito.
A brevi intervalli (1 mese) le cifre sono più interessanti. ))
Beh, è un normale curvafitting
E il mese precedente con lo stesso set?
Sono d'accordo nel complesso, e non mi piace la parola. )))
L'immagine è apparsa durante il test dell'aggancio di due EA su indicatori diversi:
Ci sono solo otto parametri coinvolti, penso che si possa ridurre a 4 senza grandi perdite. Ho "pensato", come una delle direzioni, di guardare la dinamica dei parametri più redditizi per mesi. Forse un giorno riuscirò a guardarlo da questa direzione.Forse gli algoritmi di apprendimento automatico possono dare questa immagine quasi automaticamente, senza caricare troppo me o il mio computer? )))
Abbiamo bisogno di una specie di iperparametro, che cambierebbe le impostazioni in un batch...
A volte ci penso anch'io e cerco anche di fare qualcosa :)
Forse gli algoritmi di apprendimento automatico possono dare questa immagine quasi automaticamente senza molto carico su di me o sul computer? )))
Sì, vedi il mio articolo sulla logica fuzzy per esempio
ci sono solo 2 principali, si può ridurre a 1 e ottenere la stessa immagine in un mese, o meglio
Hai bisogno di un qualche tipo di iperparametro che cambi le impostazioni in un batch...
A volte ci penso anch'io e cerco anche di fare qualcosa al riguardo :)
Ho esperienza con l'indicatore di equilibrio, è vicino alla creazione di un iperparametro?