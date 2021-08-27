Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 11

Aleksey Panfilov:

Ottimizzazione dell'indicatoreNikolai SemkoBanzai.mq4 dalmessaggio 57di questo thread.

Lo stesso su M15:

l'equilibrio va anche sinusoidale

Voglio aumentare il periodo dell'onda...

 
Non capisco bene cosa intendi. Vi sarei grato se poteste spiegarmi.

Se raddoppiamo la leva di mediazione su M15, è probabile che otteniamo risultati simili a quelli dell'ottimizzazione su M30.

 
Sul vostro schermo l'equilibrio è sinusoidale, è chiaramente visibile

L'indicatore è una sinusoide, uno dei suoi parametri è, come ho capito, il periodo dell'onda

Cosa succederà al saldo se si aumenta questo periodo?

ed è necessario prendere in considerazione i segnali del semiperiodo negativo dell'onda, perché l'equilibrio cade proprio lì?


 
Ottima domanda, grazie.

L'inerzia lavora nell'indicatore che dà origine alla ritmicità. )))) (Scusate il pathos).

Il ritmo(analogo del periodo sinusoidale) è determinato dalla lunghezza del braccio (analogo del periodo di mediazione MA), questo non è una novità.

Abbiamo ottimizzato la fase ottimale di inserimento di una posizione e la rumorosità in funzione della distanza tra i punti di rimozione dei valori, quando la leva (periodo di mediazione) è costante.

E di conseguenza, a seconda della fase data, si ottiene l'equilibrio finale che ha un carattere sinusoidale.

Se cambiamo il periodo di mediazione, è probabile che otteniamo un'immagine simile solo su un ritmo diverso. Forse alcuni ritmi saranno più promettenti, ma non credo sia fondamentale.

E se è necessario prendere in considerazione i segnali di un semiperiodo negativo di un'onda, dopo tutto l'equilibrio cade lì?


Penso che già nella creazione, potenzialmente, di un EA funzionante, il filtraggio sia abbastanza rilevante.
 
bel filtro, molto interessante nella versione finale
 
Grazie.

Sto pensando di passare a MT 5 (cercare di approfittarne) e forse uscirà qualcosa di interessante.

Le idee sono benvenute.

 
Dimmi, gli indicatori sono ridisegnati sulle foto dove ci sono gli indicatori ala-sinusoidali? Lo penso dai vecchi post.

Non per criticare, io stesso li uso. Solo un po' sorpreso dalla loro posizione nello spazio).

 
Sì, nel post 32 i buffer evidenziati in giallo, e quindi le sinusoidi vicino alla costante e vicino alla linea inclinata sono ridisegnate.

Ah, cosa c'è di sorprendente nella loro posizione?

E non sono sinusoidi a la. :( :):):)

 
Se vengono ridisegnati, tutto è chiaro.

 

Se non diversamente specificato nel contesto:

Tutti gli esperti sono allegati per i test e l'ottimizzazione.

Non sono preparati per il mercato reale, in termini di uptime e di servizio richiesto.

