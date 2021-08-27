Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 15

Aggiunta di un minimo adattamento binario man mano che il commercio procede, sotto forma di inversione del segnale a seconda della somma dei due segnali precedenti.

E l'apertura di nuovi scambi solo dalla fine del lunedì al giovedì.

Consulente:2018_04_22_4P72_EA.
Simbolo:EURUSD
Periodo:M1 (2014.02.14 - 2018.02.06)
Parametri:Lotto=0,1
StopLoss=30000
TakeProfit=30000

Valuta:USD
Deposito iniziale:100 000.00
Leva:1:100
Backtest
Qualità della storia:93%
Bar:1473084Tic:5855532Personaggi:1
Utile netto:7 064.64Prelievo assoluto sul bilancio:39.68Prelievo assoluto sui fondi:51.16
Ritorno totale:14 433.00Prelievo massimo sul saldo:418.38 (0.39%)Prelievo massimo di fondi466.49 (0.43%)
Perdita totale:-7 368.36Prelievo relativo sul bilancio:0.39% (418.38)Prelievo relativo sui fondi:0.43% (466.49)
Redditività:1.96Payoff previsto:9.76Livello di margine:71535.24%
Fattore di recupero:15.14Rapporto di Sharpe:0.21Z-score:-0.01 (0.80%)
AHPR:1.0001 (0.01%)Correlazione LR:0.98Risultato di OnTester:0
GHPR:1.0001 (0.01%)LR Errore standard:464.84
Totale scambi:724Scambi brevi (% dei vincitori):344 (61.34%)Scambi lunghi (% di vittorie):380 (60.00%)
Totale scambi:1319Operazioni redditizie (% di tutte le operazioni):439 (60.64%)Scambi in perdita (% di tutti):285 (39.36%)
Il più grande commercio redditizio:377.19Il più grande scambio in perdita:-213.07
Commercio medio redditizio:32.88Commercio medio perdente:-25.85
Numero massimo di vittorie continue (profitto):11 (638.68)Numero massimo di perdite continue (perdita):10 (-316.04)
Profitti massimi continui (numero di vittorie):638.68 (11)Massima perdita continua (numero di perdite):-316.04 (10)
Vincite medie continue:3Media delle perdite continue:2
 
L'Expert Advisor stesso:

 
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M1 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M1 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M5 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M5 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M30 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M30 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   Alert: Error Creating Handles for indicators - error:4802!!
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  tester stopped because OnInit returns non-zero code
 
Aleksey Vyazmikin:
StopLoss=30000
TakeProfit=30000
L0_1_line_power=2
L0_1_leverage=62
L0_1_line1_SHIFT=42
L0_2_line1_SHIFT=110
SMA_Period_00=1
Porog_00=0
L1_1_line_power=2
L1_1_leverage=12
L1_1_line1_SHIFT=102
L1_2_line1_SHIFT=20
SMA_Period_01=1
Porog_01=160
L2_1_line_power=3
L2_1_leverage=52
L2_1_line1_SHIFT=102
L2_2_line1_SHIFT=90
SMA_Period_02=1
Porog_02=-10000
Ora_inizio_settimana=20
Period_Weekly_Hour=72
Ora_inizio=0
Periodo_Ora=25
EA_Magic=12345
EA_Slippage=30


Scuse.

Pensavo di aver già postato e codificato gli indicatori a colori.

 
Ora funziona!

Reset impostato per ottimizzare - su Si versa...

 

Mettete le vostre impostazioni - sta diventando più su Si nel 2018, versando su quelli passati.

Forse ha bisogno di ottimizzazione - per favore scrivi i suoi limiti per l'ottimizzatore - lo farò girare.

 
L'ho ottimizzato in primavera e non sembra molto sistematico. Cercherò di trovare quello che è rimasto.

Ah, cos'è Si. Se non puoi spiegarlo sul forum, mettilo in un messaggio personale, per favore.


P/S. Credo di averlo trovato.

File:
2018_06_07.zip  489 kb
2018_06_09.zip  2156 kb
 
Si tratta di un futures Moex sulla coppia USDRUB_TOM

 
Grazie.

L'Expert Advisor è stato ottimizzato solo per EURUSD (come evidenziato dalla storia nel ramo e nelle ultime cartelle allegate) ed è lontano dall'essere universale. Tuttavia, a volte funziona.

 
Sì, gli indicatori hanno chiaramente un potenziale, ho smosso un po' la genetica - questo è Si 2015-2018 M1.


