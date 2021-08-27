Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 15
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Aggiunta di un minimo adattamento binario man mano che il commercio procede, sotto forma di inversione del segnale a seconda della somma dei due segnali precedenti.
E l'apertura di nuovi scambi solo dalla fine del lunedì al giovedì.
Aggiunta di un minimo adattamento binario man mano che il commercio procede, sotto forma di inversione del segnale a seconda della somma dei due segnali precedenti.
E l'apertura di nuovi scambi solo dalla fine del lunedì al giovedì.
L'Expert Advisor stesso:
L'esperto stesso:
Scuse.
Pensavo di aver già postato e codificato gli indicatori a colori.
Scuse.
Pensavo di aver già postato e codificato gli indicatori a colori.
Ora funziona!
Reset impostato per ottimizzare - su Si versa...
Mettete le vostre impostazioni - sta diventando più su Si nel 2018, versando su quelli passati.
Forse ha bisogno di ottimizzazione - per favore scrivi i suoi limiti per l'ottimizzatore - lo farò girare.
Mettete le vostre impostazioni - sta diventando più su Si nel 2018, versando su quelli passati.
Forse ha bisogno di ottimizzazione - per favore scrivi i suoi limiti per optimiser - lo farò girare.
L'ho ottimizzato in primavera e non sembra molto sistematico. Cercherò di trovare quello che è rimasto.
Ah, cos'è Si. Se non puoi spiegarlo sul forum, mettilo in un messaggio personale, per favore.
P/S. Credo di averlo trovato.
L'ho ottimizzato in primavera e non sembrava essere molto sistematico. Cercherò di scoprire cosa è rimasto.
Ah, cos'è Si. Se non puoi spiegarlo sul forum, mandamelo per favore.
Si tratta di un futures Moex sulla coppia USDRUB_TOM
Questo è un futures Moex sulla coppia USDRUB_TOM
Grazie.
L'Expert Advisor è stato ottimizzato solo per EURUSD (come evidenziato dalla storia nel ramo e nelle ultime cartelle allegate) ed è lontano dall'essere universale. Tuttavia, a volte funziona.
Grazie.
L'Expert Advisor è stato ottimizzato solo per EURUSD (si può vedere dalla storia nel ramo e nelle ultime cartelle allegate), ed è ancora lontano dall'essere universale. Tuttavia, a volte funziona.
Sì, gli indicatori hanno chiaramente un potenziale, ho smosso un po' la genetica - questo è Si 2015-2018 M1.