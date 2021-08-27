Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 6
Mediazione tramite polinomio di quarto grado con leva 72 (EMA di quarto grado) edestrapolazione a diverse leve usando una parabola cubica(polinomio di terzo grado).
La prima figura è uno schema di tracciatura, nella seconda figura tutte le lineeche non sono ridisegnate sono disegnate fino all'ultimo valore.
Gli indicatori nel seminterrato differiscono solo per l'offset della linea impostata.
Mediazione tramite polinomio di quarto grado con leva 72 (EMA di quarto grado) edestrapolazione a diverse leve tramitepolinomio di quarto grado.
La prima figura è uno schema di tracciatura, nella seconda figura tutte le lineeche non sono ridisegnate sono disegnate fino all'ultimo valore.
Gli indicatori nel seminterrato differiscono solo per l'offset della linea impostata.
Alexei, posso darti un consiglio gratuito e una dritta.
Ti ho già detto che spostarsi a sinistra è, come dire, un po' troppo... - un compito ingrato. Riceverai solo maledizioni da coloro che guardano il tuo thread. A proposito, è una delle ragioni per cui sei orgoglioso di essere solo nel tuo thread.
Ma per spostare una linea periodica con un punto di flesso a sinistra di una semionda (o meglio se c'è un solo punto di flesso tra un minimo e un massimo locale) senza uno spostamento effettivo si può usare la derivata di quella funzione. È vero che non si tratta di uno spostamento effettivo, ma in sostanza. La derivata di una funzione è l'angolo di una tangente alla linea. Calcolato semplicemente: buf[i]-buf[i+1].
Ecco, per esempio, la prima e la seconda derivata di un'onda sinusoidale. I punti di flesso della funzione stessa diventano i massimi e i minimi locali della sua derivata.
Sì Nikolai, sono completamente d'accordo con te, e naturalmente ogni derivata sposta il grafico del seno di un quarto di periodo a sinistra.
Così, quando si è trattato di fare dei confronti, ho eliminato il cambio di linea artificiale. Questo può essere visto nelle seconde cifre degli ultimi post. Tutte le linee tranne quella grigia sottile sono disegnate sull'ultima barra e non vengono ridisegnate. E qualche spostamento del grafico verso sinistra è dovuto all'estrapolazione.
E queste linee possono effettivamente essere ancora differenziate, nel nostro caso rimuovere la prima e/o la seconda differenza, che era nel prototipo. :)))
Lo spostamento a sinistra è stato utilizzato per collegare tutte le linee, comprese quelle di costruzione, in un quadro complessivo e per vedere lo schema generale.
Il grafico superiore può essere ignorato, poiché viene spostato a sinistra e la coda viene ridisegnata. E quella inferiore sembra laggosa e banale. Qual è il senso di tutto questo trambusto?
Il grafico superiore può essere ignorato perché è spostato a sinistra e la coda è sovraccarica. E quella inferiore sembra laggosa e banale. Che senso ha allora tutto questo trambusto?
))))
Vedremo "strada facendo".
Finora, tutto è sulla buona strada. ))
Ecco una possibile implementazione di questo approccio. Senza ridisegnare e spostare, questa è la derivata seconda della tua linea.
A volte anche molto correlati e non in ritardo
Oggi sono di buon umore.
Alg. su "shift left" (che nome per questo :) ).
1) Prendi due SMA, uno veloce e uno lento.
2. Spostare un mezzo ciclo a sinistra (ognuno a sé).
3. Siamo sorpresi di vedere che :
Le forme d'onda 3.0 girano vorticosamente l'una intorno all'altra.
3.1. il veloce sposta il lento verso l'alto poco prima dell'estremo (a volte molto prima)
3.2. Crossover "a coppie" (verso l'alto prima dell'estremo e verso il basso dopo di esso)
4. Sposta le barre indietro al tempo reale, ma (a differenza di n2) della stessa quantità. Uno finirà a 0, l'altro uscirà fortemente a destra
5. Ora, avendo visto il crossover dell'estremo passato e il crossover precedente, guarderemo dove è già passato. Sulla base di ciò che possiamo filtrare i falsi positivi evidenti e fare delle entrate abbastanza belle.
Forse, c'è qualcosa in esso. Ma non è un algoritmo di spostamento verso sinistra, bensì un algoritmo di spostamento verso destra.