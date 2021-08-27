Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 21

Nuovo commento
 
Aleksey Vyazmikin:
Come testare l'efficacia di questo metodo, c'è una strategia di base?

Uno sviluppo generale dell'argomento: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Messaggio 141 di questo thread.

L'adattamento binario è stato applicato lì, e la digitalizzazione dovrebbe permettere di renderlo (l'adattamento) continuamente liscio.

A parte questo, penso di vedere come appare un grafico allungato su un'onda sinusoidale, per analogia con un grafico a prezzo uguale o a volume uguale, anche grazie alla digitalizzazione. )

Разностное исчисление, примеры.
Разностное исчисление, примеры.
  • 2018.08.11
  • www.mql5.com
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде...
 
Aleksey Panfilov:

Uno sviluppo generale dell'argomento: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Messaggio 141 di questo thread.

L'adattamento binario è stato applicato lì, e la digitalizzazione dovrebbe permettere di renderlo (l'adattamento) continuamente liscio.

A parte questo, penso di vedere come appare un grafico allungato su un'onda sinusoidale, per analogia con un grafico a prezzo uguale o a volume uguale, anche grazie alla digitalizzazione. )

Vedo che ho anche provato a lavorare con questo indicatore prima - si è adattato bene al mercato :)

Cosa significa digitalizzazione? Perché non è stato ancora fatto?

 
Aleksey Vyazmikin:

Vedo che hai anche provato a lavorare con questo indicatore prima - si è adattato bene al mercato :)

Cosa significa digitalizzare? Perché non è stato ancora fatto?

))

Il calcolo della fase è esattamente ciò che significa la digitalizzazione. Cioè, ogni punto della linea ha il suo valore numerico di fase.

 

Già raccomandato questo argomento prima.

Lo raccomando di nuovo.

https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421

Vorrei segnalare il numero del post stesso nel thread, è divertente: )))

 
Tutto viene in matematica, prendete i numeri interi
 
Volodymyr Zubov:
Tutto viene in matematica, prendete i numeri interi

Intendi quello nel post precedente, dello stesso thread.

https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166


E sono d'accordo al 100% sulla matematica.

 
Aleksey Panfilov:

Intendi quello nel post precedente, dello stesso thread.

https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166


Per quanto riguarda la matematica, sono d'accordo al 100%.

Non intendo 100+ thread su cosa c'è di sbagliato dopo un punto decimale, ma provate a moltiplicare su una CPU in linguaggio assembly. è solo addizione e non importa quale CPU sia, anche uno Z80.

 
Volodymyr Zubov:

Non voglio dire questo, ci sono 100+ threads su ciò che è sbagliato dopo un punto decimale, ma provate a moltiplicare su una prosa in linguaggio assembly. è solo addizione e non importa che tipo di CPU sia, anche uno Z80.

Onestamente, non capisco. :(

Non sono fluente in assembler.

 
Aleksey Panfilov:

Onestamente, non capisco. :(

Non ho familiarità con l'assembler.

In qualsiasi processo la moltiplicazione si fa per addizione. meno (sottrazione) addizione meno. e così via.

 
Volodymyr Zubov:

In qualsiasi processo, la moltiplicazione si fa per addizione. meno (sottrazione) è addizione meno. e così via.

Vuoi dire che la formula non funziona proprio su un computer?

1...1415161718192021222324
Nuovo commento