Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 21
Come testare l'efficacia di questo metodo, c'è una strategia di base?
Uno sviluppo generale dell'argomento: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Messaggio 141 di questo thread.
L'adattamento binario è stato applicato lì, e la digitalizzazione dovrebbe permettere di renderlo (l'adattamento) continuamente liscio.
A parte questo, penso di vedere come appare un grafico allungato su un'onda sinusoidale, per analogia con un grafico a prezzo uguale o a volume uguale, anche grazie alla digitalizzazione. )
Vedo che ho anche provato a lavorare con questo indicatore prima - si è adattato bene al mercato :)
Cosa significa digitalizzazione? Perché non è stato ancora fatto?
))
Il calcolo della fase è esattamente ciò che significa la digitalizzazione. Cioè, ogni punto della linea ha il suo valore numerico di fase.
Già raccomandato questo argomento prima.
Lo raccomando di nuovo.
https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
Vorrei segnalare il numero del post stesso nel thread, è divertente: )))
Tutto viene in matematica, prendete i numeri interi
Intendi quello nel post precedente, dello stesso thread.
https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166
E sono d'accordo al 100% sulla matematica.
Non intendo 100+ thread su cosa c'è di sbagliato dopo un punto decimale, ma provate a moltiplicare su una CPU in linguaggio assembly. è solo addizione e non importa quale CPU sia, anche uno Z80.
Onestamente, non capisco. :(
Non sono fluente in assembler.
In qualsiasi processo la moltiplicazione si fa per addizione. meno (sottrazione) addizione meno. e così via.
Vuoi dire che la formula non funziona proprio su un computer?