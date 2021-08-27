Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 16
Sì, gli indicatori hanno chiaramente il potenziale, filato un po' di genetica - questo è il Si 2015-2018 M1.
Grazie per la partecipazione e l'apprezzamento.
Ho uno dei bersagli "appesi" "sportivi":
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Chiedendo una cooperazione fruttuosa a condizioni reciprocamente vantaggiose
Aleksey Panfilov, 2017.01.31 08:02
Creare un robot che sulla storia di almeno 300 operazioni multidirezionali su ciascuna delle due coppie di valute, senza martingala e con overshooting non più di (1 o 2 o n) segnali opposti, dia un fattore di profitto di almeno per esempio TRE.
Non capisco, su due strumenti il fattore di profitto 3 con le stesse impostazioni dell'indicatore, o si tratta di globale?
:)
Prima opzione.
P/S. Il link non si è aperto.
Quindi non ho capito, è necessario ottenere un fattore di profitto di 3 quando si utilizzano due strumenti contemporaneamente o su ciascuno separatamente?
E il link è automatico, alla guida di MT5 - off-topic in generale.
Penso che tu abbia bisogno di applicare MO per raggiungere il tuo obiettivo e ci sarà un tale risultato sui test e anche meglio, ma non molto utile sui dati futuri.
Ho aggiunto un parametro di intervallo all'indicatore. Al suo valore di 1, l'indicatore è pienamente coerente con il precedente.
Ma se aumentiamo questo parametro senza ricalcolare i coefficienti, aumentiamo la leva, e vediamo la dinamica dell'indicatore su timeframes più alti.
Inoltre, anche se ricalcoliamo i rapporti, non possiamo aumentare la leva in modo significativo a causa della loro (dei rapporti) rapida crescita fuori dai limiti di significatività.
Nell'immagine ci sono due indicatori con intervallo 1 e intervallo 15.
Continuo a guardare e riguardare questi screenshot...
Ombreggiate l'intero grafico con onde sinusoidali di Fourier e il gioco è fatto?
)
Alcuni thread sul forum di Fourier certamente lo meritano).
Questi thread non hanno davvero senso per me e hanno tratto le conclusioni sbagliate
Nessuno ha provato a spostare le onde con il tempo
Se l'EA medio vive 3 mesi, allora non è l'onda più piccola che lo butta fuori
Questo è più o meno il ragionamento che c'è dietro...
Sì, probabilmente bisogna anche sperimentare.
Sì, probabilmente dovrei sperimentare anche io.