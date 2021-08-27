Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 16

Aleksey Vyazmikin:

Sì, gli indicatori hanno chiaramente il potenziale, filato un po' di genetica - questo è il Si 2015-2018 M1.

Grazie per la partecipazione e l'apprezzamento.

Ho uno dei bersagli "appesi" "sportivi":

Chiedendo una cooperazione fruttuosa a condizioni reciprocamente vantaggiose

Aleksey Panfilov, 2017.01.31 08:02

Creare un robot che sulla storia di almeno 300 operazioni multidirezionali su ciascuna delle due coppie di valute, senza martingala e con overshooting non più di (1 o 2 o n) segnali opposti, dia un fattore di profitto di almeno per esempio TRE.

 
Non capisco, su due strumenti il fattore di profitto 3 con le stesse impostazioni dell'indicatore, o si tratta di globale?

 
:)

Prima opzione.

P/S. Il link non si è aperto.

 
Quindi non ho capito, è necessario ottenere un fattore di profitto di 3 quando si utilizzano due strumenti contemporaneamente o su ciascuno separatamente?

E il link è automatico, alla guida di MT5 - off-topic in generale.

Penso che tu abbia bisogno di applicare MO per raggiungere il tuo obiettivo e ci sarà un tale risultato sui test e anche meglio, ma non molto utile sui dati futuri.

 

Ho aggiunto un parametro di intervallo all'indicatore. Al suo valore di 1, l'indicatore è pienamente coerente con il precedente.

Ma se aumentiamo questo parametro senza ricalcolare i coefficienti, aumentiamo la leva, e vediamo la dinamica dell'indicatore su timeframes più alti.

Inoltre, anche se ricalcoliamo i rapporti, non possiamo aumentare la leva in modo significativo a causa della loro (dei rapporti) rapida crescita fuori dai limiti di significatività.

Nell'immagine ci sono due indicatori con intervallo 1 e intervallo 15.


Continuo a guardare e riguardare questi screenshot...

Ombreggiate l'intero grafico con onde sinusoidali di Fourier e il gioco è fatto?

 
)

Alcuni thread sul forum di Fourier certamente lo meritano).

 
Questi thread non hanno davvero senso per me e hanno tratto le conclusioni sbagliate

Nessuno ha provato a spostare le onde con il tempo

Se l'EA medio vive 3 mesi, allora non è l'onda più piccola che lo butta fuori

Questo è più o meno il ragionamento che c'è dietro...

 
Sì, probabilmente bisogna anche sperimentare.

 
Probabilmente mi farei coinvolgere in questo esperimento.
