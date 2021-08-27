Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 23
Attuazione :-? particelle di pura matematica?
Non ci credo! ))
C'è un'implementazione?
screenshot, per esempio?
allora cosa c'entra il calcolo della fase?
https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243
Lì non ci sono affatto pesci.
)))
Sono felice di vedere il tuo messaggio. )
Il mio rispetto reciproco, Alexey.
Sono d'accordo.
E un altro modo, in qualche modo analogo, è quello di allungare il grafico a un'onda sinusoidale, per analogia con un grafico renko/range. Di solito usano un parametro variabile "condizionatamente lineare" di tick, punti, rampa di volume. In questo caso possiamo usare la fase ascendente "condizionatamente lineare". Allora la domanda su quale legge cambia il periodo e di conseguenza la fase delta può scomparire.
Formulazione assolutamente corretta del problema.
C'è qualcosa come un'onda sinusoidale... Non l'ho derivato analiticamente, ma lo guarderò graficamente tra un mese.
Certo che lo fa.
il diradamento qui è esattamente giusto e butterà fuori gli appartamenti e tutto il resto.
;)
Ci sarà un'onda sinusoidale ovunque nel tempo e nel mercato, l'unica questione è la direzione e il periodo di tempo.
Il periodo di tempo dovrebbe essere qualcosa come un'onda sinusoidale. Non potrò mostrarvelo prima di un mese.