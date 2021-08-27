Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 23

Aleksey Panfilov:

Attuazione :-? particelle di pura matematica?

Non ci credo! ))

allora cosa c'entra il calcolo della fase?
 
Renat Akhtyamov:

C'è un'implementazione?

screenshot, per esempio?

Lì non ci sono affatto pesci.
 
Renat Akhtyamov:
allora cosa c'entra il calcolo della fase?

https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243


 
Nikolai Semko:
Lì non ci sono affatto pesci.

)))

Sono felice di vedere il tuo messaggio. )

 
Aleksey Panfilov:

)))

Sono felice di vedere il tuo messaggio. )

Il mio rispetto reciproco, Alexey.
Sei bloccato su qualcosa in questo thread. Ogni presa in giro dei dati a periodo fisso è inutile. Sarebbe corretto il prossimo passo per iniziare gli esperimenti con il periodo dinamico, in cui si arriva inevitabilmente a una domanda - con quale legge cambiare questo stesso periodo
 
Sei bloccato sull'argomento. Ogni presa in giro dei dati a periodo fisso è inutile. Il passo successivo corretto sarebbe quello di iniziare a sperimentare con un periodo dinamico, in cui si arriva inevitabilmente alla questione di quale legge dovrebbe essere usata per cambiare il periodo.

Sono d'accordo.

E un altro modo, in qualche modo analogo, è quello di allungare il grafico a un'onda sinusoidale, per analogia con un grafico renko/range. Di solito usano un parametro variabile "condizionatamente lineare" di tick, punti, rampa di volume. In questo caso possiamo usare la fase ascendente "condizionatamente lineare". Allora la domanda su quale legge cambia il periodo e di conseguenza la fase delta può scomparire.

 
Nikolai Semko:
Ogni presa in giro dei dati a periodo fisso è inutile. Il passo successivo corretto sarebbe quello di iniziare a sperimentare con un periodo dinamico, in cui si arriva inevitabilmente alla questione di quale legge dovrebbe essere usata per cambiare il periodo.

Formulazione assolutamente corretta del problema.

C'è qualcosa come un'onda sinusoidale... Non l'ho derivato analiticamente, ma lo guarderò graficamente tra un mese.

 
C'è qualcosa come un'onda sinusoidale... Non l'ho fatto analiticamente, ma lo guarderò graficamente tra un mese.

Certo che lo fa.

il diradamento qui è esattamente giusto e butterà fuori gli appartamenti e tutto il resto.

;)

 
C'è qualcosa come un'onda sinusoidale... Non l'ho fatto analiticamente, ma lo guarderò graficamente tra un mese.

Ci sarà un'onda sinusoidale ovunque nel tempo e nel mercato, l'unica questione è la direzione e il periodo di tempo.

 
Volodymyr Zubov:

Ci sarà un'onda sinusoidale ovunque nel tempo e nel mercato, l'unica questione è la direzione e il periodo di tempo.

Il periodo di tempo dovrebbe essere qualcosa come un'onda sinusoidale. Non potrò mostrarvelo prima di un mese.

