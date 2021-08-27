Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 17
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Molto probabilmente mi unirei a questo esperimento.
È un campo non arato là fuori, e questo fa un po' paura. ))
"Alla follia dei coraggiosi noi cantiamo le lodi.
La follia dei coraggiosi è la saggezza della vita!
O coraggioso Falco! In battaglia con i tuoi nemici hai sanguinato...
Ma verrà un tempo - e gocce del tuo sangue caldo,
come scintille, irromperanno nell'oscurità della vita e molti coraggiosi
cuori si accenderanno di una folle sete di libertà, di luce!
Lasciati morire...! Ma nel canto dei coraggiosi e forti
nello spirito tu sarai sempre un esempio vivente,
un fiero richiamo alla libertà, alla luce!
Alla follia dei coraggiosi cantiamo una canzone...!"
"Alla follia dei coraggiosi noi cantiamo le lodi.
La follia dei coraggiosi è la saggezza della vita!
O coraggioso Falco! In battaglia contro i vostri nemici avete sanguinato...
Ma ci sarà tempo - e gocce del vostro sangue caldo,
come scintille, lampeggeranno nell'oscurità della vita e molti coraggiosi
cuori si accenderanno di una folle sete di libertà, di luce!
Lasciati morire...! Ma nel canto dei coraggiosi e forti
nello spirito tu sarai sempre un esempio vivente,
un fiero richiamo alla libertà, alla luce!
Alla follia dei coraggiosi cantiamo una canzone...!"
Perché morire subito... )))
Perché morire subito... )))
Rinascita. Come una fenice dalle ceneri...
"Alla follia dei coraggiosi noi cantiamo le lodi.http://www.stihi-rus.ru/1/gorkiy.htm
"La follia dei coraggiosi è la saggezza della vita".
Rinascita. Come una fenice dalle ceneri...
"Alla follia dei coraggiosi noi cantiamo le lodi.http://www.stihi-rus.ru/1/gorkiy.htm
"La follia dei coraggiosi è la saggezza della vita".
Grazie.
P/S. Stavo per fare una battuta del tipo: "Anche tu mi hai dato del pazzo..."
Poi ho pensato, perché concentrarsi sulla tua pazzia).
Estrapolazione sinusoidale. Secondo e terzo grado di estrapolazione. Analogo per l'indicatore MT 5 del messaggio 32.
Sinusoide di secondo grado vicino alla costante, sinusoide di terzo grado vicino alla linea inclinata.
Aggiunta sinusoide assiale. Ci sarà utile se scaviamo Fourier in questa direzione.
Poiché è vicino alla parabola.
P/S. Correzione delle coordinate
Grazie.
P/S. Stavo per fare una battuta del tipo: "Anche tu mi hai dato del pazzo..."
Poi ho pensato, perché concentrarsi sulla tua pazzia).
È normale. È solo una follia dal punto di vista di una razza.
Estrapolazione sinusoidale. Secondo e terzo grado di estrapolazione. Analogo per l'indicatore MT 5 del messaggio 32.
Sinusoide di secondo grado vicino alla costante, sinusoide di terzo grado vicino alla linea inclinata.
Aggiunta sinusoide assiale. Ci sarà utile se scaviamo Fourier in questa direzione.
Aggiunti indicatori raffinati alla "Libreria del codice sorgente".MT5,MT4.
Aggiunti indicatori raffinati alla "Libreria del codice sorgente".mt5,mt4.
La linea blu è l'interpolazione? Come sono stati selezionati i nodi?
o appena preso tutto ciò che è disponibile con il quadrato medio
la linea blu - il grafico mostra l'interpolazione? come sono stati selezionati i nodi?
o è stato semplicemente preso tutto il disponibile con un quadrato medio?
La linea larga rossa è una linea scorrevole costruita per interpolazione con una parabola di quarto grado. Non viene ridisegnato (gli analoghi sono stati analizzati dall'inizio della pagina alla settima). I nodi, se ho capito bene, sono i quattro valori disegnati in precedenza e il nuovo prezzo con cui si seleziona la parabola di grado 4 e si disegna su di essa il quinto nuovo valore.
Lalinea blu curva (non ridisegnata può essere considerata una traccia della linea blu dritta) è la linea centrale, ogni punto della quale è tracciato sugli ultimi tre punti su un ampio slittamento dal presupposto che essi giacciono sulla sinusoide di un certo periodo, proprio come ogni puntodella linea blu dritta è tracciato su tre punti su una sinusoide già correttamente estrapolata (grigia).
Solo il seno grigio estrapolato e la linea retta blu sono ridisegnati.
P/S.
Se hai implementato la tua idea di isolare le oscillazioni, dovresti aver ottenuto una linea molto vicina a una sinusoide con ampiezza e inversione variabili (una sorta di quantizzazione).
Proprio per una tale linea da studiare l'estrapolazione con un'onda sinusoidale è rilevante.