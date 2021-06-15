1200 abbonati!!! - pagina 90
È un trucco incomprensibile. ci vogliono 50 pips. il carico del depo è opaco. qualsiasi mossa contro l'apertura porterà a un crollo, e ci sono molte persone.
Come dice la barzelletta: "Cosa facciamo? Saremo gelosi!"
Dov'è finito il top?
Non c'è stata attività di trading per sei giorni... Insomma, non è successo niente di male.
Non scambia da 20 giorni e ha già più di 1000 abbonati
Bellissimo guadagno :D)))
E l'arresto non è sistematico.
Anche se lui dice che non c'è nessun segnale per entrare)
Sei giorni senza attività di trading... Insomma, non è successo niente di male.
Il reddito principale proviene dagli abbonamenti, stare in piedi e raccogliere è la tattica giusta!
Mi piace la frase "non c'era attività di trading... Voglio dire, non è successo niente di male".
Sembra che sia esclusivamente "tutto loro" o "tutto solo". Non una sola indignazione nel feedback, nel profilo, che non c'è commercio. Inoltre ha promesso di continuare il commercio dopo il nuovo anno, già una settimana sopra. Non c'è nessun segnale nella lista dei segnali. Ricorda il segnale di Gonchar - sì, è stato strappato dalla mattina alla sera nelle recensioni e nel profilo. C'è silenzio e totale assenza di dialogo. E gli ultimi centocinquanta abbonati sono apparsi proprio ieri.
Dopo Capodanno, il concetto di stretching, soprattutto in Russia. C'è ancora il Capodanno nel vecchio stile. E anche in Cina non è ancora arrivato. In slavo antico, di nuovo solo in gennaio. Quindi c'è ancora tempo almeno fino alla metà del mese.
Anche il prossimo numero di abbonati arriva per lo più di notte, ne prende pochi e cammina sulla linea.
Lo script è buono, utile! Solo agli abbonati non aprirà i loro occhi. Se non possono apprezzare il fatto che il fornitore di segnale è solo seduto fuori dall'alce, tacerò sul resto.
D'accordo. L'abbonato, proprio come chi fa la spesa al supermercato, deve essere più selettivo e più intelligente. La metà dei miei clienti mi ha chiesto come funziona un prodotto dopo l'acquisto.