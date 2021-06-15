1200 abbonati!!! - pagina 94

Nikolai Krylov:

Non scrive che perde 2-3 volte all'anno?

Da chi altro si possono vedere queste informazioni?

Questa informazione è un tipico trucco di marketing - un trucco che confonde.

Quando il segnale è trapelato dirà: "Abbiamo avvertito che ci sarà una perdita programmata 2-3 volte all'anno. Un nuovo segnale è stato aperto al posto di quello prosciugato. Iscriviti al più presto prima che sia prosciugato".

Inoltre, un tale avvertimento rimuove l'ondata di negatività in caso di fuga di notizie e lascia la maggior parte degli abbonati alla fuga di notizie, se non fedeli, allora non violenti negli oltraggi.

 

Per esempio, guardate le recensioni di oggi:

-- tre recensioni negative di fila

-- e immediatamente seguito da una recensione positiva che dice "dice sempre che devi usare 1/4 dei tuoi soldi in questo segnale".

Quindi la tesi iniziale del "fallirà 2-3 volte all'anno" -- Questo spinge l'abbonato a concludere da solo: "va bene perdere soldi".

Con un approccio adeguato, una grande percentuale di abbonati può essere facilmente persuasa a uno o anche più abbonamenti di questo tipo dopo che il loro saldo è stato prosciugato.

 
Andrey F. Zelinsky:

Il più grande schema di lavoro si sta realizzando sotto i nostri occhi
 
Ivan Butko:
Il più grande schema di lavoro del mondo si sta svolgendo davanti ai nostri occhi.

Ora sto guardando Berezovsky e Badri e i loro schemi. Potremmo aver assistito a un altro genio ...

genio


 

Non so proprio cosa la spinge. Determinato o...

Ora le è stata data la possibilità di chiudere la posizione con una perdita minima, ma non l'ha fatto. Ora resisterà fino alla fine?

 
Sembra che si debba creare una nuova scheda per ogni segnale. discussione del segnale online).
 
Presentatele la persona di cui state parlando
 
Mickey Moose:
Presentati alla persona con cui stai discutendo.
Era ora che imparassi a presentarti.
 
Non c'è bisogno di incontrare i criceti.
 
Alexandr Saprykin:
È il momento di imparare a presentarsi.

Questo non mi impedisce di chiedere i dati di contatto della persona in questione.

