1200 abbonati!!! - pagina 94
Non scrive che perde 2-3 volte all'anno?
Da chi altro si possono vedere queste informazioni?
Questa informazione è un tipico trucco di marketing - un trucco che confonde.
Quando il segnale è trapelato dirà: "Abbiamo avvertito che ci sarà una perdita programmata 2-3 volte all'anno. Un nuovo segnale è stato aperto al posto di quello prosciugato. Iscriviti al più presto prima che sia prosciugato".
Inoltre, un tale avvertimento rimuove l'ondata di negatività in caso di fuga di notizie e lascia la maggior parte degli abbonati alla fuga di notizie, se non fedeli, allora non violenti negli oltraggi.
Per esempio, guardate le recensioni di oggi:
-- tre recensioni negative di fila
-- e immediatamente seguito da una recensione positiva che dice "dice sempre che devi usare 1/4 dei tuoi soldi in questo segnale".
Quindi la tesi iniziale del "fallirà 2-3 volte all'anno" -- Questo spinge l'abbonato a concludere da solo: "va bene perdere soldi".
Con un approccio adeguato, una grande percentuale di abbonati può essere facilmente persuasa a uno o anche più abbonamenti di questo tipo dopo che il loro saldo è stato prosciugato.
Il più grande schema di lavoro del mondo si sta svolgendo davanti ai nostri occhi.
Ora sto guardando Berezovsky e Badri e i loro schemi. Potremmo aver assistito a un altro genio ...
Non so proprio cosa la spinge. Determinato o...
Ora le è stata data la possibilità di chiudere la posizione con una perdita minima, ma non l'ha fatto. Ora resisterà fino alla fine?
