Vasiliy Pushkaryov:
Oh-oh. Azione intrapresa. Questo è un sollievo.

Quale azione? All'indirizzo?

 
Yury Lemeshev:

Aggiunta l'immagine qui sopra. È il leader in termini di abbonati.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Sta bene!)

 
Vasiliy Pushkaryov:

È questo che Saad Eldin? Solo il diritto di vendere prodotti è stato tolto... i centesimi vanno bene.
 
Yevhenii Levchenko:
Sì, lo è. L'ho già recuperato. Un'ora fa non aveva nessun segnale sul suo profilo.
 
I trader di segnali sono così appassionati di martingala. anche quando il sistema è redditizio, vi aggiungono comunque la martingala.

Perché non mi piace la martingala.

Se avete un sistema con un lotto fisso, e comincia a rompersi, lo farà lentamente (il grafico di equilibrio andrà in un arrotondamento e inversione). e avrete il tempo di saltarne fuori.


(non prestare attenzione al rettangolo rosso)

Il sistema tornerà comunque in profitto quando inizierà a crollare e tu perderai tutto il tuo conto in un colpo solo.
 

Saad ha fatto bene a ridurre il drawdown sul suo segnale set 01 semplicemente aggiungendo $100 al deposito, che si è mostrato come un aumento del saldo di $10k. E ha scritto che la prossima settimana tutto andrà bene per loro.

Nei suoi commenti l'abbonato è rimasto scioccato da questo schema, ha scritto che la maggior parte delle operazioni sarà chiusa con la fissazione delle perdite all'apertura del mercato a causa del ricalcolo dei volumi delle operazioni da parte del servizio. E nuovi lotti saranno aperti in base al nuovo saldo aumentato di Saad e il loro saldo ridotto dall'ammontare della perdita. Questo potrebbe non coprire la perdita fissa sui depositi degli abbonati, anche se il fornitore ha un profitto. E il consiglio dell'abbonato è di disconnettersi dal segnale e monitorare l'ISP tramite il sito web. Tutto sommato, la prossima settimana promette di essere emozionante su questo segnale.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Ma non c'è niente di nuovo qui, vero?
 
Le recensioni dicono che il fornitore del segnale superiore (da parte degli abbonati) lo ha appena messo fuori uso (probabilmente per la durata del cedimento, temporaneamente)... Dillo a mi wi....

Aggiunto: probabilmente venduto l'eura... (lui, come Mashkovetz, scambia solo l'eu e la sterlina)
 
Yevhenii Levchenko:
Secondo me, il servizio dovrebbe assicurarsi contro la disconnessione se ci sono abbonati.

So che si può cancellare il segnale, ma poi gli abbonati vengono ripagati per il periodo corrente.

