1200 abbonati!!! - pagina 164
Oh-oh. Azione intrapresa. Questo è un sollievo.
Quale azione? All'indirizzo?
Aggiunta l'immagine qui sopra. È il leader in termini di abbonati.
Sta bene!)
Oh-oh. Hanno preso accordi. Questo è un sollievo.
È questo che Saad Eldin? Solo il diritto di vendere prodotti è stato tolto... i centesimi vanno bene.
Perché non mi piace la martingala.
Se avete un sistema con un lotto fisso, e comincia a rompersi, lo farà lentamente (il grafico di equilibrio andrà in un arrotondamento e inversione). e avrete il tempo di saltarne fuori.
(non prestare attenzione al rettangolo rosso)
Il sistema tornerà comunque in profitto quando inizierà a crollare e tu perderai tutto il tuo conto in un colpo solo.
Saad ha fatto bene a ridurre il drawdown sul suo segnale set 01 semplicemente aggiungendo $100 al deposito, che si è mostrato come un aumento del saldo di $10k. E ha scritto che la prossima settimana tutto andrà bene per loro.
Nei suoi commenti l'abbonato è rimasto scioccato da questo schema, ha scritto che la maggior parte delle operazioni sarà chiusa con la fissazione delle perdite all'apertura del mercato a causa del ricalcolo dei volumi delle operazioni da parte del servizio. E nuovi lotti saranno aperti in base al nuovo saldo aumentato di Saad e il loro saldo ridotto dall'ammontare della perdita. Questo potrebbe non coprire la perdita fissa sui depositi degli abbonati, anche se il fornitore ha un profitto. E il consiglio dell'abbonato è di disconnettersi dal segnale e monitorare l'ISP tramite il sito web. Tutto sommato, la prossima settimana promette di essere emozionante su questo segnale.
Aggiunto: probabilmente venduto l'eura... (lui, come Mashkovetz, scambia solo l'eu e la sterlina)
Le recensioni dicono che il fornitore del segnale top (in termini di abbonati) lo ha appena messo fuori uso (probabilmente per la durata del downtime, temporaneamente)... Dillo a mi wi....
Secondo me, il servizio dovrebbe assicurarsi contro la disconnessione se ci sono abbonati.
So che si può cancellare il segnale, ma poi gli abbonati vengono ripagati per il periodo corrente.