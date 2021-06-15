1200 abbonati!!! - pagina 86

Nuovo commento
 
Rashid Umarov:

E una barca? E un elicottero? Mi stai insultando.

Senza offesa, è solo che bisogna anche scrivere correttamente in virtù del fatto che tutto deve essere letterale) e a volte molte persone non capiscono i riferimenti letterali, è molto più facile guardare direttamente un'immagine o capire il discorso quando è specificamente verbale.

 
Vladimir Tkach:

Ho scritto uno script che visualizza la storia dei segnali sul grafico. Da questo segnale si può vedere che ci sono stati momenti vicini al collasso.



Beh, calcolalo per me e vedi cosa viene fuori, per favore. Il segnale è su MT4.

Trasferirò $1 via ePayments :)

 
Anatolii Zainchkovskii:

Vi sostengo, tali screenshot mostrano la robustezza del sistema dall'inizio alla fine.

Ci sono anche funzioni integrate - attraverso il terminale per visualizzare i trade del segnale di interesse


 
Allora, a cosa si affollano gli abbonati? alle promozioni o alla crescita aggressiva del bilancio?
 
Anatolii Zainchkovskii:
Allora, a cosa si affollano gli abbonati? Promozione pubblicitaria o crescita aggressiva del bilancio?

Entrambi questi fattori combinati.

 
Vasiliy Kolesov:

Entrambi questi fattori combinati.

Capisco, quindi non dobbiamo sognare....

 
Vasiliy Pushkaryov:

Ci sono anche funzioni incorporate - attraverso il terminale per visualizzare gli scambi del segnale di interesse


Esattamente! Grazie per avermi ricordato questa funzione, mi ero dimenticato della sua esistenza)))

 
Rashid Umarov:

E la barca? E l'elicottero? Sei un insulto.

Fate in modo che il cursore nella citazione non cada nella versione mobile, allora forse ammorbidirò la mia posizione.
 
Petros Shatakhtsyan:


Beh, contali per me e vedi cosa viene fuori, per favore. Il segnale che è su MT4.

Trasferirò $1 via ePayments :)

È dura anche per te.


 

Come previsto - l'ingrediente segreto è la mancanza di un ingrediente segreto.

Apertura smussata su RSI-7 su M5 (40;80), durante la notte, breve stop and take. Chiusura in tempo. Inversione a U. Ingresso su tutti i pomodori. 1.06.2018-17.12.2018


1...798081828384858687888990919293...230
Nuovo commento