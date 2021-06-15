1200 abbonati!!! - pagina 97
Quindi è il momento di creare un argomento, qui chi non ha abbonati, ama farlo. È qualcosa del genere: "Cosa ci vuole per avere un segnale per avere degli abbonati", o "Cosa ci vuole per avere un segnale". Qualcosa del genere).P.S. In tutti i rami tematici del forum, è necessario umiliare altri segnali con abbonati, e indirettamente lodare il tuo, è anche una tendenza qui, che non ha abbonati.
)))) E il rospo dei commercianti è il loro preferito di sempre)
Come avete un prodotto sul mercato, è il momento di creare un tema come: "Come si promuovono i prodotti", o "Come e dove meglio pubblicizzare", bene, l'immaginazione è vostra, è importante attirare l'attenzione di un argomento appena creato, anche se il tema è stupido - non importa, è importante l'attenzione:)
No, il prodotto è per lo spettacolo, tale stagno gratuito, e il bene di esso è zero) il vero aratore nessuno venderà)
Perché, le tasche del mercato forex sono abbastanza ampie per tutti.
Non è perché non ci sono abbastanza soldi, ho detto "rospo" prima... Penso che tutti in questo forum abbiano idee che non condividono perché credono nella gravità dell' idea.
Oggi sono seduto qui a pensare a questi prodotti:
Spendo tanto nervo per il supporto, la bellezza, l'ottimizzazione del codice(l'algoritmo non cambia),
E qui ogni giorno ci sono 10 nuovi esperti, "Ecco a voi +100600 milioni sui punti di controllo dei test, prendeteli per 200-10000 sterline".Morale: mentre tu pensi alla tua coscienza, altri stanno andando a....
Sono come un robot, e poi si lamentano perché il robot è perso).
Ha aperto il suo ultimo scambio lungo.
Acquisto alle 2:30. L'RSI era inferiore a 40.
Di chi è il segnale? Posso avere un link al segnale?
Un collegamento non è possibile. In questo caso, devi pensare da solo e usare un motore di ricerca.
Top non ha preso alcun rischio ieri o oggi, riferendosi alla Brexit e a qualcosa sui 150p. Avrebbe potuto prendere profitti anche sulla sterlina però.