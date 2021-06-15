1200 abbonati!!! - pagina 95

Mickey Moose:

Questo non mi impedisce di chiedere i dati di contatto della persona in questione.

sembra che vi siate già incontrati qui, poi avete rifiutato di scrivere un robot) dovreste essere pronti subito

 
Come diavolo è finita, ha chiuso con una piccola perdita? E avrebbe potuto trarre un grande profitto, stava sparando nella sua direzione!
 
Vladimir Tkach:
Come diavolo è finita, ha chiuso con una piccola perdita? E avrebbe potuto trarre un grande profitto, stava sparando nella sua direzione!

No, non prende grandi profitti. Non è il suo genere, è una specie di profittevole pipsetter.

 
Incrociato
 
multiplicator:
incrociato

Vuoi dire che hai già i capelli grigi?
Sì, con quel tipo di responsabilità D)))

 

E perché non ha aperto oggi? C'erano segnali su tre coppie.


 
Vladimir Tkach:

E perché non ha aperto oggi?



Qual è il punto?
Con così tanti abbonati, puoi aprire una posa a settimana ;)
 
Nikolai Krylov:
Qual è il punto?
Con così tanti abbonati, puoi aprire una posa a settimana ;)

Immagino quale.

 
Mickey Moose:

Non posso nemmeno indovinare quale.

Gli ussari di solito mettono una faccina sorridente dopo una frase del genere.
 
Di chi è il segnale? Posso avere un link al segnale?
