1200 abbonati!!! - pagina 95
Questo non mi impedisce di chiedere i dati di contatto della persona in questione.
sembra che vi siate già incontrati qui, poi avete rifiutato di scrivere un robot) dovreste essere pronti subito
Come diavolo è finita, ha chiuso con una piccola perdita? E avrebbe potuto trarre un grande profitto, stava sparando nella sua direzione!
No, non prende grandi profitti. Non è il suo genere, è una specie di profittevole pipsetter.
incrociato
Vuoi dire che hai già i capelli grigi?
Sì, con quel tipo di responsabilità D)))
E perché non ha aperto oggi? C'erano segnali su tre coppie.
E perché non ha aperto oggi?
Qual è il punto?
Immagino quale.
Non posso nemmeno indovinare quale.