Sei entrato in un negozio e hai comprato qualcosa!
Secondo la vostra logica, o forse dal punto di vista del proprietario del negozio/venditore, siete un babbeo, una pecora, un criceto.
Probabilmente intendeva dire che non c'erano deputati tra i passeggeri).
Sembra che l'amica sia entrata comprando e abbia mancato l'uscita, non si è girata perché è seduta in un crollo.
Questo è strano. Ha un profitto di 5-6 punti. E potrebbe prendere tutti i 10 punti dall'entrata di acquisto anche tenendo conto dello spread overnight.
Hai girato )))) Apparentemente c'era un problema con il VPS. La chiusura non ha funzionato.
Penso che resisterà alla perdita. C'è una possibilità.
il mio indicatore mostra giù a 1,27000 )
prende 5 pips sulla rete a strascico sul pullback -- cioè passa prima attraverso circa 10 pips e gira sulla rete a strascico dal livello di breakeven di 5 pips.
e non fa roll over - entra solo in base al segnale e aspetta o una chiusura di 5 pip o una perdita.
Oggi è entrata con un segnale di vendita ed è andata a comprare per qualche motivo - vediamo come lo spiegherà - ieri ha giustificato la sua non entrata con qualche "filtro di turbolenza".
non ha avuto alcun segnale di vendita ieri -- sappiamo dai post precedenti che vende quando RSI(7) attraversa 80 su M5 giù -- ieri il livello 80 non è stato raggiunto -- perché ha dovuto inventare una sorta di "filtro di turbolenza" dalla mancata entrata di ieri non è chiaro.
Ho visto anche quella spiegazione sul filtro. Ma io ho un'immagine diversa. Due vendite il 7 hanno funzionato e così l'inversione successiva. Riassicurazione.
Anche ilflash crash del 3 ha dato un profitto.
arriva sul filtro orario delle 13:00-3:00.
qualcosa che non stavo guardando attentamente - si scopre che c'era un RSI(7) che raggiungeva il livello 80 ieri proprio intorno all'1:00 (come ha mostrato nella sua foto del profilo).
il mio indicatore mostra giù a 1,27000 )