Rashid Umarov:

La sua inclinazione per le teorie della cospirazione è ben nota. Anche se avessi la risposta stampata in fronte, diresti comunque quello che pensi.

Non mi interessa se questa domanda ha già avuto una risposta.

Ho scritto specificamente "la mia opinione personale" - o è vietato avere un'opinione personale?

è stata data una risposta ufficiale -- la mia opinione "con aggiunte" -- è proibito?

"Hail J"

i miei messaggi sono stati cancellati

" Il silenzio adorna il pasto".

 
Yevhenii Levchenko:
Non è quello che voglio dire...

Se funziona... Certo che sì! Perché non lo usano in molti? Non è una strategia complicata, vero? Tu personalmente non hai intenzione di eseguire un segnale con questa cosa? Almeno una demo)

Andiamo! (с)

È vero che lo spread è selvaggio.


 
Vladimir Tkach:

Ma lo spread è selvaggio.


Perché l'RSI non è simmetrico? Non vedo un filtro di tendenza qui


Chi è il tuo fornitore, la mia sterlina su alpari si presenta così)


e questo è quello che sembra su robo.


 
Fast528:

Perché l'RSI non è simmetrico? Non vedo un filtro trendacto qui il tuo fornitore, il mio pound su alpari si presenta così)


Ho lo stesso fornitore. Conto reale della CNN. Mettete i livelli RSI a 40-80 e anch'esso sarà "asimmetrico".

 
Vladimir Tkach:

Ho lo stesso fornitore. Conto eSn reale. Mettete i livelli RSI a 40-80 e anch'esso sarà "asimmetrico".

Sto chiedendo perché 40-80 e non 40-60 o 20-80?

 
Fast528:

Perché questi sono i livelli del segnale.
 
Fast528:

Secondo la tua esperienza, c'è una differenza tra robo e al nei prezzi, spread ecc?

 
Vladimir Tkach:

Non faccio trading sul reale, questo è un conto demo, si può vedere dagli screenshot che lo stesso forex funzionerà in modo diverso, è una stronzata in breve

EUR/CAD ha uno spread di 10 pip...

 
Guardato i segnali con un nome di criceto simile. E ci sono i criceti... ...una decina di loro. È un nome popolare, però. Ho contato 46 segnali di criceti. 33 di loro senza abbonati. E ci sono dieci segnali di criceti su un cinque. Ma solo due hanno abbonati (tre in totale). Quindi, in effetti, Elena-Anna è molto brava che è riuscita a riunire così tante persone su un solo segnale. Dovremmo imparare da lei. Se si raccolgono tutti i suoi segnali, avrebbe più di mille abbonati.
 
Alexandr Saprykin:
Non lo capisco affatto. 50 pips alla volta. il carico del deposito è opaco. qualsiasi mossa contro l'apertura porterà ad un crollo.
