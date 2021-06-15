1200 abbonati!!! - pagina 62

Nuovo commento
 

a partire da oggi, il servizio di segnalazione si presenta così:


 
Andrey F. Zelinsky:

il servizio segnali si presenta così al momento:


Una metafora curiosa.
Cosa significa? (per coloro che non sono intelligenti)

 
Andrey F. Zelinsky:


Il tuo post è sincero e interessante.

Non ci sono risposte alle domande che hai sollevato, tranne due: "Il mondo non è perfetto" e "Non è tutto oro quello che luccica".


Aforismi azzeccati )))) La mia ipotesi è che il Forex è un casinò al 100% e il 5% dei trader di successo sono solo fortunati)))

Ma più mi addentro in questa SCIENZA della matematica, della psicologia e di tutto il resto, penso che i commercianti esperti, pur lavorando in modo conservativo, possono mostrare stabilmente anche il 5-10% di rendimento al mese su un conto di 500 dollari e guadagnare ancora decine di migliaia di abbonati. Non è così? Dov'è il problema allora?

A proposito, la comunicazione con gli abbonati gioca un ruolo molto importante nell'attirare i clienti al segnale.

La gente versa così tanti soldi qui,New York City Capital(ancora la prima in cima) aveva circa 1000 abbonati e 5000000 milioni di dollari di denaro degli abbonati, solo in media per un abbonato 5000$, probabilmente non meno della metà di loro 500$, quindi la gente si collega da 10000$ a anche non so... Una persona che si fida di un segnale di 50000 dollari, per esempio, non può essere affatto un albero.

 
A giudicare dal top trade, questo mese potrebbe essere chiamato 'Mad Mart'. Oppure...

Marzo pazzo
 
Stepinev:

... Penso che i trader esperti, pur lavorando in modo conservativo, possono mostrare stabilmente il 5-10% di redditività al mese su un conto di 500 dollari e allo stesso tempo fare decine di migliaia di abbonati. Non è così? Qual è il problema?

La risposta è molto semplice - e sta nella classifica e nel top.

Per esempio, c'è un conto al servizio dei segnali, che rende costantemente più del 10% al mese, il drawdown è del 10-30% e in sei mesi è "cresciuto" solo del 90%.

Un tale segnale non ha alcuna possibilità di essere incluso nemmeno nella top 5.

E guarda il tuo segnale, a cui sei iscritto - 100 dollari di partenza su ECN, accelerazione del deposito scalping, un guadagno del 4000%.

O ex leader - iniziare con 1 dollaro in un conto in centesimi, deposito di rateizzazione.

E così via, lo schema è molto semplice.

Un trader che si preoccupa del proprio conto, ma non degli abbonati - non ha alcuna possibilità di essere al TOP e di ottenere abbonati.

p.s. Questa è tutta la mia opinione privata.

 
Ivan Butko:

È una metafora curiosa.
Cosa significa? (per i perplessi).


È un gatto che è una scimmia. Firmato per il segnale e dorme.
 
Petros Shatakhtsyan:

È il gatto che è il simulatore. Si abbona al segnale e dorme.
Pensavo che il gatto fosse un fornitore per aprire il segnale, avviare il gufo e dormire.
 
Ivan Butko:
E ho pensato che questo gatto fosse il fornitore che ha aperto il segnale, ha fatto partire il gufo e sta dormendo.

Non è sicuramente un fornitore, dato che non dormono. A quanto pare non hai esperienza e vedi solo un lato della medaglia.
 
Petros Shatakhtsyan:

Sicuramente non è il fornitore, dato che non dormono. A quanto pare non hai esperienza e vedi solo un lato della medaglia.
Stai parlando di quelli che fanno trading solo manualmente) o che sono tenuti svegli da un senso di responsabilità, o dall'eccitazione di grandi profitti
 
Ivan Butko:
Non so se intendi quelli che fanno trading solo manualmente, o quelli che non riescono a dormire per il senso di responsabilità o per l'eccitazione di alti profitti.


Molto raramente qualcuno scambia robot in segnali. E questo è evidente dalla storia del segnale.

Quando i segnali mostrano che questa posizione è stata impostata manualmente o da un Expert Advisor, sarà ovvio che quasi nessuno fa trading con un robot.

Ma il problema non è questo, ma molti abbonati fanno un sacco di domande stupide.

Per esempio, uno di loro scrisse indignato: "Perché il vostro segnale viene inviato così tardi?

Oppure qualcuno scrive ogni giorno e mi prega di aumentare la mia redditività. Oppure qualcuno scrive che sei un imbroglione e un truffatore.

E immaginate che ogni giorno arrivano sempre più nuovi abbonati.

1...555657585960616263646566676869...230
Nuovo commento