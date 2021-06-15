1200 abbonati!!! - pagina 62
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
a partire da oggi, il servizio di segnalazione si presenta così:
il servizio segnali si presenta così al momento:
Una metafora curiosa.
Cosa significa? (per coloro che non sono intelligenti)
Il tuo post è sincero e interessante.
Non ci sono risposte alle domande che hai sollevato, tranne due: "Il mondo non è perfetto" e "Non è tutto oro quello che luccica".
Aforismi azzeccati )))) La mia ipotesi è che il Forex è un casinò al 100% e il 5% dei trader di successo sono solo fortunati)))
Ma più mi addentro in questa SCIENZA della matematica, della psicologia e di tutto il resto, penso che i commercianti esperti, pur lavorando in modo conservativo, possono mostrare stabilmente anche il 5-10% di rendimento al mese su un conto di 500 dollari e guadagnare ancora decine di migliaia di abbonati. Non è così? Dov'è il problema allora?
A proposito, la comunicazione con gli abbonati gioca un ruolo molto importante nell'attirare i clienti al segnale.
La gente versa così tanti soldi qui,New York City Capital(ancora la prima in cima) aveva circa 1000 abbonati e 5000000 milioni di dollari di denaro degli abbonati, solo in media per un abbonato 5000$, probabilmente non meno della metà di loro 500$, quindi la gente si collega da 10000$ a anche non so... Una persona che si fida di un segnale di 50000 dollari, per esempio, non può essere affatto un albero.
Marzo pazzo
... Penso che i trader esperti, pur lavorando in modo conservativo, possono mostrare stabilmente il 5-10% di redditività al mese su un conto di 500 dollari e allo stesso tempo fare decine di migliaia di abbonati. Non è così? Qual è il problema?
La risposta è molto semplice - e sta nella classifica e nel top.
Per esempio, c'è un conto al servizio dei segnali, che rende costantemente più del 10% al mese, il drawdown è del 10-30% e in sei mesi è "cresciuto" solo del 90%.
Un tale segnale non ha alcuna possibilità di essere incluso nemmeno nella top 5.
E guarda il tuo segnale, a cui sei iscritto - 100 dollari di partenza su ECN, accelerazione del deposito scalping, un guadagno del 4000%.
O ex leader - iniziare con 1 dollaro in un conto in centesimi, deposito di rateizzazione.
E così via, lo schema è molto semplice.
Un trader che si preoccupa del proprio conto, ma non degli abbonati - non ha alcuna possibilità di essere al TOP e di ottenere abbonati.
p.s. Questa è tutta la mia opinione privata.
È una metafora curiosa.
Cosa significa? (per i perplessi).
È un gatto che è una scimmia. Firmato per il segnale e dorme.
È il gatto che è il simulatore. Si abbona al segnale e dorme.
E ho pensato che questo gatto fosse il fornitore che ha aperto il segnale, ha fatto partire il gufo e sta dormendo.
Non è sicuramente un fornitore, dato che non dormono. A quanto pare non hai esperienza e vedi solo un lato della medaglia.
Sicuramente non è il fornitore, dato che non dormono. A quanto pare non hai esperienza e vedi solo un lato della medaglia.
Non so se intendi quelli che fanno trading solo manualmente, o quelli che non riescono a dormire per il senso di responsabilità o per l'eccitazione di alti profitti.
Molto raramente qualcuno scambia robot in segnali. E questo è evidente dalla storia del segnale.
Quando i segnali mostrano che questa posizione è stata impostata manualmente o da un Expert Advisor, sarà ovvio che quasi nessuno fa trading con un robot.
Ma il problema non è questo, ma molti abbonati fanno un sacco di domande stupide.
Per esempio, uno di loro scrisse indignato: "Perché il vostro segnale viene inviato così tardi?
Oppure qualcuno scrive ogni giorno e mi prega di aumentare la mia redditività. Oppure qualcuno scrive che sei un imbroglione e un truffatore.
E immaginate che ogni giorno arrivano sempre più nuovi abbonati.