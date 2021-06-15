1200 abbonati!!! - pagina 50

Yuriy Zaytsev:

Perché è che molte persone, tutt'altro che stupide, non possono essere una squadra, se si presta attenzione si prendono costantemente in giro e si trollano a vicenda, anche se in sostanza siedono in una sola trincea...

Ma allo stesso tempo riescono a pisciare nelle cartucce dell'altro.

È nel sangue, predeterminato prima che un uomo nasca, un obiettivo uno spermatozoo).

raramente due spermatozoi per uovo))

 
Non so come cercare quello che vuoi nei segnali, per esempio per nome. Intendo nel terminale.
 
Andrey Dik:
Andrey Dik:
ricerca sul sito web, è lo stesso nel terminale, solo più piccolo
 
Yuriy Zaytsev:

Alexandr Bryzgalov:
Quindi guarda sul sito web, nel terminale è lo stesso, solo meno

Quindi devi analizzare i trade dal terminale.

Vuole vedere i segnali che gli interessano, se ho capito bene.

 
Renat Fatkhullin:

Ahi!!! Urrà!


p.s.

E anche in Codebase - si può, beh, è il sensale che deve imparare.


Grazie Renat per l'aiuto!

 

A proposito, sto guardando il numero di abbonati al segnale, la settimana scorsa andava ancora forte,

alla fine di questa, il numero di abbonati è sceso.

 
Alexandr Bryzgalov:

Gli abbonati stanno correggendo l'11% sulla griglia fibo


2872 22.03.2017 4:30 -1

2860 22.03.2017 11:00 -12

2858 22.03.2017 13:30 -2

2826 23.03.2017 06:36 -32

2819 23.03.2017 07:41 - 7

2777 24.03.2017 09:13 -42

2752 24.03.2017 22:13 -25

 
Ivan Butko:
2540 01.03.2017

2576 01.03.2017 20:22

2873 18.03.2017 10:59 a.m. Sabato

manica, 11% percentuale sulla griglia fibo ))))
