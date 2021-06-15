1200 abbonati!!! - pagina 49
Leggete pazientemente tutto il thread. Aggiungerò quindi i miei cinque centesimi.
Se qualcuno non è soddisfatto del rating, che calcola la MQ, allora cosa vi impedisce di sviluppare il vostro proprio metodo di calcolo e promuoverlo? Il volo della vostra immaginazione non sarà limitato da nulla. Nelle statistiche presentate sui segnali IMHO tutte le informazioni su cui è possibile trarre conclusioni alternative. Facciamo un sacco di valutazioni buone e diverse.... Se qualcuno è bravo a codificare, ecco un'idea di lavoro per sviluppare un programma che analizzi i dati e ne emetta la valutazione. A proposito, l'algoritmo di valutazione può essere reso flessibile, con parametri personalizzabili...
Per esempio, sarei felice di installare un programma del genere, come StockScreener, ma con funzioni di ricerca e analisi più avanzate rispetto al filtro standard del sito.
"Lock master" è quando le serrature sono utilizzate per eliminare i blocchi. Nel suo caso, però, sta solo aspettando che il prezzo torni. Non ha nemmeno la media (come risulta). Cioè non è altro che un "miracolo" che lo tiene "a galla". E usa i lotti (se si può chiamare così nel suo caso) per aumentare il deposito. Tuttavia, chiude spesso gli ordini sospesi - questo è probabilmente chiamato il "maestro dei lotti" nel suo caso.
Così, quando abbiamo un conto reale, troviamo un segnale nella lista dei segnali, andiamo ad esso, e premiamo il pulsante per mostrare sul grafico tutte le entrate per comprare, anche se SELL è logico qui.
Giusto, non c'è una media e non ci sono serrature. Sì, il trading va contro la grande tendenza.
Basta controllare il segnale nel servizio segnali, eseguire il terminale e vedere i punti di entrata. Spesso entra molto bene.
Così, avendo un conto reale, troviamo il segnale nella lista dei segnali, andiamo ad esso e premiamo il pulsante per mostrare sul grafico tutte le entrate per comprare, anche se c'è una logica SELL
Non lo so, MetaQuotes ha fatto del suo meglio, devo dargliene atto.
Se anche solo guardi la tua foto (frecce segnate):
Si può vedere chiaramente - la chiusura è letteralmente un punto lontano dall'estremo - solo un miracolo la salva davvero dai normali blocchi.
Recensione molto accurata: "Il segnale è gravemente sopravvalutato, l'autore è solo fortunato, finora) Imho.
Entra ed esce molto bene. Ma non guarda al D1.
I leoni su D1 stanno sfondando, hai su D1 non si aggiornano - dove entrare?
E poi il protagonista che si fa chiamare ThExpert entra nell'arena del circo - quando in realtà non sa nemmeno leggere, perché nessuno dice a nessuno dove l'ISP sarebbe dovuto entrare.
No, il tipo sta scambiando bene. È abbastanza bravo, ha più di un anno, deve ancora imparare a entrare così chiaramente come fa.
