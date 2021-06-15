1200 abbonati!!! - pagina 60

Buon ramo, molto interessante!
 
Yuriy Zaytsev:
Buon forum, molto interessante!

Esatto, dovresti essere invidioso delle persone buone ))

E puoi postare i gatti, molto utile.


 
Sergey Basov:

È vero, bisogna invidiare le persone buone )))

E puoi anche postare gatti, è un thread molto utile.

Forse nella mia prossima vita non mi dispiacerebbe essere un gatto felice e ricco come quello.

I gatti sono i padroni della vita, non quelli che ti portano cibo e soldi, a giudicare dalla foto è così.

 
Sergey Basov:

E puoi anche postare gatti, un thread molto utile.


Esatto, solo gatti e volpi, come nei classici, Basilio il gatto e Alice la volpe.

Come Hazanov ha raccontato a tempo debito in uno degli umoristi: "Il quorum è intatto. Disse il Lupo Piccione, sprangando il cancello dell'ovile.


 
Alexandr Bryzgalov:

Una cosa che non capisco è perché sedersi su un segnale se è in perdita.

O ci sono 1.000 idioti, o sono i 1.000 che ci guadagnano.


Non so cosa farci - una delle recensioni:

-$430 questo mese in perdite
-$30 per un mucchio di scuse e un servizio di segnali di test di strategia senza preavviso
ci meritiamo uno sconto per aprile a causa del vostro scarso rendimento di questo mese...

-$430 questo mese in perdite
-$30 per un mucchio di scuse.
ci meritiamo uno sconto per aprile a causa delle vostre cattive prestazioni di questo mese ...

-- hanno perdite, non sono contenti del segnale ma vogliono uno sconto per il mese prossimo
 
Quindi immagino di essere 1000 idioti dopo tutto).
 
Hai bisogno di un nuovo thread? "Come drenare i depositi senza perdere abbonati?" ))))
 
Alexandr Bryzgalov:
Quindi ci sono 1000 idioti dopo tutto )

A proposito, ci sono più di una recensione simile là fuori - questa è solo l'ultima che ho pubblicato
 
Sergey Basov:

A quanto pare a qualcuno non è stato insegnato da bambino che i miracoli non accadono e che una zucca in carrozza di solito non si trasforma in una carrozza di mezzanotte ))

solo il contrario: una carrozza a mezzanotte si trasforma in una zucca.

Penso che molte persone si divertiranno a guardarlo, anche una seconda volta:


 
Andrey F. Zelinsky:

-- facendo perdite, non contento del segnale, ma chiedendo uno sconto per il prossimo mese

Psicologia del trading, 1a classe.

Tutti sopravvivono all'estrazione e sperano di riprendersi.

Non firmano per segnali come questo, così.

