1200 abbonati!!! - pagina 60
Buon forum, molto interessante!
Esatto, dovresti essere invidioso delle persone buone ))
E puoi postare i gatti, molto utile.
È vero, bisogna invidiare le persone buone )))
E puoi anche postare gatti, è un thread molto utile.
Forse nella mia prossima vita non mi dispiacerebbe essere un gatto felice e ricco come quello.
I gatti sono i padroni della vita, non quelli che ti portano cibo e soldi, a giudicare dalla foto è così.
E puoi anche postare gatti, un thread molto utile.
Esatto, solo gatti e volpi, come nei classici, Basilio il gatto e Alice la volpe.
Come Hazanov ha raccontato a tempo debito in uno degli umoristi: "Il quorum è intatto. Disse il Lupo Piccione, sprangando il cancello dell'ovile.
Una cosa che non capisco è perché sedersi su un segnale se è in perdita.
O ci sono 1.000 idioti, o sono i 1.000 che ci guadagnano.
Non so cosa farci - una delle recensioni:
-$430 questo mese in perdite
-$30 per un mucchio di scuse e un servizio di segnali di test di strategia senza preavviso
ci meritiamo uno sconto per aprile a causa del vostro scarso rendimento di questo mese...
Hai bisogno di un nuovo thread? "Come drenare i depositi senza perdere abbonati?" ))))
Quindi ci sono 1000 idioti dopo tutto )
A proposito, ci sono più di una recensione simile là fuori - questa è solo l'ultima che ho pubblicato
A quanto pare a qualcuno non è stato insegnato da bambino che i miracoli non accadono e che una zucca in carrozza di solito non si trasforma in una carrozza di mezzanotte ))
solo il contrario: una carrozza a mezzanotte si trasforma in una zucca.
Penso che molte persone si divertiranno a guardarlo, anche una seconda volta:
-- facendo perdite, non contento del segnale, ma chiedendo uno sconto per il prossimo mese
Psicologia del trading, 1a classe.
Tutti sopravvivono all'estrazione e sperano di riprendersi.
Non firmano per segnali come questo, così.