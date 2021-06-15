1200 abbonati!!! - pagina 59
Se si guarda al forex, per molte persone non è redditizio.
Tuttavia, non ci sono meno persone che vogliono tentare la fortuna, il flusso è infinito.
Perché molti prendono il Forex come un gioco, e come sapete nel casinò non ci sono meno giocatori)
È totalmente comprensibile che la gente veda il forex e i mercati finanziari in generale come un gioco. Ma la sola idea di trarne profitto mi fa star male. Questo è come i cartomanti che fanno soldi sul dolore degli altri.
Quale dolore? Se la gente ha soldi extra che non ha problemi a spendere, è un dolore? Non te lo tolgono dalle tasche, vero? Non è una ragione per giudicare.
Il dolore è per chi ci investe i suoi ultimi soldi. Li ho incontrati.
Da dove prendono i soldi se non hanno una mente? Ereditato? Rubato? Un prestito? Nessuna pietà per loro)))
Guadagnato) Pietà?
No, non è un peccato, guadagneranno di più (:
E se ne perderanno altri).
Alcuni perdono, altri trovano).
No, nessuna pietà, guadagneranno di più (:
sei disgustoso. ugh.
Mi piace la foto.
Non per te, semmai)