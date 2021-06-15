1200 abbonati!!! - pagina 59

Alexandr Bryzgalov:

Se si guarda al forex, per molte persone non è redditizio.

Tuttavia, non ci sono meno persone che vogliono tentare la fortuna, il flusso è infinito.



Perché molti prendono il Forex come un gioco, e come sapete nel casinò non ci sono meno giocatori)
 
È perfettamente comprensibile che la gente veda il forex e i mercati finanziari in generale come un gioco. Ma anche solo l'idea di trarne profitto mi fa star male. È come i cartomanti che approfittano del dolore degli altri.
 
È totalmente comprensibile che la gente veda il forex e i mercati finanziari in generale come un gioco. Ma la sola idea di trarne profitto mi fa star male. Questo è come i cartomanti che fanno soldi sul dolore degli altri.

Quale dolore? Se la gente ha soldi extra che non ha problemi a spendere, è un dolore? Non te lo tolgono dalle tasche, vero? Non è una ragione per giudicare.
 
Su quale sventura? Se le persone hanno soldi extra che non hanno problemi a spendere, è un dolore?

Il dolore è per chi ci investe i suoi ultimi soldi. Li ho incontrati.
 
Guai a chi ci ha messo i suoi ultimi soldi. Li ho incontrati.

Da dove prendono i soldi se non hanno una mente? Ereditato? Rubato? Un prestito? Nessuna pietà per loro)))
 
Da dove prendono i loro soldi se non hanno una mente? Eredità? Rubato? Un prestito? Nessuna pietà per loro)))

Guadagnato) Pietà?
 
Se lo sono guadagnato) È un peccato?

No, non è un peccato, guadagneranno di più (:
 
No, nessuna pietà, guadagneranno di più (:


E se ne perderanno altri).

Alcuni perdono, altri trovano).

 
No, nessuna pietà, guadagneranno di più (:
sei disgustoso. ugh.
 
sei disgustoso. ugh.


Ti piscio addosso.

Mi piace la foto.

Non per te, semmai)

