1200 abbonati!!! - pagina 224
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Mio Dio, ti immagini i soldi? Milleduecento volte trenta è uguale a trentaseimila dollari! Moltiplicato per sessanta e due milioni centosessantamila rubli! Un mese? Questo è il risultato di una vita. Il reddito passivo è il top. Qualcosa per cui lottare. Un sogno di ultima istanza dopo abbastanza guadagni attivi.
Una cosa non capisco. Perché non ci sono più abbonati? Perché ci sono milioni di commercianti.
Pensieri ad alta voce
Cosa vi impedisce di fare lo stesso?
Ho una domanda non proprio standard, voglio solo chiarire, sul mercato dei segnali se si crede agli storici dei segnali, che è mostrato lì, quasi tutti fanno un po' di plus-minus dal 2 al 30-40% al mese "non stabile" ovviamente a volte anche in negativo, ma questa è una realtà del trading, ma nonostante questo alcuni provider hanno più di +100 abbonati, quindi se io faccio ogni mese dal 50 al 200% al mese con un rischio minimo, si otterranno tanti abbonati come quelli top o molto di più? Non è chiaro cosa li spinge lì, la redditività al mese o solo l'effetto folla animata? Mi chiedo cosa ne pensi di questo.
Potrebbero essere le masse?
Potrebbero essere le masse?
Fare squadra e copiare.
Ho una domanda non proprio standard, voglio solo chiarire. Secondo il mercato dei segnali tutti fanno dal 2 al 30-40% di profitto al mese "non stabile", naturalmente a volte anche in meno, ma questa è una realtà di trading reale, nonostante che alcuni fornitori hanno più di +100 abbonati, quindi se faccio 50-200% mensile con un rischio minimo, aumenterò questo numero di abbonati come un top o molto di più? Non è chiaro cosa li spinge lì, la redditività al mese o solo l'effetto folla animata? Mi chiedo cosa ne pensi di questo.
C'era un record di circa 1000 abbonati sul criceto, tenuto per un paio di mesi e una serie di flop ha ovviamente rotto il record di tutti. E non credo che si dovrebbe fare più del 50% al mese se si vuole arrivare in cima.
Ma tenete conto del numero di segnali che esistono. La maggior parte di quelli che hanno abbonati hanno i loro canali/siti sviluppati. E se ci si basa solo sulla classifica interna, è una lotteria.
C'era un record di circa 1000 abbonati sul criceto, tenuto per un paio di mesi e una serie di flop ha ovviamente rotto il record di tutti. E non credo che si dovrebbe fare più del 50% al mese se si vuole arrivare in cima.
Ma tenete conto del numero di segnali che esistono. La maggior parte di quelli che hanno abbonati hanno i loro canali/siti sviluppati. E se ci si basa solo sulla classifica interna, è una lotteria.
C'era un record di circa 1000 abbonati sul criceto, tenuto per un paio di mesi e una serie di sciacquoni naturalmente ha mandato tutti oltre il limite. E non credo che si dovrebbe fare più del 50% al mese se si vuole arrivare in cima.
Ma tenete conto del numero di segnali che esistono. La maggior parte di quelli che hanno abbonati hanno i loro canali/siti sviluppati. E se ci si basa solo sul ranking interno, è una lotteria.
Hai solo bisogno di scambiare e questo è tutto, qualcuno se ne accorgerà. A volte, naturalmente, non è chiaro come vengono selezionati i segnali, perché sembrano essere buoni, ma non hanno abbonati. Gli slittamenti di Mustache sono normali, ma la gente non si ferma, si scambia bene.Ricordo un segnale con un prezzo di 100 dollari. C'erano circa 400 abbonati
Sul criceto era più di 3000
Circa 1000 abbonati era il record sul criceto...
Sì, scusa, ho fatto un errore, l'ho dimenticato. L'ultimo screenshot prima dei minus è stato registrato così
Bene, allora dopo i minus - il tramonto del segnale
Il successo del segnale è la regolarità (bella in termini di immagini di monitoraggio) dei prelievi. Più un po' di passaparola in giro per i siti.
Sì, scusa, ho fatto un errore, l'ho dimenticato. L'ultimo screenshot prima del minus è stato registrato così
E poi dopo le minus - il tramonto del segnale
Il successo del segnale è un prelievo regolare (bello in termini di monitoraggio delle immagini). Più un po' di passaparola in giro per i siti.
Il fornitore del segnale è un moderatore
Questo punto non mi piace e sono sospettoso, in generale, ci sono dubbi che l'atmosfera onesta prevalga sulla piattaforma dei venditori di segnali, quelli che fanno trading in modo stabile e per molto tempo non hanno quasi nessun abbonato, e quelli che prendono grandi rischi e fanno 50-100 al mese per un bel quadro gli abbonati scendono per +1000, quindi come possono guadagnare qualcosa vendendo segnali?
Ho una domanda non proprio standard, voglio solo chiarire, se credete nel mercato del trading di segnali, che è mostrato lì, quasi tutti fanno dal 2 al 30-40% in un mese "non stabile", naturalmente a volte anche in negativo, ma questa è una realtà del trading, ma nonostante questo alcuni fornitori hanno più di +100 abbonati, quindi se io faccio ogni mese dal 50 al 200% al mese con un rischio minimo, avrò così tanti abbonati come quelli top o ne avrò molti di più? Non è chiaro cosa li spinge lì, la redditività al mese o solo l'effetto folla animata? Mi chiedo cosa ne pensi di questo.
Ma ci sono servizi alternativi, se avete davvero qualcosa da mostrare.