awsomdino:

Che seccatura, come McDonald's non controllano i clienti, conosco qualcuno che ha anche cucinato

Ma è una cosa una tantum. Si ottengono abbonati, si prosciugano i loro conti... e questo è tutto, nessun altro si iscriverà.

 
qualcuno sa cosa vuole il cliente da me?
Proverò 2marrow Se qualsiasi problema ti contatto, ma hai visto questo nome del segnale è meta trader4 plz prova hai visto il nome lì
19:03
Non riesco a vedere questo solo sito web mql5 non in meta4 trader si prova e mi dice anche
19:05
Non riesco a trovare il tuo nome è meta trader4 piattaforma stoploss take profit
19:09
 
Non riesce a trovare il tuo segnale in Metatrader.

Di conseguenza, offritegli un abbonamento dalla pagina del segnale.

 
Mi scusi, ma come faccio? Ha la mia pagina.
 
Yaroslav Gnidets:
Mi scusi, ma come faccio? Ha la mia pagina.

Come fare...

Scrivi che non sei in Metatrader perché la valutazione del segnale nel servizio non è ancora abbastanza forte. Ed è per questo che è solo sul sito web di MC per ora.

Vuole trovarvi specificamente sulla piattaforma. Non so perché. E tutto quello che ti ha scritto si riferisce al fatto che non ti trova lì.

 
Ok, grazie.
 
Yaroslav Gnidets:
Ok. Grazie.

C'è un pulsante di iscrizione nella pagina. Quando lo clicca, il tuo segnale si aprirà nella sua Metatrader. Puoi spiegare anche questo a lui.

 
Yaroslav Gnidets:
Mi scusi, ma come fa a farlo? Ha la mia pagina.

C'è una ricerca in alto a destra in Metatrader.
Può digitare lì il nome del segnale e cliccare su cerca.

Ho trovato il tuo segnale in Metatrader 4 -


Vladimir Karputov:
Se il SIGNAL ha delle domande sul servizio Signals, chieda nelleFAQ del servizio Signals.

C'è un ramo in lingua inglese simile?

