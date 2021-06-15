1200 abbonati!!! - pagina 217
Che seccatura, come McDonald's non controllano i clienti, conosco qualcuno che ha anche cucinato
Ma è una cosa una tantum. Si ottengono abbonati, si prosciugano i loro conti... e questo è tutto, nessun altro si iscriverà.
qualcuno sa cosa vuole il cliente da me?
Non riesce a trovare il tuo segnale in Metatrader.
Di conseguenza, offritegli un abbonamento dalla pagina del segnale.
Mi scusi, ma come faccio? Ha la mia pagina.
Come fare...
Scrivi che non sei in Metatrader perché la valutazione del segnale nel servizio non è ancora abbastanza forte. Ed è per questo che è solo sul sito web di MC per ora.
Vuole trovarvi specificamente sulla piattaforma. Non so perché. E tutto quello che ti ha scritto si riferisce al fatto che non ti trova lì.
Ok. Grazie.
C'è un pulsante di iscrizione nella pagina. Quando lo clicca, il tuo segnale si aprirà nella sua Metatrader. Puoi spiegare anche questo a lui.
C'è una ricerca in alto a destra in Metatrader.
Può digitare lì il nome del segnale e cliccare su cerca.
Ho trovato il tuo segnale in Metatrader 4 -
Se il SIGNAL ha delle domande sul servizio Signals, chieda nelleFAQ del servizio Signals.
C'è un ramo in lingua inglese simile?