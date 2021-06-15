1200 abbonati!!! - pagina 220

Controtendenza del dollaro
La speranza muore per ultima D))


 
Vova, smetti di scolpire;) tu hai a che fare con il mercato quanto io con la danza classica. Bevi il blu, è tuo.
 
Non male -2.080,05 ).
 

Bulmish ha passato il testimone al nuovo vertice. Sta andando irrealisticamente liscio.




 

Potenziale :)


 
In pratica, anche se il prezzo va nella direzione sbagliata, lui ha degli stop. Una volta che ne avrà raggiunto uno, comincerà a guadagnare di nuovo.

UPD

1.18250 1.20250 1.18044


Prezzo di apertura, stop, prendere.

Moose: 1.18250-1.20250= -0.02 o 200.0 pip

Take: 1.18250-1.18044= 0.002 o 20.0 pip.

Rapporto TP:SL = 1:10. Con una media di 10 scambi al mese, ci vorrà un mese per recuperare. L'autore stesso avverte che il 100% di winrage non sarà vincibile.

Qualcuno può calcolare quanto un'alce può abbattere un deposito? Ho difficoltà con i suoi rischi.

