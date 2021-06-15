1200 abbonati!!! - pagina 220
Controtendenza del dollaro
Dollaro in controtendenza
Correzione)))
1,2,3. Questo è già un appartamento stabile).
Vova, smetti di scolpire;) hai tanto a che fare con il mercato quanto io ho a che fare con la danza classica. Bevi un po' di blu, è tuo.
Bulmish ha passato il testimone al nuovo vertice. Sta andando irrealisticamente liscio.
Potenziale :)
Ci sono probabilmente dei giorni nell'EA in cui lo stoploss è avvenuto. E l'Expert Advisor non può fare trading in quei giorni. Ecco perché è testato così bene sulla storia.
E il fatto che commercia bene online negli ultimi 1,5 mesi è solo una coincidenza.
Sopravvissuto fortunato
In pratica, anche se il prezzo va nella direzione sbagliata, lui ha degli stop. Una volta che ne avrà raggiunto uno, comincerà a guadagnare di nuovo.UPD
Prezzo di apertura, stop, prendere.
Moose: 1.18250-1.20250= -0.02 o 200.0 pip
Take: 1.18250-1.18044= 0.002 o 20.0 pip.
Rapporto TP:SL = 1:10. Con una media di 10 scambi al mese, ci vorrà un mese per recuperare. L'autore stesso avverte che il 100% di winrage non sarà vincibile.
Qualcuno può calcolare quanto un'alce può abbattere un deposito? Ho difficoltà con i suoi rischi.