1200 abbonati!!! - pagina 221
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il commercio va secondo i brillamenti sul luminare, l'importante è che il luminare non sia nel nostro sistema solare.
Sembra un'insolazione, siediti)))
Sembra un'insolazione, siediti)))
I suoi trade si sono raggruppati bene sui prezzi di apertura M30 dei due giorni precedenti. È vero, il commercio di ieri non corrispondeva alla direzione. Ma è stato positivo e anche il mio nell'altra direzione. E oggi ha mancato un'entrata, anche se i prezzi erano in un cluster di acquisto.
I suoi trade si raggruppano bene sui prezzi di apertura M30 dei due giorni precedenti.
C'è una formula di break-even in questi grafici?)))
C'è una formula di break-even in questi grafici?))
Questi sono cluster.
E la sua formula di break-even è 200/2000.
Questi sono cluster.
E la sua formula di break-even è 200/2000.
Solo che non ho incontrato un MM di 20/200 che vada esattamente a qualche anno. E il suo backtest e il suo forward sono gli stessi. Fico per gli abbonati, ovviamente, ma curioso. Inoltre, l'autore stesso afferma spesso che questo tasso di vittoria non è eterno.
Non ho ancora incontrato una MM 20/200 che sia andata esattamente per qualche anno. E il suo backtest e il suo forward sono gli stessi. Fico per gli abbonati, ovviamente, ma curioso.
È come una rete neurale che deve essere riaddestrata su una nuova storia. Anche il clustering deve essere riqualificato.