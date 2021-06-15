1200 abbonati!!! - pagina 221

Il commercio dipende dai brillamenti sul luminare, l'importante è che il luminare non sia nel nostro sistema solare.
 
Sembra un'insolazione, siediti)))

 
Continua a fare squat, è un buon "KU" :-)
 
Se il top avesse abbassato il prezzo a 30 dollari, più abbonati sarebbero accorsi. Ma apparentemente non interessato
 
Un venditore abbastanza generoso. per una transazione rimborsa il prezzo dell'abbonamento, e le transazioni al mese sono meno di una dozzina.
 

I suoi trade si sono raggruppati bene sui prezzi di apertura M30 dei due giorni precedenti. È vero, il commercio di ieri non corrispondeva alla direzione. Ma è stato positivo e anche il mio nell'altra direzione. E oggi ha mancato un'entrata, anche se i prezzi erano in un cluster di acquisto.


C'è una formula di break-even in questi grafici?)))

 
Questi sono cluster.

E la sua formula di break-even è 200/2000.

 
E la sua formula di break-even è 200/2000.

Solo che non ho incontrato un MM di 20/200 che vada esattamente a qualche anno. E il suo backtest e il suo forward sono gli stessi. Fico per gli abbonati, ovviamente, ma curioso. Inoltre, l'autore stesso afferma spesso che questo tasso di vittoria non è eterno.

 
È come una rete neurale che deve essere riaddestrata su una nuova storia. Anche il clustering deve essere riqualificato.

