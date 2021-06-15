1200 abbonati!!! - pagina 227
Anche i ragazzi di Golden sono incomprensibili. Ma non diventano presuntuosi. Un segnale è sparito, ne appare uno nuovo. Anche se dovrebbero controllare anche loro. Ma ecco tre segnali in un giorno, tutti sulla stessa faccia!
Beh, come al solito, c'è un posto per niente :) Ci sono stati molti cassetti come questo da queste parti.
Per controllare:
Segnali -> MT4 -> nel campo "Cerca per nome, autore, broker" inserire: "LegoM" (non completo, ma sufficiente);
11 utenti diversi hanno registrato 21 segnali tra il 12 e il 15 febbraio. Una buona storia (vero, nella maggior parte è di circa cinque mesi, ma ce ne sono alcune con una più lunga). Nella cronaca del sito (è così che ho trovato questa azienda), tra l'altro, ci sono segnali dallo stesso broker, che non vengono visualizzati nella ricerca di segnali (i fornitori sono in attesa di essere registrati come venditore).
il broker è progettato per i segnali o qualcosa del genere.
Ho visitato il loro sito web, ma è un po' storto e con problemi.
Ho cliccato su "open an account" e ho ricevuto un errore.
Ci sono probabilmente dei giorni nell'EA in cui si è verificato lo stoploss. E l'EA non può fare trading in quei giorni. Ecco perché è così ben testato sulla storia.
E il fatto che sia stato scambiato bene online negli ultimi 1,5 mesi è solo una coincidenza.
Te l'ho detto che è solo un ragazzo fortunato che ha avuto fortuna finora e non è incappato in uno stop loss.
La linea di conti con milioni di firme prosciugate è stata aggiornata - una fresca
gli investitori che urlano selvaggiamente?
Insieme a questo, la credibilità del servizio scende. Questo ha senso.
